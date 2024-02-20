Ущербность обиды: большие амбиции маленького человека

Сколько ✅ разочарований, претензий, конфликтов возникает только потому, что люди не понимают – никто никому ничего не должен и не обязан, никто не виноват. Каждый сам в ответе за свою собственную жизнь, не нужно чего-то ждать, просить, требовать от других. Сегодня поговорим об ОБИДЕ...

"Он (она) не удивляет меня сюрпризами, подарками, значит — не ценит, другим всё несут, всё для них делают, а мне ничего, его постоянно нет дома, мы никуда не выходим, не развлекаемся, в нашей жизни не происходит ничего интересного, я с открытой душой, а меня вот как отблагодарили, я так старался, а результатов нет, вот, если бы у меня были другие родители". Знакомо?

Диагностика обид

После 10 лет активной консультационной практики я сделала вывод, что одна из самых распространенных помех на пути к счастью – обида.

Постарайтесь вспомнить, сколько времени вы посвятили тому, чтобы обижаться, предъявлять претензии, злиться, как долго вынашивали это в себе. Вспомните, сколько раз обида разрушала ваши планы. Вспомните, из-за чего вы обижаетесь чаще всего.

У обиды есть две основные причины.

Во-первых, она возникает тогда, когда собственные фантазии, идеалы не соответствуют реальности, когда то, о чем человек мечтает, на что надеется не воплощается в жизнь.

Во-вторых, каждый человек считает себя уникальным, достойным всего самого лучшего, свои личные таланты, усилия, действия он всегда оценивает высоко. Если он не получает прямого подтверждения, признания, благодарности от окружения – некого взаимодействия, обмена, ощущает острое чувство несправедливости по отношению к себе.

Когда внутренние ожидания не совпадают с внешними проявлениями – зарождается обида.

Большие амбиции маленького человека

Обида способна провоцировать самоедство, самокопание или нескончаемый поиск виноватых, жалость к себе. В обеих случаях человек погружается в роль "жертвы".

Например, кто-то хочет только получать и желательно всё сразу, но давать взамен – нет, хотя настойчиво пытается убедить и других, и себя, что именно он (она) очень много отдаёт, заслужил как никто другой, затем быстро проводит диагностику чужих недостатков.

Это позиция ребенка, который считает, что все должны о нем заботиться, постоянно удовлетворять его потребности только потому, что он есть, просто за то, он существует, а если не получается достичь своей цели, использует обиду как некий способ эмоционального и психологического шантажа.

Другой распространённый, но противоположный выше описанному, тип "жертвы", когда человек ставит себе заниженную оценку, свои планы, потребности отодвигая в сторону. Часто кроме обиды он испытывает чувство вины, осознанной или неосознанной, превращает свои страдания в культ, затем ищет сочувствия, понимания, надеется на аплодисменты за свой "подвиг".

Груз эмоциональной зависимости

Если в детстве кому-то не хватало любви, заботы, внимания - того, что должен был получить в своей семье, у родителей и близких, он начинает это искать в общении с другими людьми. Желая стать счастливым, он ищет самый простой и быстрый способ – компенсировать свои нехватки через другого человека. И часто сталкивается с еще большей проблемой, так как тот, другой, может проживать и ощущать то же самое.

Сколько разочарований, претензий, конфликтов возникает только потому, что люди не понимают – никто никому ничего не должен и не обязан, никто не виноват. Каждый сам в ответе за свою собственную жизнь, не нужно чего-то ждать, просить, требовать от других.

Нужно уметь ощущать радость, получать удовольствие от жизни самостоятельно, а не за счет другого человека. Это главный критерий самодостаточного человека и полноценной жизни.

Обида всегда ущербна

Обида - это эмоциональная реакция, это энергетическое проявление. Энергия нужна для здоровья, любви и финансового благополучия, это очень важный и ценный ресурс. Когда человек обижается, долго вынашивает обиду, живет с ней годами, он теряет свою энергию, запас жизненных сил. Поэтому обижаться невыгодно и очень вредно для здоровья, не важно, на кого вы обижаетесь, кто прав и кто виноват.

Подумайте сами, если вы считаете , что с вами поступили нечестно, ранили ваши чувства, наплевали вам в душу, использовали вас, да и вообще, жизнь вас огорчила, стоит ли вдогонку своему обидчику посылать дополнительный бонус, в виде вашей ценной энергии, которая выплескивается из вас в его адрес в момент проживания обиды. Ему это на руку, а вам это зачем? Какая польза-выгода?

Как правило, человек, который обижается, остро ощущает потерю энергии, но не понимает, что с ним происходит, поэтому старается как можно быстрее компенсировать этот ущерб инстинктивно - через окружающих: жалуется, сам кого-то злит, срывается на ком-то. Но такой способ неэффективен, к тому же неэтичен по отношению к окружающим.

Справится с обидой раз и навсегда невозможно. Потому что это некая рефлексия, подсознательное. Но не все так печально, выход, конечно, есть.

Во-первых нужно знать и понять саму природу обиды - как она возникает , что происходит, когда человек обижается, какие внутренние и внешние симптомы проявляются. Это поможет быстрее фиксировать свои реакции, знать свои "крючки" - на что его можно поймать, за что зацепить. Очень важно не только применять разные техники, но и менять мировосприятие, в доступном формате, шаг за шагом познавать строение человека, мира в целом.

Скорая помощь

Запомните, любую работу над собой, особенно анализ начинайте только тогда, когда вы спокойны, в хорошем настроении, когда вас никто и ничто не отвлекает.

1. Никогда ни с кем не выясняйте отношений на пике эмоционального напряжения, тем самым вы только усугубите ситуацию. Анализ, общение – это совершенно другая категория, противоположная эмоциям, чувствам.

2. Если ситуация касается вашего близкого человека, вместо слов, которые во время эмоциональных выплесков являются лишними, лучше обнимите его, общайтесь через прикосновения.

3. Обида – это проявление деструктивных эмоций. Для того, чтобы успокоить себя, достичь душевного равновесия, пойте или танцуйте, или и то, и другое вместе. Рекомендую использовать волнообразные движения, свободный танец, движения в потоке, чтобы энергия не застаивалась, не превращалась в энерго-тромб.

4. При восстановлении энергии очень помогает природа. Если в вас накопилась боль, злость, обида, покричите где-нибудь на природе – в лесу, у моря или реки. Если нет возможности выйти на природу, откройте кран в ванной и там кричите, плачьте, пока не почувствуете облегчения. Главное, не копите обиду в себе и не перебрасывайте ее на другого человека, выпустите наружу, на что-то природное.

5. Обижающийся человек становится своеобразной замкнутой структурой, поэтому важно уметь раскрыться, разомкнуть порочный круг обид.

Предлагаю воспользоваться практикой, которая поможет вам гармонизировать свой энергетический, эмоциональный фон. Можете ее записать на телефон и слушать, так будет удобнее.

Представьте себя в любимом месте, где вы были счастливы, ощутите все запахи, цвета, звуки, вкус. Почувствуйте, как на вас снисходят лучи солнца, с каждым вдохом они входят в вас, все глубже и глубже проникают в ваше тело, от головы до пяток. Не спешите, смакуйте.

Проникающий в вас свет растворяет всю внутреннюю тьму, холод , всю грязь, липкую слизь в вашем теле, освещает все самые дальние и самые трудно досягаемые уголки, чистит, омывает вас теплотой, нежностью, спокойствием, освежает, бодрит.

И вот вы уже сами становитесь солнцем, от которого исходят лучи во все стороны, вы раскрылись и все ненужное сползает, уходит, растворяется в этих лучах, направленных наружу.

Чистое, красивое внутреннее пространство заполните своими победами, радостными событиями, приятными воспоминаниями, усильте их ощущениями через любимый запах, цвет, вкус, звук, прикосновение.

Наслаждайтесь этими мгновениями, ощутите состояние свободы, благодати всеми фибрами души и тела. Так вы притянете в свою жизнь то, что вам действительно нужно и полезно, что доставит вам истинную радость. опубликовано econet

Автор Ильма Сафронова

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