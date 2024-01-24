Тест на детскую самооценку

Психологи утверждают, что решающее значение для формирования успешной личности играет самооценка ребенка. При рождении она безупречна, но по мере роста и развития сильно изменяется. На нее влияет множество факторов, событий, отношения внутри семьи и со сверстниками.

Если на всех этапах роста самооценка развивается гармонично, ребенок оценивает себя положительно, он с легкостью идет по жизни, строит карьеру и личные отношения. При заниженном восприятии собственного «Я» ему сложно преодолевать трудности и кризисы, реагировать на обиды и разочарования.

Тестируем самооценку ребенка

Как формируется самооценка ребенка

При рождении дети имеют здоровую самооценку, которая меняется с каждым новым событием в его жизни. Психологи условно выделяют несколько основных этапов, когда происходят кардинальные изменения:

От рождения до 1,5 лет. При положительной атмосфере в семье у крохи зарождается любовь и уважение к себе.

До 4 лет. Если родители поощряют самостоятельность, активность и инициативу, формируется завышенная самооценка и любознательность.

До 6 лет. Идет активный процесс социализации, первое осознание своей роли в обществе. Ребенок понимает, что хочет вырасти успешным и быть лучше сверстников.

До 14 лет. Важнейший этап формирования самооценки на фоне общения со старшими, школьными друзьями.

В детском возрасте родители любовью и правильным воспитанием могут заложить в голове ребенка уважение к себе. В дальнейшем он будет больше тянуться к людям, которые относятся к нему тепло, сможет уверенно отсеивать недоброжелателей и недостойных друзей.

Чем выше самооценка, тем к большему стремится человек. Поэтому дети с заниженным восприятием собственного «Я» стараются не выделяться, не развивают талант, не участвуют в конкурсах и соревнованиях. Они не умеют ставить цели и планировать будущее, не стремятся к саморазвитию.

Методика диагностики «Лесенка»

Психологи разработали интересный и простой способ проверить, на каком уровне находится самооценка ребенка, как он представляет себя в глазах окружающих людей. Методика «Лесенка» (автор В.Г.Щур) помогает выявить проблему на ранней стадии и подобрать оптимальные пути решения.

Для проведения теста необходим лист бумаги с нарисованной лестницей, маленький бумажный человечек и карандаш. Ребенку объясняют, что на верхней ступени стоят лучшие и самые успешные дети, на нижней – плохие, непослушные, глупые. На середину необходимо поставить «ни плохих, ни хороших» малышей. Затем просят его разместить фигурку, которая обозначает его самого.

Во время работы психолог предлагает показать ступеньки, на которые ребенка бы поставила мама, воспитатель, учитель, друзья. Специалист наблюдает за скоростью реакции, колебаниями и сомнениями детей, может уточнить, почему такое положение человечка на лестнице.

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Понять самооценку можно по результату выполненного задания:

Если ребенок быстро поставил фигурку на самый верх, он переоценивает себя, считает гораздо лучше остальных детей. Это говорит о завышенной самооценке.

Адекватное отношение к себе выдает попытка поставить себя на 2 или 3 ступень после небольшого раздумья.

Если малыш размещает фигурку на самой последней ступени, его самооценка сильно и часто неоправданно занижена.

Еще один признак несправедливого отношения к себе – отказ от выполнения задания «Лесенка». Дети с заниженной самооценкой сильно переживают, испытывают стресс, не желают отвечать на вопросы психолога. Иногда тест с лестницей проводят в группах, чтобы проверить восприятие собственного «Я» у нескольких малышей одновременно.

При заниженной самооценке необходима длительная и кропотливая работа взрослых, которые окружают ребенка. Родителям следует давать малышу больше внимания, тепла и поддержки, чаще обсуждать с ним интересные занятия, увлечения, поступки других детей. Это поможет сформировать уверенность в силах, желание достигать цели и преодолевать трудности.

Родители должны знать, как ребенок относится к себе, на каком уровне его самооценка. Во многом заниженное восприятие – результат неправильного воспитания, недостатка любви и взаимопонимания. Только взрослые могут научить его правильно ставить цели, достигать результата.опубликовано econet

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