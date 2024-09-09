В чем "фишка" прощения?

Когда с нами поступили несправедливо, как нам кажется, простить человека очень трудно. И потом, что значит «простить»?

Первое, с чем ассоциируется акт прощения - это то, что поднимает человека над ситуацией, что-то от Высшего Разума, и настолько далекое и неподвластное простому смертному человеку, с его эмоциями, задетым самолюбием, что при одном только слове «простить» у большинства из нас возникает естественная реакция протеста «Я что должен еще и всего наилучшего пожелать?!». И эта позиция вводит человека в тупик. Он продолжает жить со своей обидой, которая разрушает его самого, в первую очередь и не дает отбросить этот груз и жить дальше, подобно ящерице, которая сбрасывает кожу. Сюда же включаются обиды на жизнь, которая несправедлива, т.е. обида в пространство. И человеку кажется, что прощение сродни унижению, куда большему, чем он уже испытал.

Что такое прощение? Как и зачем прощать?

В данной статье я хочу разложить понятие «прощения» на более доступные и понятные моменты, включая так называемые «бонусы» от прощения. Основная суть здесь в том, что именно в тот момент когда мы прощаем, мы начинаем по-настоящему любить себя.

1. Во-первых, ни одно событие не происходит случайно и сейчас все больше людей, которые это понимают простым логическим анализом и взглядом на себя со стороны. Банальный пример, когда у человека «отказываются» работать предметы вроде кофеварки или ксерокса, когда человек орет на них регулярно, придумывает им всякие обидные прозвища и пр. То же самое с человеком, который бесконечно лезет в чужую жизнь, порой с благими и не только намерениями (сюда также входит и зависть, »отслеживание» в сетях и пр.). У таких людей обычно целый ворох проблем в своей собственной жизни, прямо под носом, которые они упорно игнорируют (запущенный внешний вид, измены партнера, ребенок не учится и пр.). У такого человека зачастую куча проблем со здоровьем, так подсознание сигналит ему »Остановись! Обрати внимание на себя». И таких примеров множество.

2. Когда некто, »обидчик», вас бортанул, обманул и пр., поведение обидчика целиком и полностью обусловлено его личностью, а не вашим поведением. Т.е. урок, который он дает - ваш, а то что он сделал - это его стиль жизни. Мы часто забываем, что человек такой, какой он есть, принимая весь негатив на себя, поскольку у всех людей есть какие-то старые психотравмы, комплексы и пр., которые активизируются в такие моменты.

Иногда люди меняются в какой-то степени. Если они сами этого очень захотят и поймут свои ошибки. Никакая любовь стихийно не меняет человека, более того, когда вы влюблены или любите, все ваши качества отображаются в макро варианте, как хорошие, так и не очень. Иными словами все что должно остаться на месте обиды, после того как вы уже пережили кризис, отреагировали все эмоции в виде агрессии, разочарования, неприязни, досады и пр., - это понимание того, для чего это произошло. На этот вопрос ответ всегда есть, но для него нужна определенная доля самокритики, высокая самооценка и понимание, что вы-не совершенный человек, как и все люди на Земле. Вы тоже можете ошибаться, выбирать не тех людей, впадать в иллюзии и т.п. Иными словами, постараться сосредоточиться на себе и своей жизни ,т.е. эго - как центр для личностного роста, а не накопитель обид.

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3. Никогда не обесценивать свои эмоции, которые были «поруганы» обидчиком. Если вы это испытывали - значит на то были свои причины, значит по-другому быть не могло и это было. Если вы любили, дружили, старались - значит вы все это переживали. Значит вы жили все это время, а не существовали. Значит:

а) Вам всегда будет что вспомнить

б) Вы - личность, со своим собственным богатым внутренним миром

в) Вы наполнены энергией, т.к. без активной эмоциональной жизни и энергии то взяться неоткуда, а энергия - это базис для личности, в том числе и для сексуальной привлекательности, способ общения с Миром.

г) Отчасти ваши мечты и стремления все же были реализованы. Ведь никакая любовь или дружба не могут быть идеальными и если человек повел себя впоследствии не так, как бы вам хотелось - это не значит что нужно перечеркнуть весь предыдущий опыт.

4. Обращение к себе актуально и в том случае, когда мы сами являемся «обидчиками». »Вася» может быть каким угодно мужем, но если меня не устраивает, что «Вася» относится ко мне как к кухарке (например), а не как к любимой женщине, а для меня это важно - Я расстаюсь с «Васей» именно по этой причине, т.е.мы друг другу не подходим. А то что вы думали. что «Вася» «не такой»-это уже результат той иллюзии, которая возникла в вашей голове, по причинам, которые известны только вам. Т.е.эмоции разочарования - это одно, но они ни в коем случае не должны переходить в ранг обиды, которая медленно разрушает ваше здоровье и вы не можете реализовывать весь свой потенциал. И не «Вася» - плохой человек, просто вам он не подходит, т.к. у вас другие взгляды на жизнь.

5. Принять все свои чувства и эмоции. которые были и есть сейчас. Не отмахиваться от них, осознать свою ценность, как личности, и тот богатый опыт, который вы приобрели в результате ситуации с человеком и пр.

6. Простить - это вовсе не значит все забыть и продолжать быть с человеком, давая ему возможность пинать вас дальше. Если вы понимаете, что он вас разочаровал окончательно, вы можете не быть с ним, более того, чтобы переработать ситуацию просто необходимо на время отдалиться друг от друга, ведь «лицом к лицу лица не увидать…». Развитие - это путь к себе. Простить - это, в первую очередь, снизить значимость обидчика, как личности для вас, и сконцентрироваться на опыте, который он принес в вашу жизнь. А главное, осознать, что этого не могло не быть. В силу того, что все что с нами происходит нужно для нашего развития, а именно понимания того, в чем же заключаются счастье и гармония.опубликовано econet

Автор Екатерина Богадевич

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