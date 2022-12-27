Ценить себя - это понимать, что ты не нуждаешься в каких либо оценках, твоя ценность безусловна уже просто по факту твоего бытия и не нуждается в подтверждении и одобрении.

Ценить себя! Ценить себя - это себя оберегать: от переутомления, от переохлаждения, от неприятных тебе людей и токсичных отношений. Ценить себя - это выбирать то, что действительно для тебя хорошо, и то что точно тебе подходит, компромиссы здесь неуместны. Ценить себя - это с любовью и щедростью вкладывать в себя: время, деньги, энергию - по потребности. Ценить себя - это ценить свой выбор: в музыке, еде, стиле одежды, образе жизни. Ценить себя - это ценить свои плоды: приготовленную тобой пищу, написанные тобой тексты и музыку, выполненную тобой работу, рожденных тобою детей.

Ценить себя!

Ценить себя - это выбирать отношения где тебя ценят и где ценишь ты.

Ценить себя - это ценить свой опыт: болезненный, трудный, успешный, любой - именно он сделал тебя той кто ты есть.

Ценить себя - это ценить свои ресурсы: твои знания, навыки, здоровье, финансы и более всего - время, этот ресурс невосполним.

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Ценить себя - это ценить свои чувства: твой гнев и твой страх и радость - именно они делают тебя причастной к бесконечному потоку жизни.

Ценить себя - это ценить свою территорию, свои границы. каждый раз когда ты терпишь, ты не ценишь себя.

Ценить себя - это ценить все что тебя питает: твои увлечения и хобби, твои отношения, твой способ отдыхать.

Ценить себя - это ценить свои желания, свои нужды и потребности, свои дефициты, а так же способы их удовлетворения.

Ценить себя это ценить свои истоки: твой род, твою уникальную раннюю историю и людей, которые дали тебе жизнь. даже если они далеки от идеала, ценность - не про идеалы.

Ценить себя - это понимать, что ты не нуждаешься в каких либо оценках, твоя ценность безусловна уже просто по факту твоего бытия и не нуждается в подтверждении и одобрении.

Ценить себя - это ценить каждое проявление собственной витальности, глубинное и искреннее "Да" самой себе!опубликовано econet

Автор Мария Мухина

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