Цените то, что есть, тогда в вашу жизнь придёт и то, чего вам не хватает

Будьте довольны собой и окружающим миром, тогда вы будете успешны в своих начинаниях. Человек, у которого всё получается, сосредоточен на прогрессе, успехах, всяческих улучшениях, он развивает их. Если вы будете постоянно испытывать сильную потребность в чём-то, то вам будет постоянно не хватать не только этого, но и многого другого.

Все это происходит опять-таки из-за концентрации внимания на недостатке чего-либо. А если вы будете удовлетворены положением своих дел, то они будут улучшаться. Если сосредоточитесь на достатке, то получите ещё больше того, чего хотите. Это и называют изобилием. Общая сосредоточенность на удовлетворении несёт больше достатка в вашу жизнь.

Показательным в этом плане может быть выражение: «Всё к лучшему». Но я снова напоминаю, что не нужно это постоянно себе твердить. Бесполезно говорить какие-то слова только потому, что их надо говорить, если они не соответствуют типу вашего мышления и восприятия. Это скорее самообман. Вы же должны изменить восприятие таким образом, чтобы действительно начать так мыслить. Наигранная уверенность или позитивность не приведёт к тому, ради чего вы её изображаете. Если вы будете твердить себе, что у вас всё хорошо, то не добьётесь устойчивых жизненных перемен. Вы действительно должны изменить своё восприятие и по-настоящему увидеть жизнь с той стороны, о которой мечтаете.

Довольное» мышление

Пребывать в «довольном» мышлении – это значит быть в удовлетворённом состоянии. Это вовсе не значит, что нужно отказаться от желаний и целей. Например: вы сейчас сыты, но конфетку всё-таки хочется. Потому что она приятная, а не потому, что у вас её нет и вы голодны. Вы сыты, просто хотите чего-нибудь сладкого. Так же и с вашими желаниями и целями. Например, у вас есть одежда и крыша над головой, но вы стремитесь иметь ещё яхту и крутую машину, при этом то, что вы имеете, вас вполне удовлетворяет.

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Цените то, что есть! Наслаждайтесь этим! Тогда в вашу жизнь придёт и то, чего вам не хватает. Не концентрируйте своё внимание на том, чего у вас пока ещё нет. Иногда может оказаться так: чем больше вы желаете, тем больше вы фантазируете о том, чего нет, тем хуже ваш эмоциональный фон, а следовательно, и мысли. И такое внимание вам не на пользу.

Ведь рано или поздно вы возвращаетесь в свою действительность, а точнее, в то, как вы её воспринимаете, и испытываете разочарование. Но если действительность не воспринимается удручающей, то постоянное мечтание не несёт никакого вреда. «Довольное» мышление – это любить то, что вы имеете, несмотря на то, что вы желаете заменить это чем-то новым. Можно любить свой дом и копить на новый. Вот о чём я говорю, а отнюдь не о хорошем или плохом внутреннем состоянии. Хотя его тоже можно воспринимать как индикатор правильности фокуса. Какое внимание – такое и внутреннее состояние.

Как получить счастье сегодня

Не нужно ждать того счастливого момента, когда вы наконец получите все, чего хотите. Многим людям постоянно чего-то не хватает для счастья, и они думают, что станут счастливее после того, как реализуется всё желаемое. Но это не так. Когда оно реализуется, вы останетесь тем же самым человеком, с тем же самым характером: что бы вы ни получили – вы всегда будете чем-то недовольны.

Но не факт, что, имея «недовольное» мышление, вы это получите. И пока дела обстоят так – вы не сможете наслаждаться жизнью. Поэтому важно перестроиться уже сейчас, развивать «довольное» мышление, и благодаря ему все ваши старания будут возблагодарены. Счастье – это топливо успеха. Смех – это топливо счастья. Это ваши альтернативные ресурсы. Нельзя быть вечно недовольным и ждать изменений. Вам придется измениться. Не нужно менять внешнюю оболочку жизни: город, друзей, возлюбленных, работу. Нужно менять внутреннее содержание. И тогда изменится все. В противном случае, сменив, например, работу, вы снова столкнетесь с тем, от чего так старательно убегали. Потому что проблемы бежали вместе с вами, а точнее, внутри вас.

Довольное мышление сосредоточено на лучшем из того хорошего, что сейчас у вас есть, и на том, что доставляет радость или приятные ощущения. Довольный человек счастлив уже сейчас, а не после того, как все мечты сбудутся.

Забудьте про ваши фантазии и желания. Начните искать радость и удовлетворение в настоящем моменте. Сделайте это образом своего мышления, и ваши начинания будут успешными потому, что «довольное» мышление – это правильная фокусировка. С помощью неё все мечты постепенно начнут становиться ближе. Найдите время, чтобы от души посмеяться и повеселиться. Поверьте, со временем исправится самая неисправимая ситуация. Сама собой, как это часто бывает. Вам нужно почувствовать удовлетворение нынешним положением, счастье от того, что уже есть, избавившись от изрядно надоевшего состояния нехватки и недовольства. Ваша цель: развить «довольное», «удовлетворённое» мышление.

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Я не знаю человека, который, находясь в длительной депрессии, достигал бы каких-то высот. Зато я знаю уйму людей, вечно неудовлетворённых, которые погрязли в неудачах и находятся в постоянном жизненном падении. Тот, кто бесконечно жалуется и всем недоволен, лишь усиливает и умножает свои несчастья. А люди, удовлетворённые жизнью, получают от неё лучшие дары. Можно сказать банальность – станьте счастливым прямо сейчас и успокойтесь, тогда всё изменится в лучшую сторону. Полюбите жизнь. Сделайте так, чтобы вам было приятно жить. Для этого вам нужно убедить себя с помощью логических доводов. Может быть, это получится не за один день или месяц. Но изменение своего характера и восприятия жизни того стоит.

Вообразите себе жизнь человека, начинающего свой день со следующего ритуала:

1. Проснувшись, он обязательно пожалеет, что нельзя спрятаться обратно в сон, от реальности.

2. Встав с постели, он обязательно отыщет то, ради чего не стоило просыпаться: работа, учёба, беспорядок в доме, одиночество, пустой холодильник, что угодно.

3. Утром, да и вообще всю жизнь, он занят тем, что ищет причины, почему всё не может быть по-другому. Кто-то назовет это «оправданиями», но он не воспринимает их так. Просто таким образом настроена его логика.

Люди с «недовольным» мышлением не любят жизнь. Это их главная отличительная черта. Они настолько недовольны жизнью, что не хотят просыпаться и окунаться в неё. Если вы узнали в этом образе себя, знайте, что вы не достигнете успехов в своих начинаниях. Поэтому скорее начинайте развивать «довольное» мышление, и тогда вы получите то, чего хотели. Найдите в жизни то, ради чего все-таки стоит просыпаться.

Найдите какую-то радость в буднях. Должна быть отрада в каждом дне, это могут быть хобби, друзья и просто люди, которые вам близки. И когда утром вы откроете глаза, пробудившись ото сна, первым делом вспомните, что сегодня вас ждёт какое-то приятное занятие, которое стоило того, чтобы родиться на этот свет. И тогда вы приподниметесь с постели и улыбнётесь, потому что, каким бы ни был день, какими бы ни были погода и обстоятельства, есть то, что вам очень нравится.

Довольные люди, может быть, и любят поспать, но им есть зачем просыпаться, потому что они ощущают радость и удовольствие. При этом первые и вторые могут вести абсолютно одинаковый образ жизни, просто восприятие у этих двух типов людей совершенно разное. Один сосредоточен на том, что ему не нравится, и от того несчастлив. А другой – на том, что любит, игнорируя всё остальное. Первый живёт без изменений, а второй постоянно достигает каких-то успехов.

Зачем генерировать мысли, от которых вам плохо и которые мешают жить? Счастье и успех зависят от того, как часто мы обращаем на них внимание, хотя бы в мелочах. Найдите способ почувствовать себя хорошо. Начините с самого утра и попробуйте провести в этом состоянии весь день. Подумайте, от чего вам будет хорошо? Может, выпить тёплого чая и посмотреть телевизор? Подышать 10 минут свежим утренним воздухом, выглянув в окно? Займитесь с утра тем, что вам нравится. Не делайте то, что вызывает раздражение. Поступайте так всегда, а не только утром.

Попробуйте начинать утро с таких мыслей.

– Как хорошо, что…

– Мне нравится, что…

– Меня радует, что…

– Я счастливее от того, что…

– Я могу быть благодарен жизни за…

Недовольные люди чувствуют себя плохо, потому что концентрируются на одном – у них нет того, что они хотят. А довольные люди чувствуют себя хорошо. Может, у них и нет того, что они хотят (например, машины или отношений), но они замечают то хорошее, что у них уже есть.

Чаще улыбайтесь и смейтесь. Пусть это станет вашей привычкой: проснуться, сделать приятное для себя, чтобы почувствовать себя хорошо. Желательно громко, задорно и до слёз. В течение всего дня ищите то, что может вас развеселить. День, в котором не было смеха, – не считается!

Поступайте так изо дня в день, длительное время. Благодаря этому начнёт меняться вся ваша жизнь. С вами будут происходить удивительные вещи. Дела, которые шли плохо, начнут налаживаться. Радость и счастье медленно, но верно начнут входить в вашу жизнь. Именно так вы впускаете то, что вам от нее нужно. Смех зачастую меняет любую ситуацию. Достаточно просто расслабиться и посмеяться над ней. Смех – убийца страха. Когда страхи, связанные с ситуацией, уйдут, ситуация изменится в лучшую для вас сторону.

День не может быть ни грустным, ни весёлым – это вы либо грустный, либо весёлый. Реальность не эмоциональна. А вот вы – да. Действительность окрашивается в тон ваших эмоций, фокусировки и мысли. Посмотрите на человека, который вас раздражал ранее: как хорошо, что он есть, хотя бы такой… И его слова зазвучат по-другому. По-другому? Нет! Просто теперь вы их воспримете иначе. Удивительно, но одна и та же мелодия может сегодня вызывать грусть, а завтра умиротворённость. Просто всё дело в том, что наши ощущения зависят от настроя и фокуса внимания.

Многие начинают свой день с благодарности. Не превращайте благодарность в самогипноз. Возможно, это работает так: чем больше вы на ней концентрируетесь, тем больше будет появляться поводов благодарить эту жизнь снова и снова. Поэтому я предпочитаю благодарить саму жизнь, а не богов или космос. Хотя существует простая альтернатива: начните с утра настраивать фокус своего внимания на то, от чего вы счастливы, не обязательно за это благодарить, но обязательно удовлетвориться тем, что вы обнаружите. Оказывается, так просто стать счастливым человеком, замечая мелочи: мягкую и тёплую кровать, приятную погоду, вкусную еду. У каждого из нас есть что-то гораздо более значимое в жизни, что может сделать нас по-настоящему счастливым, только нужно найти и увидеть это. Старайтесь жить именно так, и со временем это войдёт в привычку. Приятные мелочи перерастают в большую удачу и громадный успех.

Вы намного богаче, чем вам кажется. Вы счастливее, чем думаете. Вы свободнее. Через 5 минут вы можете стать счастливее, чем в это мгновение. Всё может измениться очень быстро, вы даже не успеете заметить, откуда это пришло. Жизнь может стать легче и прекраснее в одночасье, независимо от того, какой она была ранее, Просто так бывает, что однажды всё начинает сбываться.

Рекомендации:

1. Будьте довольны собой и окружающим миром, тогда вы будете успешны в своих начинаниях.

2. Иметь «довольное» мышление – это не значит отказаться от желаний и целей.

3. «Довольное» мышление – это любить то, что уже есть, несмотря на то, что вы хотите ещё чего-то.

4. Нужно получать удовлетворение нынешним положением, счастье от того, что уже есть, избавившись от постоянного ощущения нехватки, недостатка и недовольства.

5. Счастье и успех зависят от того, как часто мы обращаем на него своё внимание, хотя бы в мелочах.

Нико Бауман, Сила фокуса внимания. Как получать от жизни желаемое

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