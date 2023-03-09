Уровни сознания по Дэвиду Хокинсу: Где вы сейчас, и к чему это ведёт

В соответстсвии с научными исследованиями Ковалева С.В., существует модель 4-х уровневого развития: адаптация, социализация, экзистенциализация, трансперсонализация. В этой статье вы найдете описание каждого уровня и сможете определить на каком находитесь вы.

"Единственный путь помочь себе и этому миру –

поднять свой уровень сознания". (с)

Модель эволюции сознания человека, предложенная американским гуру психиатрии Дэвидом Хокинсом, представляет собой шкалу уровней сознания: от 1 до 1000 единиц, где 1 обозначает существование как таковое (бактерии), а 1000 – высший уровень развития сознания в физическом теле (Иисус, Будда, Кришна). Значения на карте не арифметические, а логарифмические. Это означает, что переход на каждый новый уровень позволяет открывать совершенно новые горизонты, реальности, которые на несколько порядков выше предыдущих.

Уровни сознания: определите свой

Уровень сознания – это частота вибраций, энергетика, а ни в коем случае не интеллект, IQ или EQ (эмоциональный интеллект). Даже известные профессора, доктора наук могут находиться на уровне ниже 200.

Уровень сознания определяется тем аттрактором (эгрегором), к которому стремится сознание, как к магниту. Аттрактор – это та негативная эмоция, в которую человек «проваливается» при стрессе, например.

Человек как бы “размазан” по этим уровням, нет такого индивида, который находился бы всегда на 1 уровне или под влиянием только одного аттрактора.

Во-первых, человек может быть разрознен по областям жизни – здоровье, любовь и секс, деньги, работа, отношения.

Во-вторых, человек может иногда подниматься в высокие уровни сознания, но если он находится под влиянием более низких, они его рано или поздно “сдернут” оттуда (может надолго, а может и не на продолжительное время).

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Напомню, что в соответстсвии с научными исследованиями Ковалева С.В. (R), существует модель 4-х уровневого развития: адаптация, социализация, экзистенциализация, трансперсонализация:

Если мы совместим эту модель с моделью Дэвида Хокинса, то получим:

I Уровень, Адаптация.

Если обобщить этот уровень, то его можно назвать “разрушение и неприятие себя.”

II Уровень, Социализации.

Может показаться странным, но именно эти аттракторы позволяют человеку успешно вписаться в общество, социальные рамки, работать, достигать успехов, иметь материальные блага.

Но за уровнем гордыни лежит опасный поворот – если вы не пойдете дальше, на высшие уровни сознания, то есть шанс из гордыни свалиться в стыд и позор.

Вообще, уровень до 200 – это хищный, разрушающий уровень сознания. 80% всего человечества живет на уровне сознания ниже 200, это позиция жизни ОТ, т.е. бежать от страха, проблем. Выживание. Физическое выживание, эмоциональные удовольствия, личная выгода, отождествление себя с ЭГО и телом, инстинкты выживания.

Переход на уровень 200 и выше – это квантовый скачок. Даже небольшой рост сознания в 10-20 баллов сопровождается серьезными инсайтами и переосмыслениями.

Уровень до 200 – это разрушение. После 200 – это созидание и настоящая сила.

Человек до 200 сначала что-то воспринимает, потом эмоционально реагирует, а потом включается интеллект! (т.е. поведение реактивно, но поскольку реакция на автомате, то она не всегда самая адекватная). Т.е. человек сначала бьет, орет, дерется, прячется и так далее – а потом обосновывает себе, почему он так поступил.

Человек силы, уровня выше 200 что-то воспринимает, информация поступает в интеллект, а уже потом выбирается способ эмоциональной реакции, т.е. поведение креативное.

Ниже приведены любопытные статистические данные:

III Уровень, Надсоциальный, экзистенциализация.

Если обобщить, то этот уровень можно назвать так: взятие ответственности за свою жизнь, понимание того, что проблемы нам даны, как способ вырасти, отказ от позиции жертвы и поиска виновных, выход из манипуляций в позицию Над ними (не путать с гордыней), при этом безэмоциональное принятие. Принцип – «Живи и дай жить другим».

Если на уровне до 200 господствуют отрицательные эмоции, то на уровне от 200 до 350 – доминируют положительные эмоции.

IV Уровень, Постсоциальный, трансперсонализация.

На этом этапе уже довольно сложно описать словами эти состояния. Если разум еще можно как-то обозначить, что это уровень, например, Эйнштейна, то при переходе на уровень 500 (чего Эйнштейн не сделал) возникает абсолютная любовь, т.е. смещение точки сборки с разума на сердце. Это уровень абсолютного счастья, связанный с выбросом эндорфинов (а не адреналина, как в уровнях до 200).

Далее уже идут уровни просветления и исцеления.

Часто опыт клинической смерти позволяет людям испытать энергетические уровни около 600.

На уровне 540 находится всего 0,4% всех людей.

Выше этого уже идут уровни осознания Божественности, Сознания Бога, понимания своей истинной сущности.

В настоящий момент на планете живут шесть человек, которые находятся на уровне 600 и выше.

Действие на уровне 600 и выше воспринимается замедленным, растянутым во времени и пространстве. Все вокруг живое, сияющее и непрерывно перетекающее, разворачивающееся в управляемом танце.

По данным Хокинса уровень сознания человека в условиях обычной жизни повышается всего на 5 баллов! Однако этот рост можно ускорить с помощью психотерапии.

Подписывайтесь на наш канал VIBER!

Алкоголь и наркотики также поднимают уровень сознания до 100 и 300-400 соответственно, но поскольку это всего лишь внешний фактор, а не работа над собой, то «проваливание» на свой «родной» уровень происходит, а в силу своей «вредности» сопровождается не самыми приятными ощущениями и состояниями…опубликовано econet

В статье использованы материалы с семинара Ковалева С.В.

Автор Софи Лемус

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet