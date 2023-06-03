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Троица 2023: дата, суть праздника и традиции

Автор: Econet 03 июня 2023 7302
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Праздник Святой Троицы занимает особое место в православном календаре. В 2023 году он также отмечается на пятидесятый день после дня Пасхи. Поэтому Троица еще называется Пятидесятницей. Концепция Святой Троицы – основное положение христианской религии. Вот как традиционно празднуют этот светлый день.

Троица 2023: дата, суть праздника и традиции

День Троицы (праздник имеет другое название - Пятидесятница) по традиции отмечается на 50-й день после Пасхи. 2023 год не стал исключением. Пятидесятница - один из ключевых 12-ти праздников православия. Концепция праздника: сошествие Святого Духа на апостолов и чествование Троицы (отца, сына и святого духа).

День Святой Троицы в 2023г - какого числа, суть Троицы, что готовить

Празднование Троицы - 2023 приходится на 04 июня. 03 июня – также важный день православного календаря: его называют Троицкой родительской субботой. Вселенскую панихиду служат в храмах дважды в год: в Мясопустную субботу в канун Масленицы и в субботу в канун Пятидесятницы. Так церковь и прихожане поминают усопших.

Суть Троицы

Концепция Святой Троицы лежит в самой основе христианства. Сущность Бога едина, но есть Бог Отец, Сын его – Исус Христос и Святой Дух.

На 50-й день после Воскресения Христа совершилось Сошествие Святого Духа на Апостолов. Было это на иерусалимской горе Сион.  

Апостол Пётр сообщил иудеям, что распятый Иисус воскрес, вознесся на небеса и излил на людей Святой Дух. Петр проповедовал так убедительно, что примерно три тысячи людей крестились в день Троицы.  

Из истории празднования Троицы 

В православии культ Троицы обрел популярность в 14-15 столетиях. Этому способствовала деятельность почитаемого православными христианами Сергия Радонежского.  

Сергий Радонежский освятил обитель, которая была заложена им для иноков-схимников. Тогда была возведена Троицкая церковь, позже на ее основе возникла Троице-Сергиева Лавра.

Божественная формулировка «Единство во образ Святой Троицы» обрела популярность среди православных христиан. Троица символизировала важность объединения русских земель, освобождение от иноземцев. Позже почитание Троицы охватило всю Русь. 

Троица 2023: дата, суть праздника и традиции

Пятидесятница в народных обычаях

К Троице церкви и жилища украшаются ветвями берёзы, травами, цветами. Ключевой атрибут обрядов Троицы – дерево берёза, она символизирует женское начало и цикличное возрождение окружающей природы. Традиции говорят, что берёза имеет чудодейственную силу, так как на этом дереве листва пробивается ранее всего.

Пятидесятницу считали праздником девиц на выданье «молодух», у которых не было пока детей. Девчата наряжались в алые сарафаны, завивали ветви на растущих березках, переплетали их как венки, вплетали в них травы цветы, ленты. 

На Праздник девушки совместно готовили яства. На Пятидесятницу угощались яичницей, лапшой, похлёбками и выпечкой (лепёшками, курником и сдобным караваем). Если каравай остался, его части раздавали в семьи с девушками на выданье, а маленькие ломтики сушили и, когда подходило в время свадьбы, замешивали в праздничную выпечку.опубликовано econet

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Источник: https://econet.kz/

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