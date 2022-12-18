Тотальная Благодарность: волшебная техника, меняющая жизнь

Люди, с которыми нас сводит судьба, вносят неоценимый вклад в нашу жизнь. Они поддерживают, помогают, дарят ценный опыт. Даже присутстсвие врагов имеет свой смысл в нашем существовании. Родители, учителя, помощники, Вселенная - наша благодарность должна распространяться на всех и всё.
Как работать с родовой системой, так чтобы это было быстро (экспресс-метод) и очень действенно? Используйте Тотальную Благодарность или Благодарность на 360 градусов. Это поистине великолепный приём.
Представьте своих родителей в тот момент, когда вы родились. Папа встречает маму с вопящим кульком в роддоме. Просто представьте в своём воображении, насколько они счастливы.
Взгляните им в глаза и скажите: «Дорогие мои родители! Спасибо! Жизнь – классный подарок! Принимаю! Сделаю из этой своей жизни что-то очень хорошее всем на радость!»
Вспомните кого-то, кто научил вас чему-то очень ценному: стрелять из рогатки или зарабатывать деньги… Или научил внимательно вслушиваться в сигналы окружающей вас Вселенной и расшифровывать её тайные послания. А может много лет назад это человек дал толчок в профессии, которая до сих пор вам интересна.
Представьте этого человека перед мысленным взором, загляните в его глаза и скажите: «Спасибо за науку. Спасибо за подсказку. Спасибо за опыт. То, что вы мне дали, стало и профессией и моей судьбой на долгие годы. Но главное, что вы передали мне своим личным примером – вы заразили меня своим интересом к жизни. Это для меня величайшая ценность – смотреть на жизнь, на мир, на себя и людей с интересом. Благодарю вас за это!»
Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!
Помощники могут быть разные. Кто-то дал списать на экзамене, а кто-то выручил деньгами в трудный момент. Кто-то подсказал решение проблемы, а кто-то просто утешил. А иногда помощник – это тот, кто не бил и топтал вас, когда все остальные били и топтали. Иногда обычные простые слова поддержки намного важнее всего остального. Я ведь люблю петь себе под нос, но кто-то морщит нос от моей неправильности, а кто-то просто скажет: «Ты попал в половину нот. Это просто здорово!»
Представьте одного или нескольких из своих помощников перед мысленным взором, загляните им глаза и скажите: «Спасибо. С вашей помощью я сделал в жизни намного больше, я достиг очень важных вещей. И самое главное, ваше присутствие в моей жизни подарило мне уверенность в том, что мир добр ко мне. И мне от этого очень хорошо. Я уверен. Я доверяю. Благодарю».
Враги тоже бывают разные. Но если посмотреть на каждого из них с высоты божественного замысла, с точки зрения задач нашего воплощения на этой земле, то в большинстве случаев окажется, что наши враги вроде бы из кожи лезут вон, чтобы нам напакостить, а на самом деле нас закаляют, делают сильнее и вдохновляют на развитие и совершенствование.
Представьте одного из своих врагов и скажите ему: «Спасибо! Ты приложил массу усилий, ты постарался, ты сделал меня сильнее. Благодарю!»
Если вы хотите за единицу времени сделать максимум пользы для себя, тогда сделайте следующее.
Представьте себя наедине со Вселенной. И вспомните сколько ресурсов, сколько волшебных даров вы получали, получаете и будете получать каждый день. И крышу над головой и пищу на каждый день, и приключения и впечатления, и обучение и развитие, и любовь и вдохновение. И родителей и друзей. И врагов и покровителей. И дни испытаний на прочность, и дни отдыха и расслабления. И всё это в совершенно неповторимом, совершенно уникальном сочетании.
Просто восторг! Это просто праздник какой-то! Это чудо! Это волшебство!
В этот самый момент своего глубокого осознания щедрости Вселенной скажите ей: «Вселенная я благодарю тебя та всё, что было, есть и будет!»
А что потом? А что дальше?
А дальше просто живите, дни жизни творите, слушайте и говорите, землю свою любите. Любите вокруг любого, близкого и родного. Любите вокруг красоту, творите вокруг чистоту, храните сердец доброту.
Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!
И вырастет ваша репка большая пребольшая. Урожай будет знатный. Не всем понятный. Спросят другие: «Отколь, Ваня, у тебя такое богайство?»
А вы то знаете твёрдо. Корень успеха и счастья и здоровья и удачи в согласии, в созвучии, в принятии, в благодарности великой к жизни, к миру, к себе и всем вокруг.
Благодарность – ключ к позитивному восприятию себя и мира.
Пользуйтесь на здоровье. опубликовано econet
Автор Юрий Карпенков
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Наш Telegram-канал. Подписывайтесь!
Добавить комментарий