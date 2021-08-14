Утро невротика

Невротик вынужден жить в постоянной тревоге и страхе. Как правило, эти эмоции не имеют под собой никакой почвы. Просто невротик все воспринимает более обостренно. Любое сомнение или дискомфорт принимают для него вселенские масштабы. Вот примерно как проводит свое утро невротик.

Опять топают... Чтоб б они провалились – эти соседи! Чёрт, если они провалятся, то на меня! И вообще у нас перекрытия тонкие. Это что же: малейшее землетрясение – и всё обвалится? Или ураган! Климат-то меняется... И все как будто сговорились этого не замечать! Скоро вообще конец света может быть.

Тяжкий крест невротика

Нужно уснуть. Опять в полшестого проснулась – да что ж это такое?! А если так болезнь какая-то скрытая проявляется? Посмотреть, что ли, в интернете? Или нет? Если посмотрю, потом буду думать об этом. Если не посмотрю, тоже буду. Так хоть знать, что умираешь, и от чего. Определённость всё-таки.

Что? Уже будильник?? Да за что ж мне такие мучения? Сейчас опять на эту каторгу. Давно нужно было новую работу искать! Но ведь страшно-то как. Вдруг не сложится. Здесь хоть и не очень, но терпеть можно. Да и кому я нужна-то в 31 год?

Хлеб... Опять чёрного не купила! Ведь вроде всё стараюсь контролировать. Нельзя расслабляться!

А как хочется бутерброд с сыром... Съесть с белым или только йогурт? Если съем, опять пилить себя буду. Ведь не налезает ничего! Да и вообще надеть нечего. Зачем я платье красное купила? Сомневалась ведь. Теперь не ношу... А, может, взять и надеть сегодня? Решено – надену! Да нет, смешно будет... Что я, как дура, на работу в красном.. А куда ещё носить? Какая у меня жизнь-то безрадостная...

Хорошо, хоть Владик меня терпит. Я ж не фотомодель. Какой бы ни был, главное, что со мной. Вон я Димку десять лет любила – ждала, что он разведётся, да где там. До сих пор ведь люблю его. Не думать об этом! Не думать! Не думать! Куда мне красное. Чёрную кофточку надену - в ней привычнее.

Надо Владику позвонить. Почему он трубку не берёт?! Что случилось-то, Господи? Или у него кто-то есть? Буду звонить, пока не дозвонюсь, иначе с ума сойду. Только вчера я радовалась, когда с Катькой по магазинам ходили. Болтали, смеялись.. Знала ведь - потом что-то случится! Всегда случается, когда порадуешься!

Алё, Владик? Ты почему не подходил? Я раз двадцать звонила! В ванной? Ну и что? С собой телефон надо брать – вдруг что случится! Да что угодно, Владик!

Ой, я же опаздываю. Каждый день одно и то же! Опять бежать и чувствовать себя виноватой..Так... ключи взяла, зонтик взяла... выхожу. Солнечно-то как! Зонтик тяжеленный, но пусть уж будет на всякий случай – не дай Бог ещё заболеть вдобавок ко всем несчастьям!

А я утюг-то выключила? Вернуться или нет? Потом дороги не будет, если вернусь, а если не вернусь, весь день думать буду. Вы это мне, молодой человек? Не поняла? Что? Я красивая? Больной, что ли, или издевается? Ну вот за что мне всё это в один день-то, Господи? Это ж не жизнь, а наказание!опубликовано econet

Автор Горшкова Мария

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