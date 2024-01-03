Точка силы: Ключ к переменам в жизни

Мы формируем свои убеждения в детстве, а потом движемся по жизни, воссоздавая ситуации, которые подошли бы нашим убеждениям. Оглянитесь на пройденный вами жизненный путь и вы увидите, что вы снова и снова создаете одну и ту же ситуацию.

Я убеждена: вы создаете ее, потому что она отражает именно то, во что вы верите. В данном случае неважно, сколько времени вы ощущаете присутствие этой проблемы, ее размеры или ту опасность, которая в ней заключена.

Исходная точка силы всегда в настоящем моменте

Все без исключения события вашей жизни до настоящего момента были созданы только вами, с помощью ваших убеждений на основе прошлого опыта. Они создавались вами с помощью мыслей и слов, которые вы употребляли вчера, на прошлой неделе, в прошлом месяце, в прошлом году, 10, 20, 30, 40 лет назад, в зависимости от вашего возраста.

Однако все в прошлом. То, что важно, – это ваш выбор того, что думать и во что верить сейчас. Помните всегда, что эти мысли и слова будут создавать ваше будущее. Ваша сила – в настоящем моменте. Настоящий момент создает события завтрашнего дня, следующей недели, следующего месяца, следующего года и т.д.

Заметьте, что вы думаете в настоящий момент, когда читаете эти строки. Положительные это мысли или отрицательные? Хотите ли вы, чтобы эти ваши мысли повлияли на ваше будущее?

Единственное, с чем вам надо работать, – это ваша мысль, а мысль можно сознательно изменить

Неважно, какова природа вашей проблемы, она – лишь отражение вашего хода мыслей. Например, у вас промелькнула мысль: «Я плохой человек». Мысль влечет за собой чувство, которому вы поддаетесь. Не будь у вас такой мысли, чувство отсутствовало бы. И мысли можно сознательно изменять. Измените грустную мысль и исчезнет грустное чувство. Совсем неважно, сколько времени в вашей жизни вы думали отрицательно. Сила всегда в настоящем моменте, а не в прошлом. Так давайте же освобождаться, прямо сейчас.

Верите вы в это или нет, но мы сами выбираем свои мысли

Мы склонны думать об одном и том же снова и снова, и поэтому нам кажется, что мы не выбираем свои мысли, И все же, первоначальный выбор – наш. Мы отказываемся думать о чем-то определенном. Вспомните, как часто мы отказываемся думать о себе положительно. Ну а сейчас давайте учиться не думать о самих себе отрицательно. Мне кажется, что все на этой планете, все те, кого я знаю, с кем работаю, в той или иной степени страдают от ненависти к самому себе и чувства вины. Чем больше ненависти у нас к самим себе, чем меньше нам сопутствует удача.

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Наше общее внутреннее убеждение: «Я недостаточно хорош»

И мы частенько добавляем к этому: «И я недостаточно достигл(а) в этой жизни» или «Я не заслужил(а)»… Похоже на вас? Часто вы думаете или говорите: «Я недостаточно хорош(а)?»… Но для кого? И по каким стандартам? Если подобное убеждение сильно у вас, то как же вы можете создать радостную. благополучную, полнокровную жизнь? Получается так, что ваше подсознательное убеждение («я недостаточно хорош(а)») постоянно руководит вашими поступками и поэтому постоянно проявляется в вашей жизни.

Я убеждена, что злоба, критика, других, чувство вины и страх создают все наши проблемы

Эти чувства возникают в тех людях, которые обвиняют других в собственных проблемах. Понимаете ли, если мы сами несем 100-процентную ответственность за все, что с нами происходит, то получается, что и ругать-то некого. Все, что происходит в вашей жизни с вами – отражение ваших собственных внутренних мыслей. Я не пытаюсь защищать скверное поведение некоторых людей, нам важно лишь понять, что наши убеждения привлекают тех, кто относится к нам именно таким образом.

Если вы говорите или думаете: «Все критикуют меня, никогда ничего не делают для меня, подтирают мной пол», то это ваш образ мыслей. Где-то глубоко в вас засела мысль, которая в течение всей вашей жизни будет привлекать к вам именно таких людей. Если вы откажетесь от нее, то такие люди автоматически исчезнут из вашей жизни. Они найдут другого человека, к которому они будут относиться таким образом. Вы больше не будете привлекать таких людей.

Ниже я привожу результаты подобного образа мыслей, которые проявляются на физическом уровне:

1. Злоба, недовольство и обида, накопленные в течение долгого времени, буквально начинает поедать тело и становится болезнью, называемой РАК.

2. Постоянная критика других непременно приводит к ревматизму.

Чувство вины всегда ищет наказания, а наказание всегда создает боль. Страх и напряжение, которое оно порождает, создает язву, больные ноги, облысение. Я обнаружила на собственном опыте, что прощение и освобождение от обиды, злобы, растворяет даже РАК. На первый взгляд такое утверждение может показаться упрощенным, ноя сама это видела и испытала.

Мы в силах изменить наше отношение к прошлому

Прошлое ушло навсегда. Это факт и тут ничего не поделать. Однако можно изменить наши мысли о прошлом. Как, однако, глупо наказывать самих себя в настоящий момент только за то, что кто-то обидел вас давным-давно. Я часто говорю своим клиентам, у которых сильно чувство обиды: «Пожалуйста, начинайте избавляться от вашей обиды сейчас, когда это сравнительно легко. Не ждите, когда над вами нависнет нож хирурга или когда вы очутитесь на смертном одре. Тогда вам придется иметь дело с паникой. В состоянии паники очень сложно сконцентрировать свое внимание на мысли о выздоровлении. Сначала нам нужно растворить наши страхи».

Если мы придерживаемся убеждения, что мы беспомощные жертвы и все в нашей жизни безнадежно, тогда Вселенная поддержит нас в нашем убеждении и наша жизнь будет помойкой. Очень важно для нас понять, что все это глупые, никому не приносящие никакой пользы отрицательные мысли. Даже о Боге мы должны думать, что Он за нас, а не против нас.

Для того, чтобы освободиться от прошлого, мы должны быть готовы простить

Мы должны сделать для себя выбор освобождения самих себя от прошлого и простить всех без исключения, особенно самих себя. Пускай мы не знаем, как прощать, – надо сильно этого захотеть.

Уже сам факт, что мы хотим простить, способствует процессу выздоровления

«Я прощаю тебя за то, что ты не был таким, каким я хотела бы тебя видеть. Я прощаю тебя и полностью освобождаю тебя». Такое утверждение освобождает и того, кого вы прощаете и того, кто прощает. Утверждение важно не только повторять себе все время (и про себя и вслух), но и писать, желательно на машинке – это быстрее, 70 раз в день, 7 дней подряд. Если вы хотите простить конкретную личность, то нужно упоминать имя прощаемого и того, кто прощает. Например, я, Наташа, прощаю тебя, Сашу…

Всякая болезнь происходит от непрощения

Как только человек заболевает, ему следует поискать в своем сердце, кого надо простить. Если вы найдете человека, которого простить очень трудно, то вам именно его надо простить. Прощение – значит, освобождение. Вам совсем необязательно знать, как прощать. Все, что требуется, это желание простить. А дальше Вселенная придет вам на помощь. Мы прекрасно понимаем свою боль. Как, однако, трудно нам понять, что те, кого нам нужно простить, тоже испытывали боль. Нам нужно понять, что в этот момент они не могли поступить по-другому.

Когда люди приходят ко мне на консультацию, мне совершенно безразлично происхождение их проблемы, будь то плохое здоровье, недостаток денег, плохие взаимоотношения или недоразвитые таланты – я сразу же начинаю работать над одной только вещью: развитием любви к самим себе.

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Я пришла к выводу, что когда мы любим себя, одобряем свои поступки и остаемся самими собой, наша жизнь становится настолько прекрасной, что и словами не выскажешь. Маленькие чудеса – везде. Здоровье улучшается, деньги сами идут в руки, наши отношения с другими расцветают, и мы начинаем выражать свою личность в творческом ключе. И все это происходит без малейших усилий с нашей стороны. Когда мы от души любим и уважаем себя и одобряем свои поступки, мы создаем определенную организацию ума. Отсюда – чудесные взаимоотношения с окружающими, новая работа, мы даже худеем и приходим к своему идеальному весу.

Самоодобрение и самопринятие – ключ к положительным переменам в нашей жизни

Такая любовь к себе начинается с осознания того факта, что никогда, ни при каких обстоятельствах нельзя критиковать себя. Критика своей личности замыкает тот образ мыслей, от которого мы пытаемся избавиться. Понимание самих себя помогает нам вырваться из этого заколдованного круга.

Помните, что вы критиковали себя годами и ничего хорошего из этого не получилось. Попробуйте полюбить себя и посмотрите, что из этого получится

Говоря о любви, автор ни в коем случае не подразумевает любовь эгоистическую или то, что принято называть «себялюбием», Любить себя – значит праздновать сам факт существования своей личности и быть благодарным Богу за подарок жизни.

Любить себя – значит, прежде всего, уважать свою личность

Я испытываю любовь к: самому процессу жизни; радости от того, что жив(а); красоте, которую я вижу; к другому человеку; к знанию; к процессу мышления; к нашему телу и его устройству; к животным, птицам и всему живому; ко Вселенной и тому, как она устроена.

Что вы лично можете добавить к этому списку?

А теперь давайте посмотрим на то, как мы себя не любим:

Мы постоянно ругаем и критикуем себя.

Мы травим себя пищей, алкоголем и наркотиками.

Мы выбираем веру в то, что нас никто не любит.

Мы создаем болезнь и боль в нашем теле.

Мы живем в полнейшем хаосе и беспорядке.

Мы создаем себе долги и непосильные ноши.

Мы привлекаем любовников и мужей (жен), которые унижают наше достоинство.

В любом случае, если вы отрицаете свое совершенство, это означает, что вы себя не любите. Я помню одну свою пациентку, которая была в очках. В течение одного из наших занятий, она освободила себя от одного страха, корни которого лежали в ее детстве. На следующий день она просыпается и обнаруживает, что очки ей больше не нужны. У нее 100-процентное зрение. Однако она проводит весь день, постоянно говоря себе: «Я в это не верю, я в это не верю». И на следующий день она опять надевает очки. У нашего подсознательного ума совершенно отсутствует чувство юмора. Она никак не могла поверить в то, что сама создала себе 100-процентное зрение.

Совершенство маленьких детей

Как совершенны вы были, когда вы были ребенком! Детям ничего не надо делать, чтобы быть совершенными. Они уже само совершенство. И знают, что они – центр Вселенной. Они не боятся попросить то, чего хотят. Свободно выражают свои эмоции. Вы знаете, что когда ребенок расстроен, об этом знают все соседи. Вы также знаете, что когда ребенок счастлив, его улыбка освещает весь мир. Дети полны любви. Маленькие дети не могут вынести отсутствия любви. Вырастая, мы учимся жить без любви. Дети также обожают каждую часть своего тела, даже собственные отбросы.

Вы были такими же! А затем стали слушать взрослых, которые уже научились к тому времени всего бояться, и вы постепенно стали отрицать свое совершенство. опубликовано econet

©Хей Луиза, «Как исцелить свою жизнь»

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