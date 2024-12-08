Техника «Маятник» – получаем ответ от подсознания. Как найти правильное решение

Подсознание не менее важно в поведении человека, чем сознание. Еще шире понятие бессознательного - возможно, оно вообще безгранично. Подсознание во многом влияет на наше поведение и мышление. И в этом нет никакой магии.
Нам часто говорят «Прислушайтесь к интуиции». Но вы легко вспомните случай, когда вроде бы прислушались к интуиции или внутреннему голосу, но решение оказалось ошибочным. Получается, интуиция врет? Все чуть сложнее. Мы можем легко спутать послание от интуиции с голосом глубокого страха, ограничивающих убеждений, деструктивных сценариев. В нашем сознании все это сливается в гул, за которым мы можем не услышать верного ответа от внутреннего голоса.
То, что считается интуицией, прозрением, наитием, подсказкой Вселенной, на самом деле – наше бессознательное. Это часть айсберга, спрятанная под водой. В то время как сознание представляет собой лишь крошечную часть этой громадины.
Именно в бессознательном хранится весь опыт предыдущих поколений, анализ и выводы из всей вашей жизни, алгоритмы действий и расчетов, как лучше поступить.
Но все это так сложно и крепко зашифровано, что прорывается на уровень сознания только в виде как будто бы случайных озарений и подсказок интуиции.
Подсознание мгновенно анализирует и просчитывает лучшие варианты. Все, что нам остается – найти способ узнать у него ответ.
Но чем сильнее нас волнует ответ на вопрос, чем более судьбоносное решение мы хотим принять, тем труднее услышать ответ подсознания. Из-за того, что активизируются эмоции, психотравмы, ограничивающие убеждения.
Благодаря современным техникам мы можем обойти этот момент. И обратиться напрямую к подсознанию.
Делюсь с вами простой техникой, которая поможет получить у подсознания ответ на вопрос ДА/НЕТ в судьбоносном вопросе.
Важное условие! Перед практикой нужно остаться в одиночестве, чтобы вас ничто не отвлекало. И сделать дыхательные или любые другие упражнения, чтобы гармонизировать физическое и эмоциональное состояние. Проще говоря, у вас не должны дрожать руки и сбиваться дыхание.
Если у вас есть амулет (подвеска, кольцо, серьга), который вызывает позитивные эмоции, то возьмите его. Если нет, то подойдет обычная игла.
Помните о двух главных условиях:
В этой технике нет ничего от эзотерики и магии. Вы используете микродвижения тела, чтобы вступить в контакт с подсознанием.
А оно способно на невероятные вещи, нужно лишь попросить у него ресурса и быть готовым получить ответ.опубликовано econet
Автор Наумов Виталий
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Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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