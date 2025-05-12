Усталость отношений: 8 признаков

Усталость отношений, которую большинство людей считают чуть ли не самым первым признаком ухудшения отношений, исходя из моего подхода к конфликтам любви, на самом деле свидетельствует о том, что процесс взаимного охлаждения зашел уже довольно далеко… Состояние «усталости от данных отношений», как бы это не показалось вам странным, на самом деле является вовсе не итогом постоянных конфликтов между влюбленными, а их первопричиной.

«Усталость отношений» – это следствие конфликта

неоправдавшихся ожиданий, результат включения

«самоликвидатора любви» –«критической программы».

Общая характеристика ситуации:

Появление морально-психологического состояния «усталости отношений» возможно как в любовных, так и в семейных отношениях (особенно часто – в гражданском браке). Сам факт его появления является верным признаком того, что в данной паре имеет место конфликт неоправдавшихся ожиданий.

Усталость в отношениях: почему возникает и что делать

Неоправдавшиеся ожидания у влюбленных сильно отличаются от неоправдавшихся ожиданий семейных пар. Поскольку в данной книге мы анализируем именно любовные отношения, следует сразу же указать те причины появления «усталости отношений», которые характерны именно для влюбленных.

Наиболее типичные причины возникновения «усталости отношений»:

Если взять состояние «усталости отношений» за 100%, то, согласно моим оценкам:

в 30% ощущение «усталости отношений» свидетельствует о том, что неудовлетворенным является именно ожидание создания семьи;

свидетельствует о том, что неудовлетворенным является именно ожидание создания семьи; в 25% моральный климат отношений губят вечные измены второй стороны;

моральный климат отношений губят вечные измены второй стороны; в 20% ответственность за возникновение данного «любовного пессимизма» возникает вследствие раздраженности от финансовой несостоятельности любимого человека, который не может обеспечить жизненного разннобразия;

ответственность за возникновение данного «любовного пессимизма» возникает вследствие раздраженности от финансовой несостоятельности любимого человека, который не может обеспечить жизненного разннобразия; еще 20% выпадает на раздражение кого-то из партнеров оттого, что влюбленные редко, мало и крайне нерегулярно встречаются, а встречи происходят «на бегу» и носят весьма «прохладный» характер;

выпадает на раздражение кого-то из партнеров оттого, что влюбленные редко, мало и крайне нерегулярно встречаются, а встречи происходят «на бегу» и носят весьма «прохладный» характер; еще 5% падает на неудовлетворение разных других любовных ожиданий.

«Усталость отношений» обычно появляется у тех пар, которые явно «передружили», бездарно прошли Пик Отношений и не смогли создать полноценной официальной семьи. Если к этому времени имеет место гражданский брак, значит, по мнению кого-то из партнеров, он длится уже слишком долго и самое время либо подавать заявление в ЗАГС, либо прекращать данные «тупиковые» отношения и искать себе кого-то еще…

В любом из этих случаев ощущение «усталости от данных отношений» явно свидетельствует о том, что у людей накопились такие серьезные претензии к поведению друг друга, которые в самое ближайшее время могут привести к включению «самоликвидатора любви» и глубокому кризису отношений…

Диагностировать «усталость отношений» можно по ряду признаков.

Признаки наличия состояния «усталости отношений»:

Первое. Ваши встречи уже не вызывают эмоционального подъема.

Вы считаете, что данные отношения дошли до своего логического конца, «потускнели», «приелись», превратились в рутину. Вы настолько хорошо знаете своего партнера, что можете предсказать его(ее) поведение на месяц вперед. Вы хорошо представляете себе то, что вы станете делать на каждой встрече: в понедельник вы будете заниматься своими делами, во вторник вы будете гулять по набережной, в среду просто созвонитесь, в четверг пойдете в кино или театр, в пятницу сходите на дискотеку, в ночь с субботы на воскресенье будете ночевать вместе, попьете пиво и займетесь сексом, с понедельника – все по-новому…

В силу этих причин ваши встречи больше не вызывают особого душевного подъема и настроя, они эмоционально «бедные», бесцветные. Так и не успев создать семью, вы уже выполняете только «супружеские обязанности». Причем, не только в сексе, а совершенно во всем… В отношениях нет никакой новизны.

Второе. Вы считаете, что ошиблись в выборе партнера.

Шаг за шагом вы постепенно убеждаетесь, что когда-то серьезно ошиблись в выборе своего партнера. Он(а) вам явно не подходит…

Вы искренне удивляетесь тому, как много вам в нем(ней) не нравится и поражаетесь тому, «как же я все это раньше не сумел(а) разглядеть…».

Неудивительно, что с недавнего времени вы начали считать данные отношения бесперспективными в смысле развития. Вы вдруг понимаете, что Пик Отношений уже пройден. Поскольку вы глубоко убеждены в том, что изменить партнера невозможно, вы сами не понимаете, почему вы еще до сих пор вместе…

Третье. Вы начали считать, что «потратили время впустую».

Вы испытываете явное внутреннее раздражение от того, что «потратили столько времени впустую», и не скрываете его в беседе с друзьями-подругами или психологом. Вы еще отдаете должное своему партнеру, признаете, что «многому от него(нее) научились», но уже начинаете откровенно сожалеть, что для этого пришлось так долго быть вместе…

Иногда вам кажется, что вас обманули или «использовали». Вы думаете про себя: «Я-то надеялся(ась) на один вариант развития событий, а получился совсем другой… Так почему же он(а) сразу не сказал(а), что такого-то (тут у каждой пары свои варианты) у нас НИКОГДА НЕ БУДЕТ!? Я бы тогда не рассчитывал(а) понапрасну, не выбрасывал(а) на ветер столько лет своей жизни…».

Четвертое. Вам кажется, что вы «переросли» эти отношения.

Вам часто кажется, что вы смогли бы «добиться по жизни» гораздо большего, если бы не наличие рядом этого человека, который «пристал как банный лист», «висит на ногах балластом», «всеми силами сдерживает мою жизненную инициативу», «сам не видел настоящей жизни и мне не дает» и т.д.

Женщины обычно утверждают, что «переросли» своих мужчин в развитии. Мужчины считают, что женщины мешают им «рвануть вверх».

Пятое. Вам откровенно лень бороться за эти отношения.

Вам на самом деле лень это делать. Когда происходят ссоры, вы думаете про себя примерно так: «Почему это я должен(на) мириться и извиняться? Сам(а) начал(а), – пусть сам(а) и заканчивает! В конце концов, кому это больше надо: ему(ей) или мне? Правильно, ему(ей)! Вот пусть и думает своей головой… А у меня, пока, слава Богу, в жизни выбор есть… Захочу, – уже с завтрашнего дня начну с кем-нибудь встречаться… Стоит мне только свистнуть!».

Это – существенный признак. Дело в том, что когда люди хотят продолжать отношения и готовы сражаться за них до конца, они говорят совсем по-другому: «Он(а) стал(а) в последнее время какой-то другой… Я его(ее) не узнаю. Я очень от этого страдаю и хочу вернуть его (ее) в прежнее состояние. Я готов(а) измениться, пойти на встречу, лишь бы все вернуть как было…».

Теперь вы не желаете возвращать «все как было». И в этом – трагедия…

Шестое. Вам крайне надоели эти вечные ссоры и обиды.

Вам надоело то, что почти каждая ваша встреча приводит к мелким конфликтам, а раз в месяц, вы обязательно ссоритесь по–крупному и пару дней не разговариваете. Вам надоело то, что все усилия по предотвращению ссор и конфликтов пропадают даром, и вы все равно ссоритесь из-за одних и тех же причин и ситуаций. Вы обреченно думаете: «Наверное, все это уже неизбежно… Так стоит ли еще мучиться самому(ой) и мучить этого человека? Может быть лучше остаться друзьями и прекратить отношения по-хорошему?».

Седьмое. Вам очень жалко себя и иногда партнера…

Когда все описанное выше вам очень надоедает, вы начинаете жалеть себя. Вам грустно оттого, что вам «так не везет по жизни» и вам «вечно попадаются какие-то странные (женатые) мужчины (или непредсказуемые женщины)»…

Иногда вы переключаетесь со своей персоны на персону партнера. Вам становится его(ее) жаль… Вы начинаете думать: «Ну ведь явно, я ему(ей) давно надоел(а)… Он(а) встречается со мной исключительно из чувства порядочности и обязательности… Мы словно какие-то заложники друг друга… Чемоданы без ручки: тащить тяжело и бросить жалко… Как все это грустно, тяжело и обидно!».

Таков усредненный «джентельментский набор усталости отношений». Наверняка, вы узнали в этом списке что-то свое… Теперь двигаемся дальше.

Почему «усталость отношений» проявляет себя именно так:

Начнем с рассмотрения общепринятого мнения. Оно выглядит примерно так: с вчерашними влюбленными вдруг происходит «что-то странное», они словно становятся «Другими», начинают постоянно конфликтовать, в конце концов устают от выяснения отношений и расходятся в разные стороны…

«Усталость» обычно связывают с виной другого человека, который с недавнего времени начал вести себя «не так», «до этого прикидывался(ась) хорошим(ей) и только сейчас показал(а) свою истинную сущность».

Исходя из того теоретического и практического опыта, которым я обладаю, считаю необходимым не согласиться с этим массовым убеждением, которое, по моему мнению, является глубоко ошибочным.

Исходя из моего анализа, морально-психологическое ощущение «усталости от данных отношений» вызывается искусственным способом, его создает включившийся «самоликвидатора любви», та самая «критическая программа», которая создает предпосылки для прекращения тех отношений которые так и не смогли оправдать взаимные ожидания партнеров за то время, которое они давали друг другу.

«Усталость» изначально является виртуальной. Это искусственно вызванное, спровоцированное предубеждение между партнерами.

Напоминаю: После того как время оправдания ожиданий закончится, кто-то из вашей пары станет «бесперспективным(ой)». Второй партнер сначала произведет переориентацию своих жизненных целей, решит, что он(а) перерос(ла) рамки данных отношений, ему(ей) нужно радикально изменить свою жизнь, избавиться от «балласта личных привязанностей к тому человеку, который мне явно не подходит…».

Поскольку «назвать вещи своими именами» психологически очень трудно, и мало кто решается честно признаться когда-то любимому человеку в том, что его откровенно выбрасывают за ненадобностью (так как он не может помочь сделать карьеру, стать миллионером, обрести высокий социальный статус, купить квартиру, создать «свое дело», обеспечить свежие впечатления круизом по Средиземному морю), КОЗЛОМ ОТПУЩЕНИЯ, то есть «крайним», желательно сделать именно его самого. Увы, все это – именно так…

Решение о том, что необходимо уйти с гордо поднятой головой, свалив всю вину за неоправдавшиеся ожидания на партнера, может приниматься кем-то холодно и расчетливо, то есть вполне сознательно, а кем-то – бессознательно. В любом случае, бывшим влюбленным помогает специальная поведенческая программа, названная мною «критической программой».

Наше сознание изо всех сил заботится о нас любимых! Оно не бросает нас в беде и всегда приходит на выручку. Именно оно провоцирует вас на конфликты с любимым человеком! При этом оно убеждает вас в том, что виноват(а) в этом именно он(а), но никак не вы сами… (Вспомните, как это бывает: вы ссоритесь и иногда сами не понимаете, зачем и для чего все это надо… Вот-вот). В рамках работы «критической программы» ваше сознание искусственно «перегревает» ваши эмоции, доводит вас «до точки кипения», изо всех старается облегчить нравственные страдания и муки совести. Вбивая клин между любящими людьми, она желает, чтобы они своими действиями и поступками начали вызывать друг у друга только крайнюю степень раздражения и почти отвращение… Это и понятно: только так она может «перебить» память о том, что вы делали друг для друга, сколько чудесных моментов было между вами, сколько раз вы проявляли свою нежность и любовь в заботе о том, кто всегда был вам так сильно нужен… Только так она избавит партнеров от той психологической зависимости, которая является важнейшей составной частью настоящей Любви.

Закономерность «усталости отношений» такова:

«Чтобы разлюбить и бросить, сначала нужно обвинить и разочароваться». При этом, чем вы лучше, тем труднее вашему партнеру сделать вас «неудачником(цей)» и «бесперспективным(ой)».

Ощущение «усталости отношений», на самом деле, вовсе не является истинной причиной разрыва между людьми. Это только внешнее прикрытие конфликта неоправдавшихся ожиданий. «Усталость отношений» носит сугубо вспомогательный, служебный характер, – она лишь «транквилизатор разлуки», средство облегчения этого трагического процесса.

«Усталость от любовных отношений» как спазм и судороги мышц при аборте искусственно вызывается сознанием вашего любимого человека. Тем самым сознанием, которое не готово честно и открыто признать свою вину и инициативу в прекращении тех отношений, которые оказались или показались бесперспективными…

На самом деле один человек уходит от другого вовсе не потому, что он(а) «устал(а)», а потому, что уже произвел(а) жизненную переориентацию, решил(а), что «нужно начать искать более перспективные отношения». Для того чтобы осуществить это на практике, ему теперь нужно обеспечить необходимое психологическое и эмоциональное состояние – как раз то самое состояние «усталости»… Именно поэтому он(а) с удовольствием ввязывается во всевозможные конфликты, подогревает старые и провоцирует новые.

С моей точки зрения, последовательность событий выглядит следующим образом: Не «усталость», а потом принятие решения о бесперспективности отношений, а наоборот – сначала принятие внутреннего решения о бесперспективности, а только потом искусственное провоцирование «усталости», которая должна успокоить совесть и обставить сам процесс расставания как можно более выгодно для уходящего. Для того, кто внутренне переродился и уже стал «Другим»…

В итоге, «телега ставится впереди лошади», чувство совести уходящего человека обкалывается обезболивающими психотропными препаратами, производимыми собственным мозгом, трагизм расставания перебивается приятными ожиданиями от будущих новых отношений…

Ваш партнер, только что спустившийся с одного Пика Отношений, тут же находит себе нового напарника и немедленно возвращается на горную тропу. Это вполне логично: жизнь до обидного коротка, а в ней так много нужно успеть…

Выводы:

«Усталость отношений» является прямым следствием того, что созданная Матерью-Природой исключительно как кратковременная, «программа любви» упорно не желает «растягиваться» на те долгие годы, что в наше время отделяют момент вашего знакомства от церемонии бракосочетания. Отсутствие быстрого подтверждения любовных ожиданий включает механизм «самоликвидации отношений» и «критическую программу».

«Усталость отношений» – «профессиональная болезнь» современных длительных любовных отношений.

«Усталость отношений» – не что иное, как вызываемое «критической программой» искусственное ухудшение ваших любовных отношений, ставшее следствием конфликта неоправдавшихся любовных ожиданий.

Задача «усталости отношений» состоит в провоцировании множества тех самых ссор и конфликтов, которые в итоге и становятся для всех вполне осязаемой «официальной» причиной полного прекращения данных любовных отношений. «Усталость отношений» вполне можно назвать таким «наказанием еще до совершения преступления», которое само провоцирует и прямо ведет к осуществлению данного преступления. опубликовано econet

Автор Андрей Зберовский

