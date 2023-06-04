Троица 2023: что можно и нельзя делать?

4 июня 2023 года православные верующие отмечают Троицу – день, когда на учеников Иисуса Христа сошел Святой Дух. Его также называют Пятидесятницей, он отмечается всегда в воскресенье и входит в число двенадцати наиболее важных церковных дат. Для него нет определенного числа, он зависит от наступления Пасхи, и обычно приходится на конец мая или начало июня.

Этот праздник был установлен апостолами, которые после сошествия на них Святого Духа, ощутили его дары. Они внезапно стали разговаривать на разных языках, пророчествовать, предвидеть будущее, исцелять и даже воскрешать людей от смерти. После этого, ученики отправились во все концы света, чтобы поведать людям о пришествии Спасителя человеческого рода.

Как правильно праздновать Троицу

Официально этот праздник стал отмечаться после второго Вселенского собора, на котором сформулировали догматы о троичной ипостаси Бога и установили Символ Веры. А в России его ввели уже гораздо позже – в конце 13 начале 14 веков.

Традиции праздника

Троица, как и все христианские праздники, отмечается Божественной Литургией, и все христиане стараются посетить торжественную службу. Накануне церковь переоблачают – все покрывала, занавеси и облачения священнослужителей меняют на троицкие (зеленого цвета), украшают церковь зелеными ветками, травой и цветами.

После Литургии священнослужителями читаются три коленопреклоненные молитвы, в которых просят о защите и заступлении. Считается, что траву, над которой читают эти молитвы, надо взять домой, и тогда она будет охранять всех, живущих в этом доме от нападений «лукавых демонов и злых человек».

Есть множество народных примет, что разрешается или категорически запрещается делать в этот праздник, например, нельзя в лес ходить или купаться, но все это связано с язычеством. Нет никаких церковных правил, которые регулировали бы бытовые. Основное правило – быть в церкви и молиться, но и сейчас оно подчиняется светским установлениям, в связи с ситуацией по заболеванию в вашем регионе.

Для верующих не установлены запреты на какие-либо виды деятельности или отдыха, если только они не могут повредить его душе. Ничто не может помешать верующим людям – ни купание, ни работа или прогулки, если они помнят о вере.

Традицией считается праздничный стол. Этот день приходится на воскресенье, поэтому можно накрывать его любыми блюдами: мясными, рыбными и молочными. Алкогольные напитки церковью никогда не запрещались, но и не приветствовались, как приводящие к греху.

На праздник Троицы наши предки пекли большой каравай, жарили яичницу с зеленью, пекли блины, варили кисели и сбитни. Незамужние девушки в этот день водили хороводы, завивали и украшали березку, наряжали ее лентами и платками и верили, что березка может предсказать удачное замужество.

Работа в праздники

Многие христиане спрашивают, можно ли работать на Троицу? Священники отвечают, что мы все живем в светском государстве, в котором есть много видов работ, которые должны выполняться ежедневно. В этом случае, любой верующий христианин должен работать, как ему положено по профессии и не унывать, если не получится помолиться на службе в храме.

Кроме этого, есть семьи с маленькими детьми, пожилыми людьми, которым требуется ежедневный уход, и его также следует выполнять. То есть, если говорят, что «нельзя работать», то это не касается той деятельности, без которой нельзя обойтись, а все бытовые дела и уборку лучше отложить на другое время.

Посещение кладбища

На праздник Троицы не принято ходить на могилы близких людей и поминать их в церкви. Для этого есть особый день, его отмечают накануне в субботу и называют Троицкой родительской субботой. Это день особенного поминовения усопших и после Литургии служат панихиду, на которой молятся обо всех усопших православных христианах.

Самоубийц в церкви не поминают, как людей, добровольно отрекшихся от Бога, ни в праздничные, ни в обычные дни. Но это не означает, что за них нельзя молиться – наоборот, их душам особенно требуются молитвы близких людей, только их произносят у себя дома.опубликовано econet

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