То, что нужно знать о себе каждому: читать всем!

Если человек находится в гармонии с самим собой и миром, ему не нужно никому ничего доказывать. Если есть цель и мы упорно к ней движемся, нам безразлично чужое мнение. Если мы в полной мере живем своей жизнью, то мало интересуемся подробностями чужой. Главное - беречь близких и поддерживать их.

Очень важно уметь быть собой и не притворяться кем-то совсем другим. Быть не хорошим и не плохим, а своим собственным - таким как ты и есть и каким тебе подсказывает быть твое собственное нутро. Когда тебе не надо, например, красить волосы в какой-то очень яркий и даже вызывающий цвет, чтобы лишь просто привлечь к себе внимание, ведь иначе тебе не удается это сделать.

Быть собой и не притворяться кем-то другим

Или таким образом ты пытаешься замаскировать свои потухшие и грустные глаза и такое же грустное выражение лица. Ведь если бы вы действительно были счастливы, тогда не надо было бы никому и ничего доказывать. Вы вообще бы обо всем этом не думали, а просто жили бы себе в кайф.

Это тот случай, когда ваше счастье уже и так заметно за километр на вашем лице - вашу настоящую, искреннюю и приэтом еще и спокойную улыбку. Ведь вы действительно находитесь в самых гармоничных отношениях в которых только можно - в отношениях с собой. Вы создаете свою жизнь сами, а не просто как будто зритель наблюдаете со стороны, что с вами происходит.

Хотя иногда все же важно уметь абстрагироваться и понаблюдать за тем, что происходит как будто со стороны, но точно не всю жизнь так делать! У вас есть свои планы, свои мечты и цели, а еще люди, которые вас в этом поддерживают и все это разделяют - ВАШИ ЛЮДИ. То есть те, кто действительно близкие вам по духу.

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Поэтому вы поддерживаете их, а они вас - любимый человек, друзья или родные. Не так важно кто именно это будет, главное, что такие люди существуют в вашей жизни. Поэтому не надо бояться светить изнутри и быть "не как все". Конечно, найдутся и те, что вас осудят, раскритикуют, но в первую очередь потому, что они сами не посмели стать свободными и запретили себе то, что вы позволили. Стать СОБОЙ - НАСТОЯЩИМ. А вот вы осмелились и это круто!

Главное не бояться и не жить "на черновик", а быть живыми, счастливыми, иногда слишком эмоциональными, но искренними и открытыми. Почувствуйте, что вам нравится, а что нет и не беспокойтесь, что об этом подумают другие, ведь каждый и так занят только своей жизнью.

Поэтому не забывайте, что вы всегда растете, если развиваетесь и даже если это не сразу заметно, то вы все равно будете меняться к лучшему благодаря новым интересным знакомствам, новым путешествиям, книгам, музыке - благодаря всему, что имеет на вас определенное влияние. Поэтому выбирайте все качественное.

И не забывайте вознаграждать себя за любые, даже небольшие, на первый взгляд, победы. Это важно для вашей дальнейшей мотивации. Поэтому даже если вы не все выполнили за день из своего списка дел, даже если в чем-то ошиблись – всегда просто делайте выводы, получайте свою порцию опыта и идите дальше уже с ним, чтобы снова "не стать на те же грабли". Вы - крутые! Удачи Вам!

Автор Кирста Виктория

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