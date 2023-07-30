   Тихое насилие: Унизить можно не говоря ни слова

Он не из тех, кто повышает голос и устраивает сцены на публику. Он собран и сдержан, галантен и предупредителен. Он не заламывает тебе руки и не оставляет синяков на твоем теле. Подруги завидуют вашему взаимопониманию, а родители искренне радуются, что в доме «тишь да гладь». И только ты одна знаешь, что, стоит ему скривить губы, у тебя начинается паника. Когда он постукивает пальцами по столу, у тебя дрожат колени. А по тому, как он открывает входную дверь, ты уже понимаешь, что вечер не задался. Если ты «кожей чувствуешь», что что-то не так, скорее всего, ты права.

Унижения и оскорбления далеко не всегда проявляются в громких скандалах и хлопанье дверьми. Насилие может быть тихим. Женщину можно держать в страхе или доводить до истерики, не произнося ни слова. Такое насилие называется невербальным. Это система общения без слов — при помощи мимики и жестов, где поднятая бровь, удивленный взгляд или прищур стоят тысячи фраз. Кстати, молчание само по себе тоже может являться насилием.

Насилие без слов

Бойкот

Отсутствие поддержки, отстранение, обесценивание через насмешку

Газлайтинг

«Когда Д. хотел показать, что он недоволен мной, он начинал меня игнорировать, — рассказывает моя клиентка Б. — Он молча мыл руки, молча отодвигал стул и садился за стол. С садистским удовольствием он медленно резал мясо, а мне казалось, что он отрезает кусочек за кусочком от моего сердца. Самое страшное, что я понятия не имела, что я сделала не так. А он просто молчал и смотрел сквозь меня весь вечер».

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Когда кто-то говорит о насилии, на ум приходят фото запуганных женщин в синяках и ссадинах. И мало кто может заподозрить в собранной безупречно выглядящей женщине жертву того самого тихого, невербального насилия, после которого синяки и ссадины остаются в душе и сердце. Такую женщины выдают лишь глаза, в которых затаился первобытный страх — готовность бежать при первом признаке опасности. Такая женщина всегда начеку, всегда в напряжении и всегда считает себя в ответе за происходящее.

Язык тела способен очень много рассказать о человеке и его намерениях. Это заложено в нас природой. Мы можем говорить на разных языках, но всегда отличим доброжелательную улыбку от кулака, занесенного для удара.

В повседневной жизни и партнерских отношениях также существуют стандартные позы для выражения настроения. Банальное «руки в боки» может быть справедливо расценено как устрашение, а в раскрытых объятиях безошибочно угадывается жест примирения. Улыбка, дружеское похлопывание по плечу, объятия и чмоканье в макушку — все это примеры невербального общения, смысл которого нам интуитивно понятен. Мы не задумываемся о том, сколь значимую роль жесты, мимика и прикосновения играют в наших отношениях, пока партнер не переступает определенную черту, где невербальное общение переходит в разряд насилия.

Сколько раз ты отказывалась от покупки туфель лишь потому, что он неопределенно пожимал плечами? Сколько раз отменяла встречу с подругой, потому что он закатывал глаза? Сколько раз ты чувствовала себя виноватой, глядя на его сгорбленную спину, когда вы собирались в гости к твоим родителям?

Жесты, мимика, положение тела, прикосновения — все это из эффективных атрибутов повседневного общения в одночасье может превратиться в манипуляцию твоими эмоциями и насилие без слов. К невербальному насилию относятся бойкот и физическое игнорирование (когда ты разговариваешь «со стенкой» или тебе отказывают в объятиях и поцелуях), отстранение и обесценивание твоих чувств (взгляд или ухмылка,транслирующие «да ладно, подумаешь, с чего ты взяла?»), отсутствие реакции на значимые события («забывание» важных дат, отрицание твоих эмоций), публичный отказ в поддержке (когда твое мнение прилюдно ставится под сомнение) и, разумеется, пресловутый газлайтинг (когда ты начинаешь сомневаться в собственной адекватности).

Давай рассмотрим некоторые наиболее распространенные виды насилия без слов и твою возможную реакцию. Сразу хочу отметить, что не всегда невербальное насилие является преднамеренным (за исключением, пожалуй, газлайтинга). Иногда партнер ведет себя неподобающим образом не из злого умысла, а по причине собственных травм и комплексов.

Бойкот

Вместо того чтобы обсудить проблему и разобраться с причинами, при первом же признаке недовольства он просто перестает с тобой разговаривать. Если твои родители в детстве поступали так же, смело умножай проблему на два. Возможно, это манипуляция, а возможно, твой мужчина просто не знает, как справиться со своими эмоциями. Давай не будем сразу записывать его в разряд психологических насильников. Попробуй сперва разобраться.

Что делать: не поддаваться на манипуляцию, не начинать бегать вокруг партнера, пытаясь угодить, и ни в коем случае не винить себя — по крайней мере до тех пор, пока вы не разобрались с истинной причиной конфликта.

Если два взрослых человека желают разобраться в проблеме, они разговаривают: задают вопросы, высказывают недовольство, обсуждают чувства и эмоции. Это не всем дается легко и естественно. Этому можно и нужно учиться. И да, женщины тоже делают это.

Если за «бойкотом» нет злого умысла и попытки манипулировать тобой, то за ним, как правило, скрываются страх и боль от неумения сформулировать свои чувства и мысли. Помоги ему разобраться, но не позволяй взвалить ответственность на твои плечи. Чувства бойкотирующего принадлежат ему и только ему. И донести эти эмоции до тебя — его зона ответственности.

Отсутствие поддержки, отстранение, обесценивание через насмешку

Помнишь этот брезгливо-насмешливый взгляд ненавистной учительницы, когда ты стоишь у доски, красная от волнения, не в силах ответить на простейший вопрос? А твой родной класс, словно стая шакалов, ждет малейшего сигнала, чтобы своим смехом разорвать твой мир на куски? Знаю, что помнишь. Это не забывается.

И когда-то же самое проделывает твой любимый человек, это поистине страшно. Он, с которым ты делишься самым сокровенным, который знает все твои страхи и больные места, вдруг одним жестом, одной кривой ухмылкой, одним насмешливым взглядом перечеркивает все, что вас связывает, и оказывается на стороне врага.

Это может произойти в любой момент: когда ты взахлеб рассказываешь о несправедливом начальнике или травишь анекдот в компании, когда ты врешь родителям об истинных причинах увольнения или скрываешь от детей смерть хомячка. Ты вдруг натыкаешься на его взгляд и понимаешь, что он не на твоей стороне. Он не готов поддерживать тебя в этой истории, твои переживания не кажутся ему значимыми — и вообще, с чего ты взяла, что он разделяет твое мнение?

Что делать: успокоиться и взять таймаут. Мы не будем рассматривать ситуацию, когда на самом деле он «ничего такого не имел в виду», а ты просто «слишком во все вчитываешься». Мы берем ситуацию, когда он действительно не на твоей стороне. Такое бывает. Он имеет право на свое мнение. И хотя мы склонны воспринимать партнеров как часть единого целого, на самом деле это не так.

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Обсуди свои чувства с мужчиной. Объясни, что подобное отношение тебя задевает. И хотя он «ни слова не сказал», его невербальная поддержка на публике для тебя очень важна. Если он с чем-то не согласен, пусть обсудит это с тобой наедине. Даже невысказанная насмешка не перестает быть негативной эмоцией и справедливо воспринимается как предательство.

Ключ к пониманию? Все тот же: озвучивать свои чувства и выстраивать каналы общения с партнером — невербальные в том числе. Поддержку можно выразить тысячей способов, не говоря при этом ни слова. Он может подойти сзади и положить руки тебе на плечи, он может просто взять тебя за руку, позволить тебе слегка облокотиться на себя или приобнять за талию. Все эти жесты позволят тебе почувствовать себя более уверенно в сложной ситуации, даже если он не до конца согласен с твоей точкой зрения. И на этот раз научить его, «как надо», это твоя задача. Да, это работа. А ты как хотела?

Газлайтинг

Эта форма психологического насилия одна из самых болезненных. Это попытка выставить тебя ненормальной и неадекватной, подвергая сомнению твои чувства, эмоции и реакции. Как ни странно, газлайтинг также может быть невербальным. Удивленный взгляд в ответ на твою реакцию, ставящий под сомнение реальность происходящего. Обесценивание твоего страха, когда человек демонстративно оглядывается по сторонам и разводит руками, подчеркивая, что понятия не имеет, о чем ты. Молчание в ответ на просьбу поддержать тебя прилюдно.

Через эти невербальные формы унижения твой партнер преследует лишь одну цель — поставить себя выше тебя и казаться более значимым за твой счет. Если такие отношения ты можешь называть «партнерскими», я удивленно изогну бровь в конце этого предложения.

Что делать? Бежать из таких отношений, где партнер манипулирует тобой до такой степени, что ты сама начинаешь сомневаться в своей адекватности. Как не сойти с ума в процессе? Записывать, вести дневник, фотографировать, оставлять зарубки — делать все что угодно, чтобы у тебя самой были доказательства происходящего. И хорошо подумай, стоит ли убеждать в чем-либо человека, который скорее поверит в твое сумасшествие, чем в реальность происходящего. Оно тебе надо?

В общем, подводя итоги, не спеши списывать со счетов мимику и жесты твоего партнера — они способны сказать о ваших отношениях гораздо больше, чем трогательные SMS и игра на публику. Если ты «кожей чувствуешь», что что-то не так, скорее всего, ты права. Наши рефлексы заточены на распознавание тонких невербальных сигналов. Именно поэтому внутри отношений мы часто ощущаем то, что не видно другим извне.

Если твой партнер — мастер невербальных манипуляций, сделай осознанную попытку вывести его на разговор и разобраться в скрытых мотивах происходящего. И если ты понимаешь, что ничего хорошего из этого не получится, прерывай такие отношения без сожаления. Ни к чему тебе скрытые шрамы. Ты ведь и сама знаешь, что душевные раны болят не меньше физических, а любящий партнер никогда не унизит свою женщину — ни словом, ни делом..опубликовано econet

Автор Виктория Кейлин

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