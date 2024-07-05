Техника "Освобождение от прошлого"

Несколько упражнений, ✅которые помогут отпустить ПРОШЛОЕ и растворить ОБИДУ. Будьте спокойны и счастливы!
Согласитесь после того, как кого-то прощаешь становится легко на душе и уходят многие боли и спазмы. Жизнь становится спокойнее и радостнее. Но не всегда получается простить и отпустить прошлое. Хотя головой все понимаешь, но остается в душе маленькая червоточина. Нет универсальной техники прощения и отпускания прошлого, которые бы помогали всем одинаково. Выберите подходящую практику по душе, которая поможет именно Вам избавиться от прошлого, обид и простить. Берегите себя!
Давайте будем рассматривать прошлое только как воспоминание. Если вы вспомните, что вы носили в третьем классе, то это воспоминание будет безо всякой эмоциональной оценки. Так же можно отнестись ко всем событиям в вашем прошлом. По мере своего освобождения мы становимся способными использовать всю нашу умственную силу в настоящем моменте. Опять же наблюдайте за своей реакцией.Что вам понадобится делать для этого? Насколько вы хотите или готовы расстаться со своим прошлым? Каков ваш уровень сопротивления?
Наш следующий с вами шаг - прощение. В прощении заключается ответ на все вопросы и проблемы. Я знаю из собственного опыта, что когда у нас в жизни возникают проблемы, не важно, какого характера, то это значит, что нам надо кого-то простить.
Любовь - единственный ответ на любую нашу проблему, и дорога к такому состоянию - через прощение. Прощение растворяет обиду. Есть несколько способов:
Сядьте где-нибудь в тишине, расслабьтесь. Представьте, что вы в затемненном театре и перед вами небольшая сцена. Поставьте на сцену человека, которого вам надо простить (человека, которого вы больше всего на свете ненавидите). Этот человек может быть живым или мертвым, и ваша ненависть может быть как в прошлом, так и в настоящем.
Когда вы ясно увидите этого человека, представьте, что с ним происходит что-то хорошее, то, что для этого человека имеет большое значение. Представьте его улыбающимся и счастливым. Задержите этот образ в вашем представлении несколько минут, а потом пусть он исчезнет.
Затем, когда человек, которого вы хотите простить, покинет сцену, поставьте туда себя. Представьте, что с вами происходит только хорошее. Представьте себя счастли-вым(вой) и улыбаю-щимся(щейся). И знайте, что во Вселенной достаточно добра для всех нас.
Это упражнение растворяет темные облака накопленной обиды. Некоторым это упражнение покажется очень трудным. Каждый раз, делая его, можно рисовать в воображении разных людей. Делайте это упражнение один раз в день в течение месяца и посмотрите, насколько вам станет легче жить.
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Представьте себя маленьким ребенком (5-6 лет). Загляните глубоко в глаза этому ребенку. Постарайтесь увидеть глубокую тоску и понять, что эта тоска по любви к вам. Протяните руки и обнимите этого маленького ребенка, прижмите его к своей груди. Скажите ему, как сильно вы его любите. Скажите, что вы восхищаетесь его умом, а если он делает ошибки, то это ничего, все их делают. Пообещайте ему, что вы всегда придете ему на помощь, если это будет необходимо. Теперь пусть ребенок сделается очень маленьким, величиной с горошину. Положите его к себе в сердце. Пусть он поселится там. Когда вы будете смотреть вниз, вы будете видеть его маленькое личико и сможете дать ему всю вашу, так важную для него, любовь.
Теперь представьте вашу маму, когда она была в возрасте 4-5 лет, испуганную и жаждущую любви. Протяните и ей свои руки и скажите, как вы ее любите. Скажите ей, что она может на вас рассчитывать, несмотря ни на что. Когда она успокоится и почувствует себя в безопасности, положите ее к себе в сердце.
А теперь представьте своего отца маленьким мальчиком 3-4 лет, он тоже чего-то очень боится и громко, безутешно плачет. Вы увидите слезы, которые градом катятся по его личику. Вы теперь знаете, как успокаивать маленьких детей, Прижмите его к своей груди и почувствуйте его дрожащее тело. Успокойте его. Пусть он почувствует вашу любовь. Скажите ему, что вы всегда будете рядом с ним. Когда его слезы высохнут, пусть он тоже станет совсем крохотным. Положите его к себе в сердце вместе с вами и вашей мамой.
Любите их всех, ибо нет ничего более святого, чем любовь к маленьким детям. В вашем сердце достаточно любви, чтобы вылечить всю нашу планету. Но давайте вылечим сначала самих себя. Почувствуйте тепло, разливающееся по вашему телу, мягкость и нежность.опубликовано econet
Автор Владимир Ампилогов
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Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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