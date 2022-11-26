Трудное родительство: "Я устала от ребенка"

Порой родители могут испытывать негативные чувства, если ребенок балуется, капризничает, не слушается. Такие переживания в адрес своего чада, как гнев, раздражение, злость, могут напугать родителя. Как правильно вести себя, если нет сил совладать с собственными эмоциями?

Я встречала не так много родителей, которые в любой ситуации спокойно реагируют на поступки ребёнка. Обычно родителей злит поведение ребенка, создающее проблемы, решать которые уже нет сил, времени, желания. Иногда раздражает слишком объёмное присутствие ребенка - затроганность, необходимость постоянно что-то говорить, следить за безопасностью. Это мамы имеют в виду говоря: "Я устала от ребенка".

Трудно в родительстве: ярость, злость, раздражение на ребёнка

Если в вашем детстве были значимые близкие взрослые, которые агрессивно себя вели с вами, кричали, могли ударить, то в критические моменты вы можете захотеть так же "повоспитывать" своего ребенка.

Мы все берём опыт наших родителей. Чтобы не вредить себе и детям, вам нельзя подавлять гнев. Нужно наоборот учиться безопасно выпускать его и оставаться живым и адекватным, а не сидеть, удерживая внутри пружину ярости. И нарабатывать другие способы взаимодействия с детьми.

Очень важно разобраться, откуда в вас берётся раздражение или гнев на ребёнка.

Если причина в том, что он делает - это нормально и естественно. Травматично обвинять его в своих чувствах. Злиться - нормально. И выражать свои чувства тоже. Например словами: "Я очень злюсь и расстроена потому что хотела пойти на прогулку в этом платье, на котором теперь пятна". Если накрыло яростью, вы можете выйти в другую комнату и потопать ногами, швырнуть в стену или ударить что-то мягкое, покричать в подушку.

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Бывает, что злость возникает из-за того, что ребенок совсем не такой, каким вы его представляли до рождения - не того пола, не спокойный, не послушный, своевольный, наоборот чувствительный и плачет чаще, чем смеётся... Раздражение по такой причине более серьезно и означает, что ваши ожидания должны были реализовать ваши потребности, а не получилось. Ребёнок приходит в мир не для реализации чужих желаний. А что делать-то?

В первую очередь понять, что за желания вы хотели исполнить. Как должна была выглядеть ваша жизнь с ребёнком? Чего вам не хватало? Как вы можете сейчас САМИ получить это?

Из-за усталости и ограничений, которые влечет жизнь с ребёнком, многие срываются... Тут можно думать сразу в две стороны.

Что хорошего есть теперь в вашей жизни? За что вы благодарны рождению ребёнка?

Как можно попытаться обойти эти ограничения и сделать хоть немного из того, чего хочется?

Иногда мы сами строим себе заборы из тревоги, запретов, "так надо", "надо, чтобы все идеально", а потом отчаянно прыгаем возле, пытаясь одним глазком посмотреть на жизнь вокруг.

Возможно, если эти заборы будут пониже, а удовлетворённости собой и жизнью побольше, то и раздражение перестанет возникать так часто.опубликовано econet.ru

Автор Ананьева Анастасия

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