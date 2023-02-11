Техника «Переоценка прошлого» 

Данная техника помогает изменить оценку какого-то периода жизни. Например, сделать более счастливым детство или приятными отношения с вот с этим человеком. Основана эта техника как раз на переходе от ассоциированного восприятия ситуации к диссоциированному. И наоборот.

Иногда какая-то часть жизни воспринимается как «плохая», «тяжёлая» или «испорченная». Например: «плохое детство», «неприятные отношения с N», «тяжёлое было лето» и тому подобное. Такое восприятие прошлого не особо полезно (хотя некоторых мотивирует) – смотришь назад, а там всё такое тёмное, плохое и негативное.

Техника, которая поможет пересмотреть и переоценить прошлое

Тонкость в том, что такую общую оценку мы создаём довольно субъективно (впрочем, как и любую оценку) и на основе только части опыта. Одно неприятное событие может заставить переоценить целый кусок жизни. Вроде заявления жены после неприятного поведения мужа в гостях: «Ты мне всю жизнь испортил!».

Что, кстати, говорить об умении людей быстро переоценивать большие участки собственной жизни. Только что жизнь (детство, год, время общения с ним/ней) были вполне ничего – и раз – и уже всё такое испорченное.

Но в любом периоде жизни бывают как приятные, так и неприятные моменты. Для «порчи» обычно надо просто максимально сфокусироваться на негативе, не обращая внимания на позитив. Или даже переоценить приятные события в неприятные: «На самом деле она мной просто пользовалась!»

Данная техника помогает изменить оценку какого-то периода жизни. Например, сделать более счастливым детство или приятными отношения с вот с этим человеком. Основана эта техника как раз на переходе от ассоциированного восприятия ситуации к диссоциированному. И наоборот. Часто неприятные ситуацию вспоминаются ассоциированно, а приятные – диссоциированно. Хотя удобнее наоборот. Вот это мы сейчас и будем исправлять.

По шагам

1. Период

Определите период времени, который вы воспринимаете как "проблемный", "трудный" или "неприятный". Это может быть связано только с каким-то человеком, местом и т.д. Например "работа в фирме Z", "взаимоотношения с N" и т.д.

2. Ресурсный якорь

Сделайте себе достаточно мощный положительный кинестетический ресурсный якорь. Это может быть одно, но очень сильное позитивное переживание, вроде счастья, уверенности в себе или спокойствия. А может быть и наложение якорей из разных ресурсных состояний.

3. Линия времени

Представьте себе выбранный временной участок жизни в виде линии на полу. Напишите на бумажках название значимых ситуаций этого периода и разложите на линии времени в хронологическом порядке. Таких ситуаций должно быть не меньше семи.

4. Сортировка

Пройдитесь по линии времени, отмечая какие из ситуаций вы оцениваете как "приятные", а какие как "неприятные". При этом бумажки с названиями «приятных» ситуаций оставьте лежать на своих местах, а бумажки с названиями «неприятных» ситуаций отодвиньте вбок.

5. Перепроживание

Теперь пройдитесь по линии времени ещё раз, ассоциированно перепроживая «приятные» ситуации, а «неприятные» помещая рядом с линией времени в виде экранов с диссоциированной - то есть вы видите себя со стороны - картинкой происходившего. Вы так же можете отодвигать эти экраны на то расстояние, которое считаете наиболее оптимальным для восприятия ситуации. При этом бумажки с названиями этих ситуаций так же желательно отодвигать на аналогичное расстояние.

При работе с «отрицательными» ситуациями можно задействовать ресурсный якорь из п.2., чтобы чувствовать себя достаточно комфортно.

Весьма возможно, что после некоторых изменений некоторые ситуации перестанут быть «неприятными» и даже станут «приятными». В таком случае бумажки с из названиями можно будет вернуть обратно на линию времени.

Ещё раз пройдитесь по линии времени, перепроживая приятные ситуации и рассматривая экраны с "неприятными" ситуациями. Подумайте, какой опыт вы можете извлечь из этих ситуаций.

6. Экологическая проверка

Подумайте, не навредит ли вам такое восприятие вашего прошлого. Если может навредить – вернитесь на шаг 4 и перераспределите ситуации с учётом возможных последствий.

7. Привязка к будущему

Что вы получили в результате этой техники? Посмотрите в своё будущее – что там изменилось?опубликовано econet.ru.

Автор Александр Любимов

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet