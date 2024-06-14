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«Только между нами»: почему так сложно хранить секреты

Автор: Econet 14 июня 2024 6700
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Хранение секретов редко является приятной обязанностью. Ведь это связано с желанием (или необходимостью) утаить информацию от окружающих. Поэтому вынужденное молчание может обернуться для нас не только бессонными ночами, но и плохим самочувствием.

«Только между нами»: почему так сложно хранить секреты

Каждый человек обременен какими-то секретами. Ведь далеко не всю информацию мы можем выставлять на всеобщее обозрение. Например, факты личной жизни или корпоративные секреты. Для некоторых людей хранить тайну – это трудное дело. Но скрывать секреты от окружающих – это одно. Еще сложнее бывает оставаться с этими секретами один на один. Что именно мы привыкли утаивать? И как вынужденное молчание воздействует физическое и ментальное состояние?

Хранение секретов доставляет дискомфорт

У каждого из нас имеются свои секреты

Также может случиться, что мы вынуждены хранить и чужие тайны. Бывает сложно молчать, но, не по той причине, о которой вы подумали. 

Психолог из Бизнес-школы колумбийского университета Майкл Слепиан и его команда провели специальное исследование, в котором переосмысливается само понятие «секретность» и предлагается новая трактовка его взаимосвязи с депрессией, беспокойством и болезненным физическим состоянием человека. Ученые выдвинули предположение, что секретность - это намерение утаивать какие-то сведения, которое не связано с наличием окружающих. И это доставляет человеку дискомфорт, боль, потому что вынуждает его ощущать себя нечестным, даже если он находится в одиночестве.

«Только между нами»: почему так сложно хранить секреты

Майкл Слепиан и его коллеги в рамках 6-ти исследований провели дистанционный опрос 1200 американцев и очно опросили 312 человек, которые устраивали пикники в Нью-Йоркском Центральном парке. Предложенные вопросы охватывали 38 категорий, касающихся поведения и специфики личности, которые, как правило, люди держат в секрете. В 5-ти из указанных исследований опрошенные засвидетельствовали, что в данный момент они скрывают сведения приблизительно о 13-ти из выше отмеченных категорий (информация из 5-ти категорий скрывались абсолютно от всех). Типичные строгие секреты относились к:

  • «запретным» мыслям (мысли о тайных отношениях с другим партнером, когда уже есть семья или романтическая связь), 
  • интимному поведению (увлечение порнографией, эротические фантазии),
  • лжи или предательству. 

Респонденты заявляли, что, когда они пребывали в одиночестве, мысли о своих секретах беспокоили их приблизительно в 2 раза чаще, чем, когда они вынуждены были утаивать их в беседе. 

И еще опрошенные отмечали, что чем чаще секреты напоминали о себе, тем больше ущерба наносилось их благополучию и тем более нездоровым они себя ощущали. Интересно, но активное, намеренное сокрытие информации от других людей совершенно не отразилось на ощущении благополучия, что не подтверждает предположений предыдущих исследователей в этой области. 

Как же нам быть с нашими секретами и тайнами?

М. Слепиан рекомендует: если жизнь сложилась таким образом, что вы вынуждены хранить какие-либо сведения в секрете, не стоит зацикливаться на этой проблеме, концентрируя на ней внимание или обговаривая тему-«табу» в интернет-сообществах.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.kz/

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