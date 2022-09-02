Три письма: мощный метод освобождения от обид

Как простить, если вам нанесли глубокую обиду, оскорбили, затронули ваши интересы? Техника "Три письма" состоит в написании трех писем (по одному в день) – адресату, который вас обидел, сделал вам плохо. Вот пошаговое описание эффективной методики освобождения от обиды.

Теория Радикального Прощения Типпинга дала возможность миллионам людей на планете многое переменить в своей судьбе. Но, по признанию самого автора, трудна для абсолютного понимания. Инструмент «Три письма» не представляет особой сложности. Суть его заключается в написании 3-х разных писем – лучше всего по 1 в день – тому адресату (это может быть человек или организация), который, как вы считаете, доставил вам проблемы, обидел, оскорбил.

Техника прощения "Три письма"

Если вы решили воспользоваться данной методикой, полезно помнить, что ни одно из 3-х ваших писем не будет послано адресату.

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Послание 1

Это первый этап под названием «Поведать Историю» и второй этап «Воскресить чувства». Вы пишете обвиняющее послание, сообщая адресату, что вы обижены, унижены и проч.

Вы начинаете с того места, где пребываете на данном этапе, – с переживания жертвы. Не придумываете оправданий для обидчика и не дарите снисхождения. Выпустите письмом весь негатив, скопившийся в вашей душе. Грозите страшными карами, если это доставит облегчение. Пишите, пока не иссякнут обвинения и эмоции. Это может занять несколько страниц.

При написании можете плакать, переживать боль и печаль. Но послание не отправляйте!

Послание 2

Пишем его на другой день. Нужна пауза на сон, чтоб каждое новое письмо «прошло обработку» подсознанием.

Это этап №3, он начинает разрушение истории жертвы. На этом этапе приходит понимание: да, боль была, а страдание – просто из-за нашей надуманной истории.

Письмо призвано помочь отделить правду в этой истории от того, что казалось правдой, а что - попросту ваша персональная интерпретация. Какая-то глава письма может стать имитацией диалога с собой о случившемся. Это даст возможность разрушить энергетическое поле вокруг ситуации.

В отношении вашего обидчика тон ваш может стать более примирительным. В данном послании вы начинаете входить и в его положение и воображать, что вынудило обидчика повести себя так. В послании №2 вы делаете усилие и прибавляете чуть-чуть душевного сострадания, мудрости, как и вероятности вашего прощения. Но, убеждение, что вы стали жертвой, все-таки пока в силе.

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Послание 3

Пишем через день после №2, это послание воплощает четвертый этап, Воссоздание. Вы делаете попытку изложить в словах новое видение ситуации на основе Радикального Прощения. Вы записываете, что понимаете сейчас, что обидчик в душе повел себя таким образом только из любви, так как именно вы должны были это всё пережить. Отныне вы можете испытывать к обидчику лишь чувство благодарности.

Помните о правиле «притворяйся, пока не будет получаться». Вы пишете обо всем в таком ключе, будто совершенно уверовали в свои мысли и переживания.опубликовано econet.ru

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