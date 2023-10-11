Типы мужчин, общение с которыми разрушает

Рядом с достойным, заботливым мужчиной женщина расцветает. Когда же судьба ее сводит с неподходящим человеком, дама рискует потерять красоту, здоровье и нанести ущерб своей нервной системе. В кого превращается женщина, если ее муж - трудоголик, нарцисс, деспот или эгоист?

Женщина, когда она любит или хотя бы испытывает привязанность к партнеру, имеет свойство «растворяться» без остатка в своем мужчине. Она ставит на первый план его приоритеты, интересы и стремления. А что же тогда происходит с ее собственной судьбой? Так недолго и себя потерять…Вот что бывает, когда нам встретится кто-то из этих девяти типов мужчин.

9 разновидностей мужчин, которые губят свою женщину

1. Ловелас, дамский угодник

Умная женщина еще до свадьбы прекрасно понимает, что планирует связать свою жизнь с бабником, но тешит себя напрасной надеждой, что именно с ней все буде не так. Самообман может привести к расстройству психики. Постоянно находя подтверждения романов мужа на стороне, она становится ревнивой подозрительной особой, которая мониторит все передвижения супруга, «залазит в телефон».

2. Эгоцентрист

Отпетых эгоистов, пекущихся исключительно о собственной персоне, как правило, выбирают в супруги дамы с очень покладистым и сговорчивым характером. Они сразу принимают эгоистичное поведение своего мужчины как лидерство. Постоянная уступчивость женщины и ее готовность идти на компромисс ведет к тому, что она стремительно превращается в подобие приложения своего нарциссичного мужчины. Он пользуется создавшейся ситуацией: все сильнее ценит себя, любимого, и все больше гнобит свою половинку. Вот женщина и превращается в рабыню мужчины, причем, во всех смыслах.

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3. Вечно недовольный

Постоянно чем-то недовольный мужчина делает так, что его женщина вынуждена находиться в состоянии постоянного напряжения и стресса: «Что я сделала (сделаю) не так?» И очень скоро она превращается в психически неуравновешенную особу. И неважно, каким образом проявляет недовольство мужчина, - брюзжит и зудит, либо впадает в настоящую истерику. Главное, что подобное его поведение деструктивно влияет на психику женщины, находящейся рядом. Партнерша в результате срывается на близких, даже на детях.

4. Творческая личность

Ох уж эти непонятые гении, которые не в состоянии ни заработать денег, ни помочь жене в быту! Кроме того, они склонны бесконечно жаловаться, что их не понимают. Устав от бесконечных проблем, которые они вынуждены взваливать на свои плечи, женщины, если продолжают жить с подобными «экземплярами», превращаются в домашних деспотов, которые без устали «цепляются» к партнеру с замечаниями, указаниями и прочими претензиями. Есть еще один путь: женщина берет бразды правления в свои руки, и тогда уж точно все делает сама. Подобные дамы быстро трансформируются в хватких деловых дам, с которыми сложно тягаться сильному полу.

5. Карьерист

Если такой человек стремится добиться желаемого любой ценой, то уж поверьте, что он за выбором средств не постоит. Это, как правило, жесткий, двуличный субъект, холодный и умелый манипулятор. Но он вполне может быть и подхалимом. В личных отношениях этот тип также придерживается жесткой позиции - в первую очередь, станет блюсти собственные интересы и в семье тоже. Если женщина занимает высокое положение в обществе, имеет должность, карьерист станет с ней считаться, так как она нужна ему для своих целей. В противном случае партнершу просто не станут считать за человека.

Живя с таким вот карьеристом, женщина нередко замыкается в себе. Еще бы: ей постоянно напоминают, что она никто. Женщина с этим положением смиряется и начинает воспринимать себя как серое, незаметное существо. Это первый сценарий. Второй - женщина заводит любовника. Пусть ради того, чтобы не забывать, что она все-таки женщина. Но связь нередко бывает омрачена страхом перед разоблачением и непременной расплатой.

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6. Трудоголик

Существуют трудоголики двух типов: те, которые вкалывают ради супруги и семьи, и жмоты, тратящие весь заработок на себя, любимого.

Жены первого типа мужей-трудоголиков с течением времени превращаются в неких избалованных куколок, которые не знают, как зарабатываются деньги и воспринимают партнера, как одушевленное подобие банкомата.

У второго типа трудоголиков - нередко забитые жены. Случается, что состоятельного мужчину устраивает такая тихая, бессловесная супруга. Но в случае кризиса (развода) он вполне может оставить бывшую половинку без копейки.

7. Деспот, тиран, сатрап

Это жесткие субъекты, которые не видят ничего зазорного в том, чтобы поднять руку на женщину. Если партнерша стерпела дебютное рукоприкладства, не ушла от обидчика, она должна ясно отдавать себе отчет, что ситуация рано или поздно повторится. И будет усугубляться. Подобный сценарий разворачивается, если женщина живет с мужчиной, который уничтожает ее морально.

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8. Милый

Тип мужчин, который стремится всем угодить, никому не может отказать. Исключение составляет лишь его собственная жена. Даже друзья друзей в его жизненных приоритетах находятся выше, чем интересы своей семьи. Подобный субъект без колебаний одолжит приятелю денег на отпуск, хотя у самого дома в холодильнике мышь повесилась, не откажет в гостеприимстве друзьям, если тем негде выпить и закусить. Что обо всем этом думает жена, его абсолютно не интересует. Вполне понятно, что дамы при таких мужчинах превращаются в настоящих мегер, которые не привечают их приятелей, забирают у мужа деньги и раздражаются по любому поводу.

9. Тихий пьяница

Он пока не на стадии запойного, не поднимает руку на свою женщину, не пропивает всю зарплату. Это такой себе «алкаш-юниор», который прикладывается к бутылке ежедневно или около того. Женщина начинает настораживаться, и она начинает противодействовать бытовому пьянству своей дражайшей половинки. И в результате со временем превращается в нечто подобие пилы «Дружба». Она болезненно считает его выпитые рюмки за праздничным столом, в компании, пытается контролировать, забирает зарплату. Второй путь - начинает прикладываться к бутылке на пару с любимым и, что не редкость, спивается быстрее.опубликовано econet

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