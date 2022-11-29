Телесная терапия при обидах и злости

Как бороться с собственной обидой? Важно перевести ее вовне: разрешить себе вылить обиду на что-то здесь и сейчас, а потом стать для себя Наблюдателем в подобных стрессовых ситуациях. В противном случае произойдет самонаказание. Обида - это не выраженная злость. Если злость долго не выражать, то начинает реагировать тело.

Как часто психологи сталкиваются при запросах клиентов с проработкой обиды и злости? Да практически всегда, потому что это интересное чувство обиды узнаваемо! Оно так знакомо нам с самого нежного нашего детства, что кажется, будто мы с этим чувством родились.

Как излечиться от обиды и злости

В этой статье, я, как обычно, начав с теоретического разбора "обиды", до способов психотерапии. И, конечно, нашим начитанным умным клиентам, тоже интересно будет ее (статью) прочесть. Хотя бы для того, чтобы посмотреть на себя со стороны "свежим взглядом".

В данном случае я не беру отдельно взятый случай в качестве примера психотерапии, просто потому, что это достаточно понятно, знакомо и узнаваемо каждому из нас....

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Сразу отмечу, что с обидой можно работать различными методами. Однако, поскольку она "живет" в нашем теле в районе груди, то логично же, прежде всего, использовать метод телесной терапии.

Телесную терапию можно и нужно применять в личностном росте. Потому что функции тела:

защитная

активация

адаптация

экспрессия

оценка

синтезирующая

эмоции

Эти 7 пунктов - проявление души (не познавательных процессов).

Эмоции способны закрывать друг друга. И чувство любви может находится глубоко под слоями: страха смерти...злости-агрессии....обиды-вины ...стыда. Эмоции растут слоями.

Поэтому истинное воспитание ребенка основано на любви и свободе. Самое худшее воспитани е - страхом, виной, стыдом (читать Франкла).

Следовательно, все методики личностного роста - про это! и все религии тоже. Для развития и живем!

То есть, клиенты приходят к нам с проблемами этих слоев эмоций (у каждого свои) - обида и т.д. В психотерапии психолог заряжает клиенту ресурс. Клиент смотрит на свой ресурс и его проблема минусуется.

Медики же - меняют импульсы физиологически: с минуса на плюс: например, методами резонансной терапии меняют синоптические связи.

Рассмотрим психотерапевтический (с методами терапии) метод сравнительного анализа:

Посмотрим злость (З) и обиду (О).

1. Злость

Подобное злости: ярость, негодование, раздражение, недовольство. С течением времени накапливается. Психика при этом расшатывается, сознание сужается. При закреплении данной стратегии гневливости: появляется гневливость и обиженность, виноватость.

При этом контроль еще сохранен у клиента. Следовательно, психолог может поменять ситуацию - помочь клиенту: научаем клиента сбрасывать агрессию - через крик, дыхание, физкультуру и даже пение (быстрые действия с усилением) - происходит нормализация агрессии: она накопилась и ее надо слить через тело. Методы: кричалки, обнуление.

Чем ниже уровень агрессии - тем проще вылить ее на людей (проговорить-прокричать). К примеру, люди обнуляются через болтовню-говорливость-треп.

Злость в теле находится в солнечном сплетении и выше (поджелудочная железа). Образ злости - огонь, кипение, бурление. Цвет - красно-черный. Поэтому у тех, у кого запрет на злость (по роду) - блок в теле, дыхание поверхностное грудное, живот не заполняется воздухом.

Тут метод - попробуй вдохни легко животом - выпяти живот (диафрагмовое дыхание), злость должна быть направлена вовне. А если нет, то злится на себя - это ретрофлексия (был запрет на кого-то и это не вылилось на туда. Поэтому самокопание "я злюсь на себя". Так можно уничтожить самого себя.

Метод - переводим обиду вовне: разрешить себе вылить ее на что-то здесь и сейчас, а потом стать для себя Наблюдателем в подобных стрессовых ситуациях (метод Наблюдателя), иначе будет самонаказание: аутоагрессия + мазохизм: важно! - злость не проявляется на уровне негодования. Она может направляться на начальном этапе вовне, когда еще есть контроль (напр. на начальника). Злость мы испытываем а негодование проявляем (потеря контроля), следовательно, злость можно проявить - высказать - сосчитать до 10 и обратно. Это в злости, но в гневе это не получится (ни высказать, ни сосчитать. Следовательно, когда злость внутри меня - это чувство и это нормально в пределах нормы. Но, когда злость=агрессия - это проявление поведения во вред человеку за пределами дозволенного.

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Однако, детям нельзя запрещать злиться: можно и кричать и писать. Нельзя обзывать маму а кричать и писать можно, потому что чувство злости - генетическое чувство и он призвано защищать! Оно выводит из депрессии (метод - разозлиться) и "я смогу!".

Гнев используется для защиты чести и достоинства: раз в неделю бить посуду (не нужную), лопать шарики, стрелять, проораться... Злость - она всегда возникает "здесь и сейчас". Долго злиться нельзя, потому что возникает обида. Способы обнуления злости: молитва (социально приемлемый способ), выговориться (рассказать про это начальнику).

Опасность: когда гнев приводит к инфаркту.

2. Обида - это не выраженная злость

если злость долго не выражать, то тело реагирует (застывшая обида, камень за пазухой...) - обида живет в груди

от обиды страдает сердце (тяжесть...холод...

если был запрет на выражение злости в детстве, то обида закостенеет, так как не вылилась через край и осталась внутри человека

прокричать трудно (не выливается), крик хриплый и застревает в горле (отчаяние)

при запрете на крик выросший ребенок не научается себя защищать, руки висят плетьми, перед начальником он раб. А перед подчиненными и детьми - хозяин

это тяжелая обида на ситуацию запрета

обида селится и тогда, когда есть не соответствие нашим ожиданиям

обида выражается неадекватностью поведения: ему на копейку, а он - на рубль. И это не умение просить

когда через гнев входит в обиду - нет баланса

Метод терапии: надо спросить ожидание на уровне баланса: договориться, вместо додумывания. То есть: мне надо! - брать баланс. Но если возникнет гнев, то не удастся договориться. Это тема переноса и сам обиженный этого не видит. Он (как его мать) имеет претензию к тому, на кого гневается. Он не пойдет на уступки и переговоры. И тогда тот, кто гневается и тот, на кого - не услышат друг друга. Что делать с глубокой обидой?

Ненависть (гл.обида) - родом из прошлого: гнев был зажат (это было спасением ребенку, тогда (была обида на маму, потом на мужа, потом на начальника...). Следовательно, надо снять обиду на маму. Тут нарушен контакт. Нужно вернуть ресурсы.

Обида разрешает брать - дает право сделать то, что человек не смел. Тут есть вторичная выгода. Обиде должна Вина.

Обида жрет личность: в измене обиженные не прощают. Когда клиент говорит о предательстве - это всегда родительская тема (не равные отношения, родовая тема). Поэтому сам партнер, который изменил-предал - лишь следствие родовой темы. Обиженным все должны (скрытая выгода). К тому же, обиженные никогда не просят прощения. Совесть их чиста. Так, чиновники всегда обиженны (с чистой совестью присваивают... нет проблемы). Для них, брать - это норма. Метод: когда тебя обидели впервые? Ведь если обижен, то имеешь право брать! А совесть - это вина! За обидой лежит слой страха, который перекрывает канал любви.

Способы терапии при обиде

вернуться в злость и выразить ее - вернуться назад и выразить, но не на всех, а на первоисточника

договориться с обидой: метод "2 стула"

быстрый метод: найти обиду в теле....перед кем обида (откуда)...за что...выбросить камень(обиду) из тела...положить новое на место обиды

если обида не на родственника, а на насильника (и в случае инцеста), то есть страх. Поэтому вначале дать защиту, затем дать ресурс, чтобы клиент смог выразить свою злость (ругать...бить стул....чтобы чувство злости выходило. Можно сделать и в образе, нарисовать-порвать (с детьми обычно) - вытаскиваем обиду через злость и уничтожаем страх. Образ насильника становится жалким....пока обида не станет нейтральной.

Ошибка - остановиться на жалости: жалость цепляет и ведет назад. Вопросы психолога: что ты чувствуешь? здесь и сейчас? что еще для тебя важно? что хочется сказать? что сделать? как относишься к этой ситуации?

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Важно! - нельзя бить маму-папу-значимых людей из семейной системы, так как обида сменится виной и это замкнутый круг. Можно бить чужогоиспользуется техника проговоровактуализируем...проговариваем...переводим в любовьесли ушла обида, а появилась вина (причина: в неправильном первоисточнике детской травмы) - то выйти на любовь.

Таким образом, Обида - это причина, а Злость - это следствие

С родными выгодна обида. Следовательно, лишаем обиду своей выгоды и закрываем ее любовью. Истинная любовь - когда с радостью принимаешь все, что приходит!опубликовано econet.ru

Автор Татьяна Силаева

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