Типы мужчин, общение с которыми разрушает

Рядом с достойным, заботливым мужчиной женщина расцветает. Когда же судьба ее сводит с неподходящим человеком, дама рискует потерять красоту, здоровье и нанести ущерб своей нервной системе. В кого превращается женщина, если ее муж - трудоголик, нарцисс, деспот или эгоист?
Женщина, когда она любит или хотя бы испытывает привязанность к партнеру, имеет свойство «растворяться» без остатка в своем мужчине. Она ставит на первый план его приоритеты, интересы и стремления. А что же тогда происходит с ее собственной судьбой? Так недолго и себя потерять…Вот что бывает, когда нам встретится кто-то из этих девяти типов мужчин.
Умная женщина еще до свадьбы прекрасно понимает, что планирует связать свою жизнь с бабником, но тешит себя напрасной надеждой, что именно с ней все буде не так. Самообман может привести к расстройству психики. Постоянно находя подтверждения романов мужа на стороне, она становится ревнивой подозрительной особой, которая мониторит все передвижения супруга, «залазит в телефон».
Отпетых эгоистов, пекущихся исключительно о собственной персоне, как правило, выбирают в супруги дамы с очень покладистым и сговорчивым характером. Они сразу принимают эгоистичное поведение своего мужчины как лидерство. Постоянная уступчивость женщины и ее готовность идти на компромисс ведет к тому, что она стремительно превращается в подобие приложения своего нарциссичного мужчины. Он пользуется создавшейся ситуацией: все сильнее ценит себя, любимого, и все больше гнобит свою половинку. Вот женщина и превращается в рабыню мужчины, причем, во всех смыслах.
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Постоянно чем-то недовольный мужчина делает так, что его женщина вынуждена находиться в состоянии постоянного напряжения и стресса: «Что я сделала (сделаю) не так?» И очень скоро она превращается в психически неуравновешенную особу. И неважно, каким образом проявляет недовольство мужчина, - брюзжит и зудит, либо впадает в настоящую истерику. Главное, что подобное его поведение деструктивно влияет на психику женщины, находящейся рядом. Партнерша в результате срывается на близких, даже на детях.
Ох уж эти непонятые гении, которые не в состоянии ни заработать денег, ни помочь жене в быту! Кроме того, они склонны бесконечно жаловаться, что их не понимают. Устав от бесконечных проблем, которые они вынуждены взваливать на свои плечи, женщины, если продолжают жить с подобными «экземплярами», превращаются в домашних деспотов, которые без устали «цепляются» к партнеру с замечаниями, указаниями и прочими претензиями. Есть еще один путь: женщина берет бразды правления в свои руки, и тогда уж точно все делает сама. Подобные дамы быстро трансформируются в хватких деловых дам, с которыми сложно тягаться сильному полу.
Если такой человек стремится добиться желаемого любой ценой, то уж поверьте, что он за выбором средств не постоит. Это, как правило, жесткий, двуличный субъект, холодный и умелый манипулятор. Но он вполне может быть и подхалимом. В личных отношениях этот тип также придерживается жесткой позиции - в первую очередь, станет блюсти собственные интересы и в семье тоже. Если женщина занимает высокое положение в обществе, имеет должность, карьерист станет с ней считаться, так как она нужна ему для своих целей. В противном случае партнершу просто не станут считать за человека.
Живя с таким вот карьеристом, женщина нередко замыкается в себе. Еще бы: ей постоянно напоминают, что она никто. Женщина с этим положением смиряется и начинает воспринимать себя как серое, незаметное существо. Это первый сценарий. Второй - женщина заводит любовника. Пусть ради того, чтобы не забывать, что она все-таки женщина. Но связь нередко бывает омрачена страхом перед разоблачением и непременной расплатой.
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Существуют трудоголики двух типов: те, которые вкалывают ради супруги и семьи, и жмоты, тратящие весь заработок на себя, любимого.
Жены первого типа мужей-трудоголиков с течением времени превращаются в неких избалованных куколок, которые не знают, как зарабатываются деньги и воспринимают партнера, как одушевленное подобие банкомата.
У второго типа трудоголиков - нередко забитые жены. Случается, что состоятельного мужчину устраивает такая тихая, бессловесная супруга. Но в случае кризиса (развода) он вполне может оставить бывшую половинку без копейки.
Это жесткие субъекты, которые не видят ничего зазорного в том, чтобы поднять руку на женщину. Если партнерша стерпела дебютное рукоприкладства, не ушла от обидчика, она должна ясно отдавать себе отчет, что ситуация рано или поздно повторится. И будет усугубляться. Подобный сценарий разворачивается, если женщина живет с мужчиной, который уничтожает ее морально.
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Тип мужчин, который стремится всем угодить, никому не может отказать. Исключение составляет лишь его собственная жена. Даже друзья друзей в его жизненных приоритетах находятся выше, чем интересы своей семьи. Подобный субъект без колебаний одолжит приятелю денег на отпуск, хотя у самого дома в холодильнике мышь повесилась, не откажет в гостеприимстве друзьям, если тем негде выпить и закусить. Что обо всем этом думает жена, его абсолютно не интересует. Вполне понятно, что дамы при таких мужчинах превращаются в настоящих мегер, которые не привечают их приятелей, забирают у мужа деньги и раздражаются по любому поводу.
Он пока не на стадии запойного, не поднимает руку на свою женщину, не пропивает всю зарплату. Это такой себе «алкаш-юниор», который прикладывается к бутылке ежедневно или около того. Женщина начинает настораживаться, и она начинает противодействовать бытовому пьянству своей дражайшей половинки. И в результате со временем превращается в нечто подобие пилы «Дружба». Она болезненно считает его выпитые рюмки за праздничным столом, в компании, пытается контролировать, забирает зарплату. Второй путь - начинает прикладываться к бутылке на пару с любимым и, что не редкость, спивается быстрее.опубликовано econet
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Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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