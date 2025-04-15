ТЕЛО БОЛИ: остатки негативных эмоций, травм, стресса и прочих жизненных потрясений

Наличие тела боли опровергает мысль о том, что человек предпочитает стремиться к удовольствию и избегать боли... Пристрастие к переживанию негатива может превратиться в привычку. Подробнее о том, как это происходит и как этого избежать читайте в статье.

Рана душевная, как и физическая, заживает только изнутри выпирающей силой жизни.

Лев Николаевич Толстой

Недавно стал свидетелем небольшой сцены в лифте, которую хочу привести в качестве иллюстрации к данной статье.

Двое людей, один из них молодой парень, а второй – весьма пожилой мужчина, что-то обсуждали. Оказалось, что первый был курьером, доставляющим стройматериалы, а его оппонент, по всей видимости, заказчиком. Пожилой мужчина произнес:

- А что так рано приехали? Мы же на шесть договаривались, - судя по времени, доставка действительно приехала раньше почти на три часа.

- Так мы из области едем, - ответил молодой человек. – Что же нам теперь – до вечера тут кататься что ли?

Про тело боли, или Как кормить правильного волка?

Тело боли

Тело боли и взаимоотношения

Как же остановить этот разрушительный процесс?

Как же кормить правильного волка?

Казалось бы, ничего примечательного. Самый обычный диалог, один из тех, которые тысячами происходят ежедневно. Но одна деталь бросилась во внимание. Это было лицо молодого человека, точнее гримаса ярости и злости, которая его исказила. Парень явно сдерживал сильнейший приступ гнева. На какой-то миг мне даже показалось, что он сейчас набросится на своего собеседника с кулаками.

Вполне безобидный вопрос вызвал мгновенную негативную реакцию. Процесс напоминает хождение по минному полю: один неверный шаг приводит к взрыву, в результате которого детонируют все заряды, расположенные на этом поле. Совсем как в старой игре «сапер» в windows, где нужно открыть все клеточки, ни разу не попав на мину.

Тело боли

Идея тела боли, описанная Экхартом Толле в книге «Новая земля», весьма созвучна, на мой взгляд, с метафорой минного поля. В каждом из нас находятся остатки негативных эмоций, травм, стресса и прочих жизненных потрясений. Они накапливаются в теле и оседают в виде микронапряжений мышц словно токсины. Если на сознательном уровне мы даже не вспомним какого-то неприятного эпизода, то телесная «память» о нем все равно остается.

Кроме этого, как пишет, Э.Толле, тело боли словно существует само по себе. У него есть собственный разум, и оно питается негативом в виде неприятных и травмирующих эмоций и чувств. Достаточно всего лишь одного легкого попадания в болевую точку, что приведет к детонации всех остальных «мин», которые были забыты лишь на сознательном уровне.

Тело боли и взаимоотношения

Случай с молодым человеком в лифте далеко не единственный пример того, как тело боли, будучи пробужденным, начинает управлять нашим состоянием и поведением. Грустно наблюдать, как люди, которые прежде сдували друг с друга пылинки, теперь могут по незначительному поводу закричать или физически выместить свой гнев на чем-то или ком-то, кто попадет под горячую руку.

Боль, обиды, прошлые слезы, страдания, стресс, обманутые ожидания – вот прекрасная «пища» для тела боли. Чем больше мы позволяем ему питаться всем этим, тем сильнее оно становится. Тем громче становятся крики взаимного недовольства, острее «шпильки» в адрес друг друга… Тем дальше все те нежные чувства и переживания, которые теперь, кажется, происходили в какой-то другой жизни.

Как же остановить этот разрушительный процесс?

Есть древняя притча про двух волков.

Когда-то давно старый индеец открыл своему внуку одну жизненную истину.

— В каждом человеке идет борьба, очень похожая на борьбу двух волков. Один волк представляет зло — зависть, ревность, сожаление, эгоизм, амбиции, ложь...

Другой волк представляет добро — мир, любовь, надежду, истину, доброту, верность...

Маленький индеец, тронутый до глубины души словами деда, на несколько мгновений задумался, а потом спросил:

— А какой волк в конце побеждает?

Старый индеец едва заметно улыбнулся и ответил:

— Всегда побеждает тот волк, которого ты кормишь.

Тело боли – это такой же волк, который требует «пищи». Казалось бы, здесь все просто – остается только следовать мудрой притче, то есть не кормить его. Однако, также как и любой совет, содержащий частицу «не», либо будет неэффективным, либо очень сложно исполнимым, то стоит изменить формулировку. Например, так:

Как же кормить правильного волка?

1.«Обходить мины».

Тема тела боли на самом деле гораздо серьезнее, чем может показаться на первый взгляд. Иногда предотвратить один неверный шаг здесь значит больше, чем совершить десять правильных. Не зря ведь в той же игре «сапер» второго шанса исправить ситуацию уже не дается.

2.«Осознать голос своего эго».

Каждый раз, когда в нас вспыхивает очередная разрушительная искра обиды или боли, нелишним будет поставить ситуацию на паузу. Источник подобной пищи для тела боли находится не снаружи, а внутри нас. Негатив производит оскорбленное эго. Именно его голос часто заставляет чувствовать себя оскорбленно и подавленно. Сознательно мы не отдаем себе отчет, что источник боли – внутри нас. Если хотя бы частично вывести на поверхность этот механизм, то интенсивность негативных переживаний начнет снижаться.

3.«Позитивная психологическая установка».

Именно в такой формулировке – «позитивная психологическая установка» (ППУ) она называется у «отца» философии успеха – Наполеона Хилла. Так как любая наша установка – это нечто настолько абстрактное и невыразимое в мире предметов и вещей, то описать ее чрезвычайно непросто.

ППУ отражает по сути низкую восприимчивость к негативному воздействию как к таковому и представляет собой определенную мыслительную привычку. Человек не просто «думает о хорошем», а действительно позитивно реагирует на любые потрясения и стрессы. В этом случае тело боли теряет смысл своего существования, так как «взрываться нечему».

Сила ППУ не в однократном переформулировании, переключении своего отношения к какой-то неприятности, а именно в привычке. Это другой способ мышления, ощущения себя в мире, да и жизни в целом.

Ответ на вопрос «как» кормить правильного волка – это развивать в себе ППУ. Как развивать ППУ? Здесь мне нравится высказывание Марка Твена, которым и хочу завершить данную публикацию:

"Привычка есть привычка, ее не выбросишь за окошко, а можно только вежливенько, со ступеньки на ступеньку, свести с лестницы.".опубликовано econet

Автор Дмитрий Вострухов

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