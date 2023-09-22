Никого не надо удерживать, упрашивать, шантажировать долгом и детьми, плести интриги, устраивать истерики, давить на жалость... Оставайтесь ценными для себя, если вас не выбрали... и оставайтесь счастливыми с теми, кто однажды пришёл в вашу жизнь, чтобы в ней остаться...

У любви нет глагола удержать... Это вообще как?... Даже если воспринимать не буквально?...

"С человеком должно быть интересно, тогда не уйдут!" - сказала мне тут одна прекрасная девушка...

Спорить я не стала, только улыбнулась, потому как только в моём "портфеле практика" туча историй о том, как бросали докторов наук, блестящих интеллектуалов, отчаянных весельчаков и острословов, ораторов, эрудитов, слушать которых можно было часами...ради...ну, скажем, совсем не докторов наук, не блестящих интеллектуалов, не весельчаков и острословов, не ораторов, и даже близко не эрудитов...

Такова любовь...

А, стало быть, аниматоры и финалисты "Что? Где? Когда?" любви особо не требуются...

Или вот того лучше: я знаю ещё больше примеров, в которых не ушли совсем не потому, что было интересно и счастливо, а потому что, несмотря на скуку и отсутствие желания оставаться, желания начинать всё заново, бросать нажитое, и брать на себя всю ответственность за последующее, было ещё меньше...

Иными словами, человек не ушёл, обслуживая свои желания, а не отвечая взаимностью на чувства другого человека...

Это к тому, что стоит перестать считать всех "удержанных" любящими и любимыми, умеющими выстраивать гармоничные отношения, и честными с самими собой и со своими избранниками...

Я уже как-то писала, что удержать можно падающий шкаф, а человек доброволен в своих действиях...всегда...

Даже там, где хочется думать некоторым особо драматичным и романтичным, будто бы ему не дают уйти, охомутали, давят на чувство вины и долга...

Но... пусть человек не уходит, подвергаясь эмоциональному давлению, он, всё-таки, делает свой выбор, желая оставаться хорошим на внешнем уровне, а не подчиняется чужому...

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В любви нет глагола удержать...

В любви нет списка достоинств, наличие которых обеспечит гарантированную верность, поддержку, принятие, и саму по себе любовь...

В любви нет способов использовать человека, и управлять им... всего этого завались в недорогих манипуляциях, эмоциональной незрелости, в зависимости и созависимости...

И - да! Любовь - это чувство несправедливое, потому что не стремится искать лучших и одаривать их собой...

Она, как искусный режиссёр, доверяет свои экспериментальные роли непрофессиональным актёрам, и часто выходят абсолютные шедевры, недоступные иным оскароносцам...

Для чего я всё это пишу?...

Да только для того, друзья мои, чтобы ни один из вас не удумал оценивать себя, или кого бы то ни было, из расчёта того, оказались вы выбранными, или нет...

Ответили вам взаимностью, или не ответили...

Ушли от вас, или остались...

Удержали вы, или не сумели...

По чему угодно судите, но вот только не по этим расплывчатым данным!...

Вы можете быть безупречными, достойными, умнейшими, но не выбранными...

И сами можете выбрать того, кто не годится в подмётки тем, на кого вы и внимания не обратили...

Такова любовь...

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Да, да, да... она злая в таких вопросах... отличники по жизни от неё вообще едва не с ума сходят, потому что не могут уложить в своих светлых головах разгромную информацию о том, что махровые троечники оказались удачливее старательных, и всегда готовых работать над отношениями, пятёрочников...

Любовь, если хотите, большое взаимное сумасшествие, в котором один критерий - люди друг без друга вполне могут, но ни за что не хотят...

Им нравится быть вместе... хоть петь, хоть клеить обои, хоть браниться, хоть есть три сосиски с одной сковородки...

И не нравится НЕ вместе...

Никого не надо удерживать, упрашивать, шантажировать долгом и детьми, плести интриги, устраивать истерики, давить на жалость...

Как у чудесной Гавальды в её самой известной и доброй книжке - ПРОСТО ВМЕСТЕ...

Оставайтесь ценными для себя, если вас не выбрали...и оставайтесь счастливыми с теми, кто однажды пришёл в вашу жизнь, чтобы в ней остаться...опубликовано econet

Автор Лиля Град

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