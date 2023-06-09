Удушающие отношения: Женщина хороша, когда она «в меру»

Быть женщиной "в меру" - это быть женщиной, которая не навязывается, не подстраивается и не угождает постоянно и во всем. А просто дарит свою любовь и внимание.

Женщины зачастую не знают когда нужно или просто не умеют вовремя остановиться в своих проявлениях постоянной заботы и внимания к любимому мужчине. Они свято убеждены, что чем больше они будут проявлять какую-то инициативу или просто постоянно доказывать свою любовь, тем больше мужчина будет это ценить и просто боготворить такую ​​женщину. Но это не всегда так.

Как быть "женщиной в меру"?

Ведь довольно часто это наоборот дает уже даже обратный эффект - мужчина четко понимает, что Вы уже окончательно на него «подсели» и теперь уже точно никуда от него не денетесь. Поэтому просто расслабляется и перестает Вас ценить. А вот для того, чтобы он снова это делал, а именно понял, как же ему с Вами повезло - лучше, если Вас все же будет в меру.

Что же значит быть женщиной "в меру"? Это значит в первую очередь уметь вовремя отступать, чтобы заняться собой и своей жизнью. Уметь переключаться в то состояние, в котором Вы не просто только то и делаете, что отдаете всю себя мужчине и своим отношениям с ним, а наоборот - накапливаете энергию, восстанавливаетесь и готовы с большим удовольствием так же и принимать энергию, заботу, внимание и любовь уже и от него тоже.

Также быть "женщиной в мере" означает чувствовать эту же меру в отношениях. То есть не «перекармливать» мужчину собой и своим вниманием, не скатываться в состояние "заботливой мамочки", а наоборот - давать ему возможность почувствовать вашу ценность в его жизни, тем самим время от времени «устраивая» дефицит себя в его жизни.

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Давайте ему больше пространства и собственного времени и он будет действительно понимать, как же ему с Вами повезло. Тем самым вы уменьшите вероятность самим попасть в эмоциональную зависимость от этих отношений. Ведь, как только Вы почувствуете, что Вас "затягивает" и все ваши мысли постоянно только о вашем мужчину, вот тогда и стоит сказать себе "стоп" и напомнить, что все хорошо в меру. А тогда именно так и поступать.

Поэтому запомните, быть женщиной "в меру" - это быть женщиной, которая не навязывается, не подстраивается и не угождает постоянно и во всем. А просто дарит свою любовь и внимание, но при условии, что это, во-первых - взаимно, а во-вторых, при этом она никогда не забывая и о себе любимой и о своей интересной и насыщенной жизни.

Именно такая позиция помогает поддерживать баланс в отношениях и не скатываться в зависимость от своего партнера, а наоборот - поддерживать его интерес и уважение к себе как личности и просто как к роскошной и уверенной в себе женщине.

Но так же не стоит путать и думать, что быть женщиной "в меру" - это значит постоянно сдерживать себя и свои чувства, мало говорить и вообще ни на что не жаловаться и ни в коем случае не рассказывать мужчине о каких-то своих проблемах, чтобы, не дай бог, не «спугнуть» его. Это не значит выдавать себя за совершенно другого человека, только, чтобы понравиться. Ведь очень важно быть действительно собой.

Также это не означает и постоянно терпеть, например, недостойное к себе отношения "лишь бы не бросил" и прикидываться дурочкой и не замечать очевидного, чтоб просто удержать мужчину. Поэтому просто будьте естественной и открытой, но при этом никогда не забывайте и о себе и своих интересах и потребностях. Просто делайте свои десять шагов навстречу, а потом ждите будет ли это взаимно. Удачи Вам!опубликовано econet

Автор Виктория Кирста

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