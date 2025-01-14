Топ-3 вопроса в сфере отношений по Трансерфингу

Как привлечь любовь в свою жизнь? Как отпустить прошлые отношения? Как снять с себя груз обид? Как улучшить отношения с близкими людьми? Многие из нас ищут ответы на важные жизненные вопросы. Практика Трансерфинга поможет решить эти и многие другие проблемы.

С помощью Трансерфинга тысячи людей встретили свою любовь, создали счастливые и гармоничные отношения, нашли общий язык с родителями и детьми, наполнили жизнь приятными знакомствами и интересными людьми. Предлагаем вам почитать личные ответы на 3 самых распространенных вопроса: 1) как привлечь любовь? 2) как отпустить прошлое? 3) как улучшить отношения с родными?

3 вопроса про отношения, которые волнуют всех

Часто для того, чтобы сделать практику Трансерфинга более осознанной, необходимо увидеть наглядные примеры, как применять те или иные инструменты в конкретных жизненных ситуациях.

№1. Как привлечь любовь? Что визуализировать в целевом слайде?

ВОПРОС: Как правильно визуализировать свои гармоничные отношения, со своим человеком, которого ещё нет? Я понимаю, что это некая абстрактная безликая личность, с вложенными мною ему качествами и прочим... Но я не совсем понимаю, что крутить... Я представляю, как мы гуляем, катаемся на машине и прочее…

ОТВЕТ: Первое, с чего я бы посоветовала Вам начать, это с прописания чёткого и конкретного Намерения. Например: «Я нахожусь с любящим и любимым мужчиной в гармоничных отношениях. Мы уважаем друг друга и живём вместе». Этот вариант – просто пример, ведь я не знаю, какой именно образ возникает у Вас при визуализации отношений с любимым человеком. Для каждого он будет свой. У кого-то это дружная семья, трое детей, собака и свой особняк за городом, у кого-то – путешествия по всему миру в доме на колесах.

Второе, что я рекомендую Вам сделать – ответьте на вопрос: а что для Вас гармоничные отношения? Чем они наполнены? Какими их представляете себе именно Вы? Опишите Ваши идеальные отношения с мужчиной. Позвольте себе от души пофантазировать и распишите всё, что Вы хотите, в виде целевого слайда, в мельчайших подробностях и деталях. Я уверена, что отношения состоят больше, чем из прогулок и езды на автомобиле. Подумайте и запишите, какими качествами наполнены Ваши отношения, что Вы хотите получать от партнёра, а что ему дарить.

И, самое главное, помните – при постановке Намерения и визуализации Вы не представляете себе конкретное лицо партнера. Не стараетесь описывать и представлять, какой формы у него нос, какого оттенка глаза и сколько в нём сантиметров роста. Вы просто ощущаете его, как образ. Ведь неотъемлемая часть в работе с Намерением – это правильная трансляция. Погрузитесь в то состояние, в котором Вы хотите находиться рядом с Вашим любимом человеком. И действуйте из него, применяя техники Трансерфинга и просто осознанно проживая каждый новый день. И тогда Ваш любимый человек обязательно придёт в Вашу жизнь.

№2. Как отпустить прошлые отношения? Как избавиться от груза обид?

ВОПРОС: Не могу отпустить прошлое. А точнее, отношения с бывшим мужем. Вроде я и рада тому, что отношения закончились. И возвращаться не хочу, мне этот человек противен. Но обида на него до сих пор есть. И это очень мешает новым отношениям. Как избавится от груза прошлого?

ОТВЕТ: Займитесь собой, причём всецело. Перенесите своё внимание с несуществующих уже отношений на нынешние отношения с собой. Это звучит странно, но это единственный способ быть в гармонии Души и Разума. Напишите список минимум из 100 пунктов того, что Вы всегда хотели сделать, но по тем или иным причинам откладывали или не могли себе позволить. Не пишите «Мир во всём мире», пишите истинно то, что Вам прямо в моменте доставит радость. Возможно, Вы захотите посетить Океанариум или съесть сладкой ваты. Эти желания из списка необходимо начать выполнять прямо сейчас, и сделать всё возможное, чтобы выполнить всё. Поверьте, в конце этого мероприятия Вы будете точно знать, какого человека хотите видеть рядом с собой, и будете готовы к новым отношениям.

роме того, помните: Трансерфинг учит нас осознанному выбору состояния. Спросите себя: зачем Вы выбираете быть жертвой? Ведь только в этой позиции человек может копить или не отпускать обиду. Какие у Вас выгоды? Да-да, выгоды однозначно есть, и их не так мало. Как вариант – не брать ответственность за свою личную жизнь и не строить отношения с новым партнёром. Я бы сравнила состояние обиды с фантомной болью: вроде и обидчика нет рядом, и боль была давно пережита, но эти отголоски как будто преследуют. Истина тут в том, что это не боль Вас преследует, а Вы её не готовы отпустить. И перейти на ну линию жизни, где её вовсе нет. Когда я осознала, что обида разрушает, как червяк внутри яблока моё физическое тело, я стала легко и быстро отпускать её и даже нередко забывать сами ситуации.

Также для того, чтобы проживать чувства, такие как обиды, вина и гнев, я предлагаю Вам включать в работу тело, а именно – изнуряющие кардио-нагрузки. Это самый простой и действенный способ проживания чувств. А главное, что это абсолютно безопасно для Ваших близких.

№3. Как улучшить отношения с близкими? Как помочь им измениться?

ВОПРОС: Нашему сыну сейчас 18 лет. И очень больно наблюдать со стороны, что у него нет желания ни учиться, ни работать, ни развиваться. Интересов в жизни вообще никаких, кроме компьютера и интернета. Может вообще 24 часа в сутки (буквально) лежать на кровати и не выходить из своей комнаты. Как мы с мужем только ни пытались с ним разговаривать. Что будет дальше, даже предположить страшно... Как нам поступить, если ничего не поменяется?

ОТВЕТ: Почти во всех ситуациях, связанных с отношениями с родными и близкими, уместно использовать инструмент Трансерфинга под названием фрейлинг. В частности его второй принцип, суть которого в том, что мы позволяем себе быть собой, а другому – быть другим. То есть полностью принимаем как себя самого вместе со всеми своими желаниями, так и нашего близкого человека. Поэтому я бы не рекомендовала давить на сына или пытаться как-то его изменить. Помните: каждый проживает свою реальность, и только он сам может влиять на себя. И дело в том, что это именно Ваш сын должен вознамериться изменить свою жизнь, а не Вы за него.

При этом я прекрасно понимаю Вас и чувствую Вашу боль за ребенка. Однако позвольте мне быть откровенной. Все ситуации и люди в близком круге – это прежде всего наши учителя. Они приходят в нашу жизнь и приносят ситуации, чтобы мы осознали себя и увидели, что можно изменить или улучшить. Однако только через безусловную любовь к себе и через уважение к ребёнку Вы сможете выстроить с ним абсолютно другие, новые отношения. Главное вознамериться это делать. Позвольте себе быть собой, а другому – другим. И через это принятие может поменяться очень сильно Ваш слой мира.опубликовано econet

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