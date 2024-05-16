Упражнение для снятия мышечного зажима с глазного сегмента

✅Методика снятия мышечных зажимов с глазного сегмента из коллекции телесно-ориентированной психотерапии Райха.

Теоретик телесно-ориентированной психотерапии Вильгельм Райх учил: мышечный панцирь формируется не сразу и не вразброд, а целеустремлённо - снизу - ровно вверх. То есть в детстве, первыми у человека возникают блоки в нижних сегментах тела. А когда человек вырастает, у него формируются блоки уже на вышележащих сегментах его тела.

Телесно-ориентированная терапия: упражнение «Гимнастика для глаз»

Это примерно происходит, как окаменение или превращение в сказках или «Метаморфозах» у античного поэта, собирателя фольклора - Овидия. Помните? Человек превращается в камень, скалу или дерево, начиная с ног. Потом каменеет до пояса. Потом шевелятся только губы. Потом он весь становится деревом или камнем.

А когда человека расколдовывают младшие братья, Персеи и другие рыцари? Сначала начинают шевелиться зрачки, потом - губы, потом человек оттаивает весь.

Вот так и у Райха, хотя он сказками вряд ли увлекался, он был не «сказочный» психотерапевт.

Заковывается в невротический мышечный панцирь ребёнок снизу. Снизу - вверх. Расковывается уже взрослым человеком, наоборот - сверху - вниз.

А почему?

А потому, что детские блоки на мышцах всегда связаны с глубинными интимными травмирующими переживаниями. Их развязать - труднее всего, они как хтонические чудища, таинственны, обитают в Тартаре, непонятны и стоглавы. Попробуй-ка с ними сразиться без учебки.

А взрослые блоки на мышцах (верхние) они всегда связаны с социальными травмами. Они не глубинные и не интимные и излечиваются проще всего. Потому они и излечиваются первыми.

И поэтому мы с Вами начинаем всегда с глаз. (Если хотим заниматься упражнениями по телесно-ориентированной терапии).

Вот одно из таких упражнений телесно-ориентированной психотерапии по снятию мышечного зажима.

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Упражнение телесно-ориентированной терапии «Гимнастика для глаз»

Первая просьба - сядьте на кресло удобно, так, чтобы стопы опирались на пол. Заземление - это первое требование телесно-ориентированной психотерапии. Не перекрещивайте ноги! Расстегните туго застёгнутые застёжки! Делайте все упражнения телесно-ориентированной психотерапии в проветриваемом помещении!

Это упражнение телесно-ориентированной психотерапии состоит из шести частей. Все части упражнения выполняются до появления болевых симптомов - иначе блок не разобьётся. Однако!

При выполнении данного упражнения телесно-ориентированной психотерапии у Вас может начать кружиться голова, появиться тошнота. Это говорит о том, что у Вас очень сильный блок на глазном сегменте. Поэтому начинайте это упражнение с выполнения только его первой части, постепенно прибавляя остальные. У Вас НЕ ПОЛУЧИТСЯ сразу сделать всё, Вы просто упадёте в обморок. Но не пугайтесь, накапливайте все части этого упражнения постепенно. Выполняйте его очень медленно и плавно, но с силой. И конечно же - регулярно.

Лучше, если Вы начнёте делать это сами в домашних условиях, потому что придя к телесно-ориентированному терапевту, Вы просто потеряете время и деньги, если будете настолько не готовы к полноценному выполнению всех заданий. Это упражнение телесно-ориентированной психотерапии Вам - на месяц.

Первая часть упражнения телесно-ориентированной психотерапии Райха

Зажмурьтесь изо всех сил и немного помассируйте (постукивающими и прижимающими движениями) веки и кожу вокруг век, виски. Расслабьте эту зону. Зажмурьтесь из всех сил (до болевых ощущений) на пять-шесть секунд. Затем, так же с максимальным напряжением, вытаращите глаза. Тоже на пять-шесть секунд.

Проделайте это упражнение три-четыре раза. (Один раз для начала)

Вторая часть упражнения телесно-ориентированной психотерапии Райха

В этом и последующем упражнениях работают только глазодвигательные мышцы, а не голова. Головой крутить нельзя.

Отведите глазные яблоки влево до упора. Потом вправо. Потом опять влево. Делайте это максимально медленно и плавно. Это упражнение выполняется десять раз (в идеале).

Третья часть упражнения телесно-ориентированной психотерапии Райха

Сделайте то же самое движение (до предела) глазными яблоками, но в направлении «сверху-вниз-наверх опять». Десять раз. В идеале. Голова опять стоит на месте, работают глазодвигательные мышцы. Напоминаю, упражнение делается до боли в мышцах - примерно, как балетный экзерсис у станка.

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Четвёртая часть упражнения телесно-ориентированной психотерапии Райха

Плавно, по всей окружности глазницы, максимально отводя глаза к векам, вращаем глазами. Делаем это упражнение десять раз по часовой стрелке и столько же раз - против часовой.

Пятая часть упражнения телесно-ориентированной психотерапии Райха

Повторяем первое упражнение («зажмуривание-вытаращивание» глаз.

Шестая часть упражнения телесно-ориентированной психотерапии Райха

Сидим с закрытыми глазами и наблюдаем за своими ощущениями. Релаксация. Пять минут.

Для этого упражнения телесно-ориентированной психотерапии нормально не только испытывать головокружение. Нормальным считается также, если Вы почувствуете какой-то дискомфорт (напряжение) в челюстях (в челюстном сегменте) или в горле.

Это происходит оттого, что все мышечные зажимы взаимосвязаны и разбивая один, мы затрагиваем и другие.

Это упражнение телесно-ориентированной психотерапии - целенаправленно воздействует на конкретные мышечные зажимы и блоки.

Иначе избавиться от мышечных зажимов и блоков практически невозможно. Дорогу осилит идущий!опубликовано econet

Автор Елена Назаренко

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