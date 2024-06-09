Утечка энергии: 13 причин

Не хватает энергии, несмотря на то, что высыпаетесь, занимаетесь спортом? Предлагаем тест, по которому вы определите причины утечки энергии.

Не хватает энергии, несмотря на то, что высыпаетесь, делаете энергетическую гимнастику, занимаетесь спортом?Но к вечеру сил совсем нет, ни на семью, ни на себя. У этого явления есть причины. Предлагаем простой тест, по которому вы определите причины утечки энергии.

Что “съедает” ваш ресурс – 13 причин

Сплетни, жалобы, осуждение

Включение в чужие ситуации, негативные события

Сосредоточенность на проблеме

Сопротивление

Сидение в уме

Длительное сдерживание отрицательных эмоций

Нахождение в толпе, особенно негативно настроенной

Общение с нытиками, жертвами, манипуляторами

Обиды, претензии

Незавершенные гештальты

Занятия не своим делом

ТВ, интернет, соцсети

Ссоры, длительное нахождение в конфликте

Понаблюдайте за собой несколько дней, записывая, на что вы тратите время, что вас радует, что приводит в уныние, сравните свои заметки с нашим списком.

Ну, а следующим шагом будет устранение “поедателей” вашей энергии.

1. Сплетни, жалобы, осуждение

Если вы сплетничаете, кого-то осуждаете или вас втягивают в такого рода разговор, вы лишаетесь своей энергии.

После таких бесед человек чувствует себя уставшим, опустошенным. Задумайтесь, зачем вам такое общение. Делает ли оно вас счастливым?

Замените токсичное общение на конструктивное, переводите разговор в другое русло, не поддерживайте такие беседы. Вы обнаружите сколько у вас высвобождается энергии, которую можно использовать на свое развитие.

Вместо жалоб подумайте, как можно решить свой вопрос. Ведь концентрируясь на проблеме, вы только увеличиваете ее масштабы.

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2. Включение в чужие ситуации, негативные события

Неумение оберегать свое личное пространство, сохранять благоприятное внутреннее состояние сказывается на вашем эмоциональном состоянии и отрицательно влияет на ваш энергетический ресурс.

В обществе принято проявлять сочувствие нуждающимся, людям, попавшим в беду, неприятности. И это нормально. Но нас не учили как это правильно делать.

Почему-то считается, что окунуться с головой в чужую проблему и начать вместе страдать – это как раз и есть сочувствие и участие. Но если все вокруг начнут страдать, разве страдающему будет от этого легче?

Гораздо важнее сохранять внутреннее равновесие, гармонию и оказывать помощь из состояния наполненности. Так вы принесете больше пользы человеку, которому хотите помочь.

Есть категория людей, которые очень чувствительны ко всему, это эмпаты.

Если вы относитесь к таким, как и я, вам нужно сознательно учиться оберегать свое внутреннее пространство. Не давайте себе полностью погружаться в чье-то горе, учитесь вовремя останавливаться.

3. Сосредоточенность на проблеме

Вы раз за разом переживаете одну и ту же ситуацию, перебираете мысленно кто и что сказал, что вы ответили, а что могли бы ответить, а почему не ответили так и что же теперь будет.

Эта мыслительная жвачка вас затягивает, и вы уже без сил.

Люди ошибочно полагают, что если думать о проблеме, то можно найти решение. На самом деле эти мысли еще больше углубляют вас в нее, увеличивают переживания, а соответственно, отнимают силы.

Вместо этого сосредоточьтесь на решении.

Посмотрите это небольшое видео – нестандартный подход к решению проблемы.

4. Сопротивление

Любое сопротивление отнимает много энергии. Например, вам нужно сделать что-то важное, но вам этого не хочется. Вы сопротивляетесь. В итоге вы тратите время на второстепенные действия, а важное так и остается не сделанным.

И вы без сил, и снова чувство неудовлетворения, что не сделано то, что нужно.

Вспомните, что вызывает у вас сопротивление, какие действия. Почему они не приносят результата?

Сопротивление – это внутренний конфликт. Какая-то ваша часть сопротивляется вашему решению. Постарайтесь понять, почему.

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5. Сидение в уме

На большой мыслительный процесс тратится уйма энергии. Если этот процесс неконтролируемый, то неудивительно что вы можете чувствовать себя уставшими.

При этом можно не иметь большой физической нагрузки, а устать только от бесконечной болтовни ума.

Поэтому возьмите ваши мысли под контроль. Вы не можете контролировать какие мысли приходят к вам в голову, но в ваших силах выбрать, какие мысли оставить.

Оставляйте в голове только те мысли, которые делают вас счастливее, продуктивнее, которые двигают вас вперед, зажигают.

6. Длительное сдерживание отрицательных эмоций

Все знают, что отрицательные эмоции нежелательно вымещать на других людях.

Поэтому люди часто свои эмоции сдерживают. Внешне вроде бы проблема решена, человек выглядит спокойным, а главное, приличным.

Но эмоции никуда не деваются. Внутри бушует буря, которая изнуряет, забирает силы, образует заболевания.

Вывод: научитесь высвобождать эмоции, как положительные, так и отрицательные. Поймите, вы имеете право на них.

7. Нахождение в толпе, особенно негативно настроенной

Большинство людей может почувствовать настроение другого человека, особенно если тот не в духе.

А когда таких людей много: митинг, футбольный матч и так далее, то этот энергетический хаос может снести вас, если вы не подготовлены и не владеете техниками энергетической защиты.

Иногда после нахождения в толпе трудно сразу восстановиться. Потеря энергии может сопровождаться головной болью, физическими недомоганиями.

8. Общение с нытиками, жертвами, манипуляторами

Есть люди, с которыми вы чувствуете себя комфортно, а есть и такие, после общения с которыми, вы становитесь обессиленными.

Вы, как взрослый осознанный человек, сами выбираете с кем общаться и о чем.

Если в вашем окружении есть такие люди, рекомендую свести к минимуму общение с ними, а если это невозможно, научитесь управлять разговором и мягко переводить его в нейтральное русло.

9. Обиды, претензии

Когда человек обижен, большая часть его мыслей занята этой обидой.

Переживая эту ситуацию снова и снова, он страдает, часто не может сосредоточиться на повседневных задачах, его работоспособность и уровень энергии падает.

Можно долго рассуждать какой вред наносит обида, какую “выгоду” она несет обиженному, но наша статья о причинах отсутствия энергии.

Если вам важно научиться ее сохранять, вы найдете в себе силы простить обидчиков, снять претензии к другим людям, разобравшись в себе.

10. Незавершенные гештальты

Незавершенные прошлые отношения оттягивают вашу энергию из настоящего, фокусируют ваше внимание не на целях, а в прошлом.

Найдите в себе силы и оставьте прошлое в прошлом, посмотрите правде в глаза, уберите иллюзии.

И если вы после этого все равно будете считать, что есть надежда на воссоединение, сделайте первый шаг и выясните отношения с человеком.

Чем бы ни закончился разговор, вам это поможет поставить точку, или начать новый этап в отношениях. Но в любом случае, вы перестанете жить прошлым или будущими надеждами.

Вы вернете львиную долю вашей энергии и направите ее на реально стоящие цели.

11. Занятия не своим делом

Когда у человека нет своих целей, приоритетов, им легко манипулировать, его постоянно болтает из одной стороны в другую.

То друг позвал составить компанию съездить куда-то по делу, то ребенок просит помочь с уроками, когда и сам способен справиться с этой задачей.

В итоге вы распыляетесь на множество мелочей, на чужие дела, обязанности, а свои не делаете.

А даже если время и остается, то уже и сил нет даже подумать, что бы хотелось вам самому.

Иногда это делается умышленно, так как человеку не хочется решать свои задачи, требующие решимости, выхода из зоны комфорта.

И в итоге он расстрачивает энергию, а усталость служит оправданием того, что собственные цели не достигнуты и задачи так и не решены.

Если это про вас, остановитесь и подумайте, что вы хотите от этой жизни. Неужели вашей мечтой всю жизнь было решать чужие задачи? А как же ваши желания?

12. ТВ, интернет, соцсети

Интернет соцсети, телевизор -это настоящие воры не только времени, но и вашей энергии, если вы не умеете вовремя остановиться и заняться делами.

Сколько шуток по этому поводу в интернете…

Если по-честному, сколько вы сидите в соцсетях? Про телевизор не говорю, многие современные осознанные люди уже давно отказались от него. А лента в инстаграме часто затягивает? Зашел на минутку и не заметил как прошел час.

Проведите эксперимент, записывайте в течение дня сколько времени вы потратили в соцсетях, в интернете. Уверяю, эта цифра вас удивит.

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Конечно, не стоит запрещать себе заходить туда вовсе. Выделите конкретное время в сутки, когда вы можете заходить в соцсети, серфить по интернету, смотреть ТВ. Например, 1 час в день, в зависимости от вашей занятости.

13. Ссоры, длительное нахождение в конфликте

Ненависть, злость по отношению к другому человеку не то что забирает энергию, а разрушает изнутри.

Это чревато потерей здоровья в будущем. Перестаньте вкладывать вашу энергию в раздор, проявите силу, мудрость и закончите это.

Пусть вы окажетесь слабаком в глазах соперника (а это на самом деле не так), зато вы сохраните себя.опубликовано econet

Автор Наталья Прокофьева

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