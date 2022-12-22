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Травмированные дети: Как телесные НАКАЗАНИЯ сказываются на будущем ребенка

Источник: sarapina.info 22 декабря 2022 5324
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Цитаты крупнейшего мирового специалиста по проблеме ДЕТСКОГО НАСИЛИЯ, автора книги «Драма одаренного ребенка» Алис Миллер, раскрывающие всю трагедию этого греха в воспитании детей.

Травмированные дети: Как телесные НАКАЗАНИЯ сказываются на будущем ребенка

Воспитать ребенка — задача не из простых. Родители — тоже люди, со своими проблемами, характером, иногда плохим настроением. Но главная задача родителя — воспитать ребенка лучше себя, окружить его теплом и заботой, любить и воспринимать его таким, каков он есть. Тем не менее, в наше время очень много неблагополучных семей, где осуществляется психологическое насилие.

Отношение родителей к ребенку влияет на последующее отношение ребенка к себе самому

Я хочу привести цитаты крупнейшего мирового специалиста по проблеме детского насилия, автора книги «Драма одаренного ребенка» Алис Миллер, раскрывающие всю трагедию этого большого греха в воспитании детей.

Эти цитаты, своего рода напоминание нерадивым родителям о том, что насилие, перенесенное в детстве, не забывается. Его последствия ребенок будет ощущать в будущем и переносить на свою семью.

  • Гнев родителя — следствие его собственных проблем. Но вину за них взрослый возлагает на ребенка.
  • Плохое поведение — один из немногих способов, которые использует ребенок для наказания взрослого.
  • Именно то, что родители скрывают, больше всего волнует ребенка.

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Травмированные дети: Как телесные НАКАЗАНИЯ сказываются на будущем ребенка

  • Травмированные дети навсегда остаются привязанными к родителям и не достигают эмоциональной зрелости.
  • Человеческая душа практически не поддается разрушению, а ее способность возрождаться из пепла остается до тех пор, пока тело дышит.
  • Человек должен иметь право на свои собственные истинные чувства и на их выражение.
  • Для большинства людей мысль о том, что родители их не любили, попросту невыносима. Чем больше свидетельств нелюбви, тем сильнее люди цепляются за иллюзию того, что они были любимы.
  • Большинству людей легче умереть (буквально или символически, через убийство своих чувств), нежели вновь ощутить всю беспомощность, от которой они страдали, будучи детьми.
  • Требования «хорошо себя вести» не имеют ничего общего с самой жизнью. Многим людям эти установки перекрывают путь к свободе.
  • Когда внутренний ребенок взрослого человека станет свободным, человек откроет истоки своих жизненных сил.
  • Морализаторство только уводит детей с верного пути и перекрывает им путь к самопознанию. Тело, в конце концов, не понимает моральные заповеди.
  • Лицемерие — универсальное средство овладения человеческими душами, в том числе и в педагогике
  • Лжец не может уважать себя, а тот, кто не уважает себя, не уважает и других.

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Травмированные дети: Как телесные НАКАЗАНИЯ сказываются на будущем ребенка

  • Тиран — это травмированный в детстве ребенок, которого били и унижали родители. Если человеку с детства было позволено чувствовать себя свободным и сильным, то впоследствии у него не возникнет потребности унижать других.
  • Полное подчинение воле воспитателей влечет за собой готовность взрослого человека полностью подчиниться чужой политической воле. 16. Любое воспитание приносит вред.
  • Люди, приученные молчать, страдают от этого осознанно или, чаще, неосознанно.
  • Отношение родителей к ребенку влияет на последующее отношение ребенка к себе самому.
  • Неспособность почувствовать собственные страдания, перенесенные в детстве, приводит к тому, что человек может оказаться невосприимчивым и к страданиям других.
  • Взрослые думают, что живая душа ребенка представляет опасность для их власти.опубликовано econet

Автор Татьяна Сарапина

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Источник: https://econet.kz/

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книга насилие дети воспитание родители Татьяна Сарапина душа человек чувство наказание взрослый

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