«Точка кипения» или Почему иногда любые психотехники не помогают

Если в вашей жизни происходят нежелательные, негативные события, но вы еще не готовы к изменениям, вряд ли можно решить эту проблему. Человек должен быть внутренне готов, чтобы сделать судьбоносный шаг. Когда, как говорится, "накипело".

Представьте простейшую ситуацию: вам понадобилось литра полтора кипятка. Чайник в наличии – осталось залить в него воду и клацнуть заветную кнопочку. И вот, в первом случае, у вас есть вода из термоса, уже нагретая до 95 градусов, а, во втором – лёд из промышленной морозилки температурой - 70 градусов. Что быстрей закипит – вопрос исключительно риторический. Никто не удивится, что во втором случае ждать придётся НАМНОГО дольше.

Чтобы психологическая проблема решилась, нужно дойти "до точки кипения"

А теперь, казалось бы, про другое. Два человека параллельно приходят к психологу с одной и той же проблемой, с одинаковыми причинами и симптомами. Они получают помощь по одному и тому же методу, но первый решает проблему уже на второй консультации, а второй лишь на семьдесят третьей! Он попросту не дозрел изнутри до решения своей проблемы, и чертова уйма месяцев ушла не на само изменение, а на подготовку психики к этому изменению.

Другими словами, человек как бы не дозрел до изменений или до раскрытия своих ресурсов. И в таком случае мы говорим о дозревании как о благе для психики.

Оно нужно, чтобы изменения не вредили организму в целом и вообще были успешны и возможны, чтобы человек прочувствовал ценность достигаемой цели или отступился, если ценность невелика по сравнению с необходимостью ожидания.

Например, девушка живёт в с партнёром и находится в эмоциональной зависимости от него. Если ей сразу сказать или предложить расстаться с этим партнёром, у неё это вызовет ещё больший стресс и ужас, чем находиться дальше в не устраивающих отношениях. Потому что эти отношения являются для неё не устраивающими только сознательно: т.е. ей кажется, что отношения не устраивают. А на самом деле её подсознание проживает с этим партнёром непрожитые отношения со значимым родителем. И прежде чем поднимать вопрос о расставании, необходимо эмоционально и психологически дозреть: осознать себя и получить доступ к своим чувствам - это как минимум. Только после этого девушка решит: расставаться или переходить на другой уровень в этих же отношениях.

Или девушка хочет избавиться от лишнего веса. До того как она осознает вторичные выгоды от веса и от чего этот вес защищает, девушка вряд ли снизит вес. Либо снизит его временно и с большим трудом. У подсознания не будет «повода» снижать вес и отказываться от переедания, поскольку еда создаёт иллюзию безопасности, наполненности и проявленности себя: я есть. Другими словами, сначала деньги - потом стулья, сначала работа с собой и отношением к себе и своему весу, который вышел из внутреннего на внешний план, а потом снижение этого веса.

Третий пример. Девушка никак не может добиться, чтобы родственники её услышали, когда она чего-то хочет или не хочет. Пока девушка не осознает и не дозрела до того, чтобы услышать саму себя, ей будет трудно осознать, что не нужно позволение родственников. Когда наступает её день рождения, и она сообщает, как именно хочет его провести, а родственники хотят иначе, то ей достаточно оставить их проводить так, как хотят они, и не отмечать с ними. И всё. Только до этого ей необходимо дозреть.

Как понять что вы или ваш клиент не дозрели до задуманных изменений?

Всё, что не дозрело, подразделяется на две части:

1. Дозревание этого нельзя ускорять, типа срока беременности

Психологический возраст в случаях, когда он сильно привязан к физиологическому: подростковый период.

Возраст сепарации, внутренней взрослости, когда тебе по паспорту уже не «шешнадцать», а ты психологически не сепарировалась.

Определённый возраст, жестко завязанный на физиологии.

Проживание горя.

Сезонные состояния, типа аллергии, которую можно прорабатывать психологически, только когда она не активна.

Когда у человека другие важные изменения происходят уже сейчас. Пытаться запустить что-то ещё - это приостановить или помешать предыдущему процессу: например, работал предыдущий психолог, и какая-то проблема была уже решена, и ничего внешнего по этой теме делать не нужно, а идёт инерция предыдущего процесса. И здесь просто необходимо дать этому процессу допроизойти.

2. Дозревание этого можно и нужно ускорить, чтобы не тратить жизнь, тупя, застревая, зацикливаясь

Неумение чувствовать тело, осознавать и называть словами свои эмоции.

Не хватает заземления, уверенности.

Когда не хватает конкретного базового навыка, что-то визуализировать, можно этому научиться, а не ждать, когда оно само произойдёт.

Методы релаксации, остановки внутреннего диалога.

Научиться осознанности в принципе.

Что-то конкретное осознать, чтобы разрешить запрос.

Научиться принимать и осознавать послания подсознания через сны, рисунки, метафоры.

Помочь человеку выявить его истинный запрос, потому что можно сразу его выявить и работать с ним, это сокращает много времени. Например, человек хочет похудеть, а на самом деле у него страх близости и отношений, - это и есть истинный запрос.

Выбор методики и техники работы именно с этим клиентом, подбор именно для него. С кем-то рисование, а кем-то работа с голосом, а с кем-то эмоционально-образная терапия.

Таким образом, в любой недозрелой проблеме есть доля ускоряемо-сокращаемого. Задача в том, чтобы её выделить и использовать.

Лучше всего доверить ведение этого запутанного процесса грамотному психологу в теме дозревания. Как раз грамотный психолог поведёт вас к тому, что вам лично нужно, а не к типовому квадратно-гнездовому счастью, в шаблоне всеобщей поголовной счастливости.опубликовано econet

Автор Марика Бения

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