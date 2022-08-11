Ты больше всего нужен тому, кому ты НЕ нужен

Психологические игры партнеров лежат на поверхности, а глубоко внутри их живет первобытный страх, потребность в любви и одиночество. А еще - базовая необходимость защиты, желание чувствовать себя в безопасности именно с этим человеком.

Такой вот парадокс. Тот, кто больше всего нуждается в тебе, всеми доступными способами пытается показать, как он к тебе равнодушен. Более того - не упустит случая, чтобы как-то уязвить, показать наглядно, что твоя роль в его жизни несущественна, случайна, и вообще закончена.

А то и того больше - покопаться, и найти в тебе явный негатив для его судьбы и планов. Странно все это. Нет бы просто оставить тебя в покое, раз оставил по жизни. Но нет, как говорится "мимо тещиного дома я без шуток не хожу". Что-то держит его возле тебя, как на привязи.

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Что собственно было между вами, и что происходит на деле сейчас? Ведь если разобраться, настоящий спектакль только начался, а до этого была увертюра. Те смешные, недоразвитые отношения ни в какое сравнение не идут с глубиной нынешней подковерной возни. Ибо она-то как раз и является правдой.

Один человек нуждается в другом в силу острой необходимости, а именно - незавершенности собственных проблем. Как бы невзначай, случайно другой появляется в твоей жизни, и все переворачивает с ног на голову. Он твой индикатор добра и зла, и в то же время - маркер счастья. Того, которое может быть, но пока не случилось.

Психологические игры партнеров лежат на поверхности, а глубоко внутри их живет первобытный страх, потребность в любви и одиночество. А еще - базовая необходимость защиты, желание чувствовать себя в безопасности именно с этим человеком.

Почему же так все перекорежено в отношениях? А по-простому не получится. Только эти усложненные "танцы" помогают отработать и завершить гештальт. Иногда через боль дается радость. Отрицание приносит утверждение. Нелюбовь, на самом деле, становится высшим проявлением чувства заботы, страсти и искреннего участия.

А еще - понимание и познание друг друга, которое рождается из всего прожитого вместе. Пронеслись эти вихри над тобой, ты смотришь незамутненным взглядом, и удивляешься, что боли нет. Как нет больше и ощущения ненужности. Потому что твоя необходимость другому человеку очевидна. Теперь придется разобраться - необходим ли он по-прежнему тебе.опубликовано econet.ru.

© Анжелика Богданова

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