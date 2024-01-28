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Тест, который поможет узнать ваш уровень самосострадания

Источник: b17.ru 28 января 2024 5908
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Самосострадание - это практика, в ходе которой мы учимся быть себе хорошим другом, а не врагом, в моменты, когда это больше всего необходимо. Это отношение к себе похоже на отношение как к своему другу, который попал в сложную ситуацию. 

Тест, который поможет узнать ваш уровень самосострадания

Большинство может представить или вспомнить, что вы чувствуете когда поддерживаете близкого или заботитесь о ком-то. Тем не менее, когда речь заходит о самих себе, мы склонны напрочь отказываться от самоподдержки и попадать в самокритику. Хорошая новость в том, что самосострадание это тренируемый навык. 

Самосострадание: Тест на самоподдержку 

Важно понимать, что самосострадание - это не жалость к себе, а ее противоположность. Не слабость, а источник внутренней силы, дающий храбрость и ресурс при встрече с трудностями. Самосотрадание направляет нас в сторону долгосрочных интересов, а не краткосрочного удовольствия (если вы вдруг переживаете, что будете просто лежать все время на диване.

Самосострадание не перекладывает вину на других, а помогает признавать свои ошибки, без самокритики и самобичевания. Сострадание к себе позволяет черпать мотивацию из желания раскрыть свой потенциал и творчески реализоваться, а не из установки, что с нами что-то не так и нужно срочно с этим что-то делать.

Ниже вы можете пройти тест, чтобы узнать ваш уровень развития самосострадания (напоминаю, что это тренируемый навык, развиваемый через выполнение упражнений и практик).

Тест, который поможет узнать ваш уровень самосострадания

Нижеследующие утверждения описывают ваше поведение по отношению к себе в тяжелые времена. 

Внимательно прочитайте утверждения перед тем, как ответить, и слева от каждого вопроса отметьте, насколько часто вы так себя ведете на шкале от 1 до 5. 

Для первого набора утверждений используйте следующую шкалу: 

1 (почти никогда) - 2 - 3 - 4 - 5 (почти всегда) 

  • Я пытаюсь понимающе и терпеливо относиться к тем аспектам моего характера, которые мне не нравятся. 
  • Когда случается что-то неприятное, я стараюсь составить уравновешенное представление о ситуации. 
  • Я стараюсь относиться к своим неудачам как к части человеческой жизни.
  • Во время тяжелых периодов в жизни я даю себе заботу и нежность, в которых нуждаюсь. 
  • Когда что-то меня расстраивает, я стараюсь держать эмоции под контролем. 
  • Когда я чувствую себя несостоявшимся или некомпетентным, я напоминаю себе, что большинство людей иногда себя так чувствуют. 

Для второго набора утверждений используйте следующую шкалу (обратите внимание на то, что ее направление противоположно предыдущей): 

1 (почти всегда) - 2 - 3 - 4 - 5 (почти никогда) 

  • Когда у меня не получается что-то, что для меня важно, я чувствую себя несостоявшимся. 
  • Когда мне плохо, мне кажется, что большинство других людей счастливее меня. 
  • Когда у меня не получается что-то, что для меня важно, мне кажется, что это у меня одного ничего не получается. 
  • Когда мне плохо, я зацикливаюсь на всем, что мне не нравится в ситуации, и только об этом и думаю. 
  • Я неодобрительно отношусь к своим недостаткам и несовершенствам и осуждаю себя за них. 
  • Я нетерпим по отношению к аспектам моего характера, которые мне не нравятся. 

Как подсчитать свои результаты: 

Разделите сумму баллов за все вопросы на 12. 

Средний результат теста – около 3.0 на шкале от 1 до 5, интерпретируйте свой балл, исходя из этого. 

Если у вас вышло 1-2,5 балла, то у вас мало развито самосострадание, 2,5-3,5 – средне развито, 3,5-5,0 –очень хорошо развито.опубликовано econet

Автор Кирилл Крыжановский

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.kz/

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Кирилл Крыжановский психология самосострадание

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