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Типы мужчин, от которых нужно бежать со всех ног

Источник: b17.ru 09 февраля 2023 7070
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Есть такие типы мужчин, которых ни одна, даже самая умная девушка не исправит. Но мы так часто себе обещаем, что больше его ужасное поведение не повторится… Каких мужчин следует опасаться и как их распознать?

Типы мужчин, от которых нужно бежать со всех ног

Наверное, каждая женщина мечтает о настоящем мужчине - надежным, верным и любящим. Но есть такие типы мужчин, от которых нужно бежать, как от огня. Ведь с ними вы уж точно не построите действительно гармоничных и счастливых отношений. И вот, что это за мужчины.

5 типов мужчин, от которых надо бежать не оглядываясь

  • Мужчина, который играет с вами в игры - "близко-далеко" или "холодно-тепло"
  • Мужчина с зависимостью - алкогольной, наркотической или игровой.
  • Маменькин сынок
  • Тиран и деспот
  • Мужчина - "может быть, когда-нибудь"

1. Мужчина, который играет с вами в игры - "близко-далеко" или "холодно-тепло"

Это такой мужчина, который встречается с вами раз в две недели, ведь он всегда очень занят. Поэтому он появляется  только тогда, когда этого хочется ему. Он общается с вами только тогда, когда удобно ему. При этом когда он наконец-то снова появляется, то может быть очень мил, романтичен и заботлив, чем вас скорее всего и подкупает, но потом он снова исчезает и становится таким "холодным и далеким".   

На самом деле такой мужчина не испытывает к вам никаких серьезных чувств. У него таких как вы может быть еще вагон и маленькая тележка, а вы просто один из этих запасных вариантов. Ведь если с одной не получилось, он вспоминает и пишет уже вам... Никогда не соглашайтесь на такие «отношения»!  Просто поверти, что вы достойны гораздо лучшего!

2. Мужчина с зависимостью - алкогольной, наркотической или игровой.

Бывает, конечно, как и во всем исключения, когда женщины вытаскивали своих мужчин из этого. Но хорошенько подумайте, прежде чем на такое подписываться и становиться для мужчины его "палочкой-выручалочкой". Ведь  если он сам этого не захочет, то как бы вы не старались - у вас просто ничего не получится.

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Типы мужчин, от которых нужно бежать со всех ног

3. Маменькин сынок

Это тот мужчина, который всегда на первое место ставит свою маму. И в любой ситуации вам придется договариваться не с ним ,а именно с его мамой. Ведь если вы не понравитесь его маме, то это и будет конец ваших отношений.  И это в лучшем случае, а в худшем вам придется всегда бороться за внимание и любовь своего мужчины с его мамой и не факт, что вы выиграете.

4. Тиран и деспот

Если ваш мужчина позволяет себе поднимать на вас руку, оскорбления в вашу сторону или совсем вас не уважает и считает, что вы вообще ничего из себя не представляете и ваше место только на кухне, ведь он царь и бог, «а ты кто такая вообще ? Ты должна готовить, рожать и сидеть дома», то бегите от такого куда глаза глядят, здесь даже нечего думать! Ведь с такими мужчинами обычно живут женщины- жертвы, которые вообще себя не уважают, а вы же, я надеюсь, ж точно не такие?

Типы мужчин, от которых нужно бежать со всех ног

5. Мужчина - "может быть, когда-нибудь"

Это мужчина, который все никак не может  определиться – ни с тем кто вы друг другу,  ни с тем, а действительно ли он вас любит, а видит ли он вас вообще в своем будущем и хочет ли он с вами семьи и детей? На все эти вопросы такой мужчина отвечает очень размыто и туманно - "может быть, когда-нибудь" и т.д. С таким мужчиной вы только потратите свое время и измотаете себе все нервы.

Милые женщины, будьте внимательны! Не ведитесь на этих мужчин, ведь ничего, кроме слез и разочарования они вам уж точно не принесут. Берегите и цените себя, удачи вам!опубликовано econet

Автор Виктория Кирста

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Источник: https://econet.kz/

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Виктория Кирста психология жизнь отношения мужчина женщина любовь

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