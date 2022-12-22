Травмированные дети: Как телесные НАКАЗАНИЯ сказываются на будущем ребенка

Цитаты крупнейшего мирового специалиста по проблеме ДЕТСКОГО НАСИЛИЯ, автора книги «Драма одаренного ребенка» Алис Миллер, раскрывающие всю трагедию этого греха в воспитании детей.

Воспитать ребенка — задача не из простых. Родители — тоже люди, со своими проблемами, характером, иногда плохим настроением. Но главная задача родителя — воспитать ребенка лучше себя, окружить его теплом и заботой, любить и воспринимать его таким, каков он есть. Тем не менее, в наше время очень много неблагополучных семей, где осуществляется психологическое насилие.

Отношение родителей к ребенку влияет на последующее отношение ребенка к себе самому

Я хочу привести цитаты крупнейшего мирового специалиста по проблеме детского насилия, автора книги «Драма одаренного ребенка» Алис Миллер, раскрывающие всю трагедию этого большого греха в воспитании детей.

Эти цитаты, своего рода напоминание нерадивым родителям о том, что насилие, перенесенное в детстве, не забывается. Его последствия ребенок будет ощущать в будущем и переносить на свою семью.

Гнев родителя — следствие его собственных проблем. Но вину за них взрослый возлагает на ребенка.

Плохое поведение — один из немногих способов, которые использует ребенок для наказания взрослого.

Именно то, что родители скрывают, больше всего волнует ребенка.

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Травмированные дети навсегда остаются привязанными к родителям и не достигают эмоциональной зрелости.

Человеческая душа практически не поддается разрушению, а ее способность возрождаться из пепла остается до тех пор, пока тело дышит.

Человек должен иметь право на свои собственные истинные чувства и на их выражение.

Для большинства людей мысль о том, что родители их не любили, попросту невыносима. Чем больше свидетельств нелюбви, тем сильнее люди цепляются за иллюзию того, что они были любимы.

Большинству людей легче умереть (буквально или символически, через убийство своих чувств), нежели вновь ощутить всю беспомощность, от которой они страдали, будучи детьми.

Требования «хорошо себя вести» не имеют ничего общего с самой жизнью. Многим людям эти установки перекрывают путь к свободе.

Когда внутренний ребенок взрослого человека станет свободным, человек откроет истоки своих жизненных сил.

Морализаторство только уводит детей с верного пути и перекрывает им путь к самопознанию. Тело, в конце концов, не понимает моральные заповеди.

Лицемерие — универсальное средство овладения человеческими душами, в том числе и в педагогике

Лжец не может уважать себя, а тот, кто не уважает себя, не уважает и других.

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Тиран — это травмированный в детстве ребенок, которого били и унижали родители. Если человеку с детства было позволено чувствовать себя свободным и сильным, то впоследствии у него не возникнет потребности унижать других.

Полное подчинение воле воспитателей влечет за собой готовность взрослого человека полностью подчиниться чужой политической воле. 16. Любое воспитание приносит вред.

Люди, приученные молчать, страдают от этого осознанно или, чаще, неосознанно.

Отношение родителей к ребенку влияет на последующее отношение ребенка к себе самому.

Неспособность почувствовать собственные страдания, перенесенные в детстве, приводит к тому, что человек может оказаться невосприимчивым и к страданиям других.

Взрослые думают, что живая душа ребенка представляет опасность для их власти.опубликовано econet

Автор Татьяна Сарапина

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