Сочетания личностных черт, психических особенностей и устойчивых поведенческих факторов человека – это и есть характер человека. По основным признакам и качествам личность можно отнести к определенному типу характера.
Сочетания личностных черт, психических особенностей и устойчивых поведенческих факторов человека – это и есть характер человека. По основным признакам и качествам личность можно отнести к определенному типу характера. Попытки группировать типы личностей человека производились с самого зарождения психологии как науки. Наиболее точная и подробная типология характера сформирована немецким психиатром К. Леонгардом в монографии «Акцентуированные личности». Данный труд состоит из двух частей. Первая часть включает в себя подробный психологический и клинический анализ всех типов характера. Вторая часть иллюстрирует аналитический разбор на примере литературных героев классической литературы, созданных признанными писателями мира.
В вышеназванной типологии характера и личности представлены 10 канонических типов и ряд промежуточных. Основные типологии характера разделены на три группы:
Личностный уровень разделен на две категории – экстраверт и интроверт. Первый тип ориентирован на внешние проявления, эмоционален, открыт к общению, слегка поверхностный. Второй тип личности ориентирован на внутренний мир и творчество, тщательно выбирает круг общения.опубликовано econet
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