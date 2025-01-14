«Ты одна меня понимаешь»: Почему нужно прекратить эмоциональное обслуживание мужчин

Неплохо поддержать партнера, дать совет выслушать, но когда его просьбы о помощи становятся хроническими, выдерживать это невозможно. Об этих последствиях токсичной маскулинности и путях преодоления рассказывает журналистка Мелани Хамлетт.

«Чувства — это женская область знаний» — так у нас в обществе принято считать. А так как мужчины, как бы им ни внушали, что они «шерстяные волчары», все-таки нуждаются в проговаривании своих эмоций. И когда им нужно поделиться «наболевшим», то обращаются они за психологической поддержкой к женщинам. Не к другим мужчинам, ибо те могут счесть их недостаточно мужественными, не к психологу, потому что «к психологу ходят только больные», а к партнерше, которая, кроме стирки носков и варки борщей, еще и «лечит мозги».

О том, как образ мачо мешает самим мужчинам

Доверенное лицо устало

Иногда у мужчин нет близких друзей, с которыми можно обговорить чувства и эмоции, а иногда друзья есть, но с ними принято только ходить на пиво и говорить о футболе и работе. Поэтому часто разбираться с психологическими проблемами мужчин приходится женщинам. Это нелегкая задача, хотя поначалу такой эксклюзивное доверие льстит: «Я ближе к нему, чем его друзья и мама!», — радостно восклицает партнерша.

Но эта «терапия» может настолько вымотать вас психологически и длиться так долго, что становится просто в тягость. И тогда она спрашивает его: «Неужели тебе не с кем об этом поговорить?» Да! Не с кем. То есть, мужчина считает, что его образ «твердого и адекватного» пострадает, если кто-то узнает, что у него есть сложные чувства (как и у всех людей, кстати).

Как это выглядит? Кайли-Энн Келли, 24-летняя учительница английского языка, не помнит, в какой именно момент она стала «единственной и незаменимой» для своего бойфренда, но она прекрасно помнит, как стала игнорировать собственные нужды — это привело ее на больничную койку. «Я говорила с ним о его стремлениях, я выслушивала его мнения, я поддерживала его карьеру. Я должна была стать его эмоциональным гуру, потому что он боялся кому-либо признаться в том, что у него вообще есть эмоции.» Бойфренд Келли отказывался говорить с психотерапевтом, поэтому его непроработанные эмоции часто провоцировали ссоры с девушкой на ровном месте, чтоб «выпустить пар». Келли стала «скорой психологической помощью», когда у него были проблемы на работе или зашкаливала тревожность. Она была постоянно занята им, как «единственная, кто его понимает». Через три года совместной жизни в режиме «спаси меня от меня самого», Келли выгорела и попала в больницу. Парень сказал, что слишком занят, чтобы ее там навещать. После этого они расстались.

Эта история — типична для современной модели отношений не только в США На протяжении поколений мужчин учили отбрасывать «немужские» черты: доброта, эмпатия, оставляя их без инструментов, которые помогают справляться с гневом и фрустрацией. А вот образ женщины-спасительницы очень рекламировался (спасибо Диснею!), так что «красавицам» искать мужчину внутри «чудовища» стало не просто нормальным, а необходимым.

Мужики не танцуют

Современный, единственно приемлемый образ мужчины — это стоический робот, который должен всеми силами избегать эпитета в свой адрес «ты, как баба». «Баба», понятное дело, — единственное наделенное эмоциональным интеллектом существо, к которому можно обратиться с запросом о поддержке.

«Единственная» становится также по факту единственным другом, любовницей, карьерным коучем, стилистом, секретарем, мамочкой, психотерапевтом. И такая зависимость от «единственной» — ничего хорошего мужчинам не сулит. И является очень утомительной для женщин.

Женщины жалуются на то, что в то время как они читают различные книги по саморазвитию и преодолению проблем, слушают подкасты, ищут специалистов, тратятся на психотерапевтов, мужчины просто полагаются на своих партнерш. И при этом многие женщины признают, что такое положение дел хоть и истощает, но дает им возможность почувствовать себя важными в жизни их мужчин — они включаются еще больше, а потом не могут понять: а где же найти время для себя? Где найти силы на собственные мечты и планы?..

Блогерка Элис Джонсон комментирует: «Чем старше становится женщина, тем менее она готова быть для мужчины всем. Не только потому, что она становится более уверенной в себе, мудрой и усталой с возрастом, но и потому что ее зона ответственности с годами расширяется: мужья, дети, родители, внуки, работа. Когда мужчина выходит на пенсию, он теряет контакт с коллегами, — обычно, это единственные люди, с кем он вообще общается. А так как мужчин не учат, что отношения надо культивировать и поддерживать, то в пожилом возрасте жена у него — единственная социальная связь. И я знаю многих пожилых женщин, которые начинают жить хоть какой-то своей жизнью уже, увы, после смерти супруга.»

Но женщины поколения Х и миллениалки не желают ждать чьей-то смерти. Они активно предлагают мужчинам взять на себя ответственность за собственные эмоции и их обработку, или же просто прекращают отношения, в которых эмоционально бесконечно отдают. Поэтому их мужчины, которых никто не учил слышать собственные эмоциональные потребности («Какие потребности? Это все ерунда!»), испытывают последствия непроработанных конфликтов: гнев, раздражительность, агрессивность. И это тоже становится проблемой женщин. Мужчины даже не понимают, что им нужна психологическая помощь, здоровая разрядка. И для этого не обязательно выливать свою фрустрацию на женщину.

Альтернатива «пивасику»

Для такой неспособности слышать и выражать свои эмоциональные нужды у мужчин есть даже специальный термин — нормативная мужская алекситимия. Для мужчин-миллениалов самым сложным является понять, что помощь им в принципе нужна. Это ведь «не по-мужски» — искать помощь, да и индивидуальная терапия — это зачастую дорого.

«Групповая терапия может быть альтернативой подешевле, и не менее действенной», — говорит доктор Берд, которая работает с ветеранами. «Групповая терапия — это не обязательно плакать всем по кругу. Когда новый парень приходит на наше занятие, а в группе — все травмированные войной, — его чувства нормализуются остальными, равными ему. И это для него огромное облегчение. И такого понимания и поддержки он не получит нигде больше. Некоторые парни начинают активно организовывать группы взаимоподдержки».

Скотт Шепард считает себя эмпатичным и самокритичным парнем, но после серии неудавшихся отношений он пришел к выводу, что ему не хватает ключевого элемента для поддержки эмоционального здоровья: нескольких хороших друзей. Раньше он полагался только на женщин — ведь только с ними можно поговорить о чувствах, а мужчины не поймут. Однако отношения «только ты одна меня понимаешь» быстро становятся созависимыми, что порождает еще большую неразбериху чувств.

Поэтому Скотт решил создать группу мужской взаимоподдержки. «Я понял, что проблема не в «плохих девушках», а во мне. Мне нужна была поддержка, которую я бы не привязывал полностью к отношениям с одним человеком.

Теперь в нашей группе восемь человек, мы создали структуру и правила, которые, в основном, сводятся к тому, что все, что обговаривается в мужской группе, остается в мужской группе. Каждая встреча начинается с 5-минутной молитвы. Потом мы говорим каждый о своих проблемах в романтических отношениях или обсуждаем работу. Иногда кто-то плачет. И мы знаем, что это место, где можно показать себя уязвимым.

Нас не учат слушать, а только быстро решать какие-то вопросы, не плакать, а только гневаться. Но в группе мы отбросили эти установки, отбросили страх, что кто-то обзовет нас «геями» или «бабами», и это для нас смелый шаг. И, между прочим, такие группы взаимоподдержки для мужчин спасают браки: мужчина снимает ответственность за свое «настроение» с жены. Есть моменты, которые он обсуждает с ней, но больше не зависит тотально от ее расположенности и терпения и дает ей также время для других мыслей и дел.»

Брене Браун, известная мотивационная спикерка, говорит о том, что стыд — единственная причина токсичной маскулинности. Женщины испытывают стыд, когда не могут соответствовать нереалистичным ожиданиям, а мужчины — когда показывают слабость.

К сожалению, уязвимость у нас все еще считается проявлением слабости, а не признаком открытости и силы. Поэтому мужчины избегают «разговоров по душам», чтобы не показаться слабыми. В этом случае мужская группа взаимоподдержки выполняет важную функцию — создает атмосферу принятия и неосуждения со стороны равных. Все участники этих групп говорят о том, что пребывание в них сделало их лучшими партнерами для своих женщин.опубликовано econet

Автор Мелани Хамлетт

Фото: Лаура Макабреску

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