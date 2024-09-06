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Топ-10 вещей, которые мешают жить на полную

Автор: Econet 06 сентября 2024 6928
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В процессе поиска своего жизненного пути многие совершают ошибки. О наиболее распространенных ошибках и о том, на что стоит обратить внимание, мы расскажем в этой статье.

Топ-10 вещей, которые мешают жить на полную

Вещи, от которых стоит отказаться, чтобы не испортить себе жизнь.

Какие ошибки мы совершаем при выборе жизненного пути?

1. Отсутствие выбора.

Многие попросту не делают собственный выбор, а в результате остаются недовольными жизнью. Эти люди устраиваются на ту работу, которая ближе к дому, записываются на секции по рекомендации знакомых, получают высшее образование по направлению, которое одобрили родители и прочее. Как итог: нелюбимая работа, не эффективные тренировки, ненужное образование. Жизнь таких людей скучна и тосклива, если они ругаются с начальством, то меняют работу, ссорятся с партнером – меняют партнера. Зачем живут? Неясно.

2. Чуда не произойдет.

Многим кажется, что вот завтра будет совсем все по другому, не так, как сегодня и при этом не придется предпринимать каких-либо действий. Они думают, что даже если чудо случится не скоро, но его обязательно стоит дождаться. Вот завтра они откроют глаза и увидят рядом с домом цветущий сад, и им в голову не приходит, что для реализации мысли нужно как минимум начать этот сад выращивать.

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Топ-10 вещей, которые мешают жить на полную

3. «Как белка в колесе».

В этом случае люди много и упорно работают, но при этом у них нет конкретной цели. Они умудряются совмещать две работы, берут сверхурочные, тратят все свои силы, чтобы заработать и практически не отдыхают. Такая суета и сжигание собственной энергии ни к чему, если не понятно, ради чего все это делается. К пенсии может оказаться, что деньги человек заработал, но здоровья нет, семьи нет и радоваться не чему.

4. «Удачная афера».

Некоторые думают, что можно разок провернуть одну аферу и жизнь наладится – сразу появятся деньги и признание. В результате такие люди постоянно ищут новые сумасбродные идеи, принимают участие в каких-то «мегапроектах» и ждут, что их неприятности решатся сами по себе. А на самом деле проблем с каждым днем становится все больше.

5. Упертость.

Если человек решил, что его призвание – пробивать отверстия в перфокартах и что он стал уже профессионалом в этом деле, то нужно не забывать, что перфокарты давно устарели и его талант больше никому не нужен. Но нет же, он упорно старается доказать окружающим, что делает все не зря. Научитесь принимать, что иногда ваши умения реально ничего не стоят и нужно пополнять копилку знаний и навыков.

6. «Я несу свой крест».

В этом случае люди себя уверяют, что не способны влиять на окружающих и изменить сложившееся жизненные обстоятельства, поскольку все и так определено свыше. Все, что делают такие люди – эти тихо и мирно несут свой крест, прямиком к могиле.

7. «Это они виноваты!»

Еще одна ошибка, которую совершают многие люди. Мы склонны винить родителей, что нам не досталось гениальности по наследству, винить школу в том, что не получили важных знаний или страну за неспособность создать благоприятные условия для проживания людей. И если бы не вот это вот все, то человек обязательно бы добился успеха в жизни, а не матерился и спивался.

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Топ-10 вещей, которые мешают жить на полную

8. Поиск того, кто сможет решить все проблемы.

Это удобная позиция, чтобы снять с себя любую ответственность.

9. Вокруг одни козлы.

В собственных неудачах человек склонен винить свое окружение – нельзя добиться повышения, если начальник козел, нельзя доверять козлам-друзьям и тем более козам-женщинам! С такой позицией действительно живется трудно, а как иначе, если один ты просветленный, а вокруг так много козлов?

10. Жизнь беспощадна!

Самая нелепая ошибка. Если у человека не все гладко складывается в определенный период жизни, он считает, что до конца своих дней ему придется мириться с этими условиями. Если не предпринимать никаких попыток изменить ситуацию, то для чего тогда в принципе, жить? опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.kz/

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