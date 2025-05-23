Упражнение для диагностики психологических причин заболеваний

Психосоматика возникла на стыке медицины и психологии, она изучает воздействие психологических факторов на развитие телесных недугов. Предложенное упражнение позволяет выявить психологические причины целого ряда заболеваний. Ведь мы болеем от обид, разочарований, аутоагрессии.

Психика и тело теснейшим образом связаны, и часто психологические проблемы нарушают энергетический баланс, вызывая заболевания тех или иных органов или болезненные ощущения в разных частях тела. Позвоночник является энергетическим столпом человека, поэтому общее состояние организма эффективно показывает замечательное упражнение, созданное основателем эмоционально-образной терапии Н.Д. Линде.

Упражнение для выявления глубинных причин психосоматических проблем

Это упражнение очень простое и в то же время позволяет диагностировать психологические причины многих проблем, поэтому я часто применяю его в своей работе, особенно если клиент имеет хронические заболевания, сопровождающиеся болевым синдромом.

Ко мне обратилась тридцатилетняя Анна (имя изменено, разрешение на публикацию получено) с жалобой на сильные боли в копчике и коленях и нехватку жизненной энергии. Врачи диагностировали у неё начальную стадию ревматоидного артрита, однако выраженность боли была, по их мнению, непропорциональна клинической картине. Болезненные проявления впервые появились восемь лет назад - после того как девушка сдала на тройку государственный экзамен в институте, что стало для неё настоящим ударом.

Я прошу Анну представить фонтан живой жизни и мысленно войти в него так, чтобы струя фонтана била внутри ее тела, от копчика и до макушки. Спрашиваю, что она чувствует, находясь в нём. Свободно ли двигается струя по позвоночнику? Есть ли какие-то препятствия на её пути? Может ли струя преодолеть их? Как выглядят эти препятствия и о чём они сообщают ей?

Анна говорит, что струя не может даже войти в её тело, потому что в копчике что-то мешает. Я прошу её мысленно отодвинуть от себя то, что мешает, и рассмотреть, как выглядит этот предмет. Анна с удивлением говорит, что это пряжка от ремня, которым грозила воспитательница детского сада тем, кто не слушался. Ремень висел рядом с умывальниками, постоянно напоминая о возможном наказании. Железные предметы на языке нашего бессознательного обозначают спазм и напряжение (а если они содержатся в голове – в том числе и родительские установки).

Тогда я прошу Анну опять мысленно войти в фонтан и представить, что струи проходят в её тело через ноги (так можно поступать со всеми частями тела поочерёдно или одновременно). Девушка говорит, что струи свободно доходят до коленей, но там упираются во что-то очень твердое. «Это же камни, как раз размером с мои коленные чашечки!» - восклицает Анна.

Вот такими девушка видит образы препятствий.

На языке нашего бессознательного камни – это чаще всего обиды, внутри камня хранятся невыраженные чувства. Анна со слезами вспоминает, что родители часто уезжали в длительные командировки, и она по полгода жила у бабушки.

Пожилая женщина запрещала ей выходить гулять и ставила на колени в угол, если девочка, по её мнению, была в чём-то виновата, а поскольку бабушка имела жесткий свод правил, девочка часто невольно их нарушала, и бывала наказана. Особенно сильно ей доставалось, если вместо привычных пятерок в дневнике появлялись тройки и даже четвёрки. Анна говорит, что за двойку бабушка, вероятно, её бы просто убила. Очевидно, что после неуспешной, по мнению девушки, сдачи государственного экзамена, бессознательно включился механизм самонаказания.

Тогда, используя методы эмоционально-образной терапии, я прошу Анну разрешить камням выразить их сдерживаемые чувства. Девушка говорит, что из них вылетают тысячи острых щипов (невыраженная агрессия, которая превратилась в аутоагрессию – агрессию, направленную на самого себя. Часто аутоагрессию считают причиной в том числе аутоимунных заболеваний, одним из которых является ревматоидный артрит). Недаром на рисунке камни раскрашены внутри красным цветом, который на языке бессознательного обозначает гнев.

Выпустив все шипы, камни уменьшаются и исчезают. Тогда я прошу Анну мысленно вернуться к первому образу – пряжке от ремня, представить воспитательницу и вернуть ей весь ущерб, который она причинила девочке. Анна ощущает, что из неё как будто выходит едкий чёрный дым, и говорит, что теперь ей самой очень хотелось бы наказать ремнём воспитательницу. Я отвечаю, что она может это сделать, однако девушка с удивлением отмечает, что с последними клубами дыма это желание прошло, а пряжка от ремня растаяла в воздухе.

Дальше я прошу Анну сказать образу бабушки: «Я забираю у тебя свою власть над самой собой! Всю, до последней капли!». Девушка говорит, что в её тело как будто возвращается яркий золотой свет, от которого она становится сильнее и увереннее. Потом то же самое мы делаем с образом воспитательницы. Анна расправляется в кресле, её щеки розовеют, ей становится жарко.

Для того, чтобы дополнительно удостовериться в эффективности нашей работы, я прошу девушку заново войти в фонтан живой жизни, и Анна с радостью отмечает, что струи свободно проходят внутри её тела и сначала вымывают что-то темное - как будто остатки чего-то чужеродного, а потом выходят из тела кристально чистые, и искрятся на солнце.

После нашей встречи боли у Анны значительно уменьшились, ощутимо прибавилось сил и жизненной энергии, однако мы продолжали работу, и через месяц боли ушли полностью, а через два месяца анализы уже не выявляли маркеров аутоимунного процесса.опубликовано econet

Автор Горшкова Мария

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