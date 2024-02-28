В каком возрасте можно оставлять детей одних

Разлука может травмировать ребенка. Разбираемся, как сделать так, чтобы она пошла всем на пользу

Дети, особенно маленькие, очень зависимы от родителей и своих близких. Так действует инстинктивный комплекс привязанности, который эволюция разработала для безопасности ребёнка. И если близкие люди оказываются недоступны ребёнку, это может обернуться серьезной психологической травмой.

Людмила Петрановская: когда и как родителям отдыхать без детей

Конечно, небольшая разлука с родителями не так страшна. В конце концов, надо же им ходить на работу! А вот более длительное одиночество может спровоцировать невроз и аукаться уже даже во взрослом возрасте.

Самые уязвимые — это младенцы (с ними разлучаться вообще не рекомендуется) и малыши до трех лет. Так что отпуск без детей лучше отложить до того момента, когда они хоть немного подрастут.

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Дошкольники разлуку с родителями переносят чуть легче, но и им понадобится помощь взрослых. Оставить их без мамы с папой можно ненадолго и только под присмотром любящих бабушек и дедушек. Ну или других близких родственников.

Пятилетний ребёнок уже может побыть с бабушкой неделю, пока родители уехали, но надо думать, как ему в этом помочь. Во-первых, нужно правильно попрощаться, а не уйти, пока он спит. Затем, нужно оставить ему какие-то вещи, игрушки, которые помогут ему пережить это. Разговоры по телефону и по скайпу старшим детям могут помочь пережить разлуку. А вот младших ребят это может дезориентировать — голос есть, а родителя нет. Лучше тогда наговорить малышу сказку на ночь, и в начале обязательно сказать, что-то в духе "Я сейчас далеко, но вот тебе сказка на ночь. А ещё я скоро приеду и расскажу тебе еще одну.

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А вот школьники и дети постарше уже менее уязвимы. И им поездка в санаторий или зимний лагерь может прийтись по вкусу. А короткая зимняя смена может стать неплохим вариантом для первого знакомства с детским лагерем. Однако, всё индивидуально — тихих и замкнутых, интровертных детей даже такая небольшая вылазка может травмировать.опубликовано econet

Автор Людмила Петрановская

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