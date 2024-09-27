Техника «Зазмеление»: как и зачем устанавливать связь с землей

В психотерапии активно используется такой термин, как «заземление». Такая техника позволяет работать одновременно с телом и психикой человека. Это своеобразная связь с землей, которая позволяет человеку твердо стоять на ногах и гармонично взаимодействовать с окружающим миром, а также сбалансировать мыслительные и эмоциональные процессы.

Ускоренный темп современной жизни не позволяет людям почувствовать связь с землей, а значит и должным образом следить за своим телом. В этой статье мы рассмотрим, чем это грозит и почему так важно «заземляться».

Проблемы, возникающие при отсутствии «заземления»

1. Отсутствие уверенности в себе и нарушение опорно-двигательного аппарата.

Люди, которые не чувствуют своей связи с землей, могут строить сотни планов и постоянно мечтать, но до осуществления всего задуманного дело обычно не доходит. Такие люди не ощущают силу в своих ногах, не считают их основной опорой и поэтому они не уверены в себе.

2. Нарушение эмоционального баланса, подверженность стрессам.

Не «заземленные» люди очень легко попадают в так называемую эмоциональную воронку, когда они накручивают себя и «делают из мухи слона». Они не умеют расслабляться, контролировать свои эмоции и трезво мыслить. В итоге их жизнь превращается в череду стрессовых ситуаций.

3. Отсутствие осознанности и связи с реальностью.

Люди, у которых отсутствует связь с землей, не способны находиться в состоянии «здесь и сейчас» и наслаждаться текущим моментом. Они поглощены собственными мыслями, не видят реальности и не могут нормально контактировать с внешним миром. В итоге у них развиваются когнитивные и коммуникативные проблемы, то есть нарушается концентрация внимания и снижается уровень вовлеченности во взаимодействие. Такие люди редко удовлетворены своей жизнью.

4. Дефицит ресурсов.

Земля является источником питания абсолютно для всех живых организмов. Когда человек теряет связь с землей, он лишается важнейшей «подпитки». В итоге он становится неспособным замечать новые возможности, к примеру, улавливать интересные предложения или обращать внимание на удачное стечение обстоятельств, в результате чего он впустую тратит свое время и не использует в полной мере свой потенциал.

Советы психологов

«Заземлиться» поможет простая техника, выполнять которую следует регулярно. Для этого не нужно будет отказываться от привычного образа жизни и что-либо кардинально менять. Совершая несколько простых действий каждый день, удастся существенно улучшить качество жизни.

Техника подразумевает осознанную ходьбу, эта методика простая и сложная одновременно. Заниматься можно в любое удобное время. Для «заземления» нужно ежедневно ходить, концентрируясь на каждом шаге, причем не важно, в обуви вы будете или без нее, хотя последний вариант идеальный. Во время ходьбы представляйте, будто исследуете территорию, идете из пункта А в пункт Б, следите за стопами, изучайте рельеф дороги, сосредоточьтесь на внутренних ощущениях и мыслях.

Такая осознанная прогулка позволит уравновесить эмоции, успокоиться, проследить механику движений. А улучшить эффект можно посредством концентрации внимания не только на стопах, но и ладонях, представляя, будто вы врастаете в землю и отдаете ей все напряжение, скопившееся внутри. В итоге вы должны почувствовать, как земля питает вас и поддерживает. Занимайтесь ежедневно и положительный результат не заставит себя ждать.опубликовано econet

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