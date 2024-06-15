Тень мамы в отношениях с мужчиной

Если вы относитесь к женщинам, которым трудно построить отношения с мужчиной, сложно оставаться в длительных отношениях с мужчиной, - узнайте, в чем причина такого злого рока.

Если вы относите себя к женщинам, которым сложно завести, быть, жить, оставаться в длительных отношениях с мужчиной (мужчинами) - первое, что нужно сделать - разобраться со своей мамой. До тех пор пока отношения с мамой заряжены, вопросы сепарации открыты, надежды на "хорошую маму" живы, - риски, что отношения с мужчиной превратятся в площадку для отыгрывания, вы даже не представляете, насколько велики. Редко какие отношения выдерживают такую нагрузку. Даже при сильном желании сохранить пару - скрытые, фоновые, недоступны осознанию процессы, будут без вашей на то воли подрывать фундамент самых крепких отношений.

И никто не знает когда рухнет конструкция.

Как мамы оказываются в отношениях?

Ну, например, так, как в истории Иры.

Ира переехала из маленького городка Н. в столицу учиться. Проект "уехать в столицу" мама обсуждала с Ирой с её седьмого класса.

На этот Ирин переезд работала вся семья - откладывались деньги с зарплат, люди отказывали себе в отдыхе, про моря-озёра-санатории не позволяли себе не то что ездить - думать не позволяли.

Ира хорошо помнит картинку с мамиными заштопанными колготками и тут же в паре - планы про её переезд. Уже тогда было ясно, что на неё возлагают какие-то очень высокие надежды-ожидания. Но юное сердце было заряжено романтикой, встречей с большим городом, мечтами про любовь.

А теперь давайте перенесёмся уже в Ирино замужество спустя 7-8 лет после той истории с отправкой Иры в столицу - как думаете, что мы там увидим? - мы увидим Ирины заштопанные колготки, кучу напряжения в их с мужем отношениях, связанного в основном с теми ожиданиями, которые Ира возложила на мужа и тонну злости по поводу того, что он им не соответствует и на то, что он не такой, как ей бы хотелось.

Вам не кажется, что мы где-то уже в чём-то похожем были? Вам не кажется, что где-то рядом что-то очень напоминающее мамину тень?

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Давайте попробуем присмотреться - нет ли мамы в ваших отношениях?

Для начала честно ответьте себе на вопрос - как часто вы чувствуете себя в них ребёнком? играете ребёнка?

хотите быть ребёнком? Оказываться в роли ребёнка в отношениях с мужчиной-партнёром значит всегда приглашать взрослого (чаще маму) на ту сторону контакта.

Ещё один способ обнаружить маму в отношениях - вспомните всё то, чего вам не хватает, чего вы ожидаете,

чего вы требуете от своего партнёра. А теперь посмотрите, что у вас в этом месте с мамой? Например: вам кажется, что ваш мужчина не достаточно признает, замечает вас как женщину.

А видит ли вашу женственность мама?

Относится ли она к вам с уважением?

Способна ли она признавать, отмечать то, что ей нравится в вас?

Радоваться по-поводу ваших женских приобретений, достижений?

Огорчаться в месте неудач, потерь?

Присутствовать, не сбегать там, где больно?

Или вам кажется, что ваш мужчина не достаточно вас любит, снова тот же вопрос -

что у вас в этом месте с мамой?

чувствуете ли вы, что сердце вашей мамы открыто к вам?

способна ли она делиться теплом?

видеть, замечать, распознавать, разделять ваши чувства?

Если ответ на этот вопрос "нет", то скорее всего, это место вашего голода, ваших важных неудовлетворенных потребностей, место ваших сильных чувств, которые вы, подобно бомбам замедленного действия, принесли внутри себя в эти отношения (хотя напомню - они могут быть адресованы совсем не тому человеку, который рядом).

Такие бомбы всегда тикают. Это всегда напряжение, это всегда сильные эмоциональные реакции - сильнее, чем стимул, с которым вы имеете дело. Если вам знакомы стремительные и частые взрывы даже на самые маленькие зацепки, снова ищите маму.

Весь мир вокруг мамы, конечно, не сошелся. Но если раз-за-разом что-то не получается, не клеится в отношениях - в одних, во вторых, снова-и-снова, попробуйте зайти и посмотреть на них с этой стороны - может там живёт мама?

Со своими от вас ожиданиями, которые вы можете пытаться переложить на мужчину,

со своими собственными жизненными проблемами, которые вы пытаетесь решить за счёт своей жизни,

со своими к вам чувствами, которые вы не хотите видеть, не верите им, боитесь их (например, что мама вас не любит, или, что мама завидует вам или вы раздражаете её своим счастьем),

с её требованиями к мужчинам, которые вы пытаетесь без разбора - надо ли это ВАМ? - реализовать в своих отношениях,

с её мамой, которую она, возможно, тоже тащила в свои отношения и до сих не может избавиться от её голоса внутри.

С чем угодно...

Повторюсь - если вы хотите счастливых отношений с мужчиной - как бы это грубо ни звучало - маму из отношений нужно выгонять.опубликовано econet



Автор Алёна Швец

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