✅Чтобы у вас все получилось, очень важно понять, что вы не самый лучший и идеальный человек в мире. Тогда люди, доказывающие обратное, по меньшей мере вас насторожат. А в общем, вызовут волну недоверия. Резкие же суждения неприятных негодяев заставят задуматься, что-то понять про себя, и в итоге - они помогут стать лучше.

Тот, кто указывает на твои недостатки, не всегда твой враг; тот, кто говорит о твоих достоинствах, не всегда твой друг. Китайская пословица

Тот, кто указал на твои недостатки, по сути сделал тебя

Часто хочется его убить. Злость проявляется самым неожиданным образом, потому что этот человек сказал истинную правду. Те слова, в которых ты боялся признаться сам себе. И ты идешь у него на поводу, чертыхаясь и брызжа слюной. Потому что знаешь: он - это внутренний ты.

А другой "друг" придет тишком, сядет ладком, и начнет вкрадчиво плести кружево милых слов. Они гладят твою душу, усыпляют ум. Но что-то точит, прорывается сквозь долгое убаюкивание. Можно не соглашаться с ним, но так хочется верить.

Тот, кто указал на твои недостатки, по сути сделал тебя. Он нажал на спусковой крючок изменений, положил начало новой жизни. Его просто надо благословить. И если дальнейшее общение с этим человеком затруднительно, или совсем невозможно - не беда.

Главное дело он уже сделал, как известный мавр. Теперь может уходить, или вы покинете его. Но зерно брошено, и лукавым друзьям не удастся сбить тебя с толку. Если задуматься - как многим в жизни мы обязаны нашим врагам, завистникам, конкурентам. И вообще, неудобоваримым людям, пусть иногда самым любимым.

Только они могут нас растормошить, указать вектор, по которому следует двигаться дальше. А ласковые и нежные звери, бродящие вокруг - они тоже нужны, но в лимитированных количествах. И обязательно, с выданным им разовым допуском на вход на вашу личную территорию.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

А то, пусти только таких - вмиг усядутся в обуви на лужайке под вашим любимым деревом, набросают фантиков, заведут шашлык, перемешают и испортят все, так долго обустраиваемое. Потому что они любимые и родные, потому что они хорошие и свои. Такой вот парадокс любви и дружбы.

Чтобы у вас все получилось, очень важно понять, что вы не самый лучший и идеальный человек в мире. Тогда люди, доказывающие обратное, по меньшей мере вас насторожат. А в общем, вызовут волну недоверия. Резкие же суждения неприятных негодяев заставят задуматься, что-то понять про себя, и в итоге - они помогут стать лучше.

Быть в потоке, учиться воспринимать не только разумом, но и сердцем информацию, приходящую извне. Это в конечном итоге позволит отделить зерна от плевел. А истинных врагов от ложных друзей.опубликовано econet

Автор Анжелика Богданова

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet