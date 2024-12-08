Техника «Маятник» – получаем ответ от подсознания. Как найти правильное решение

Подсознание не менее важно в поведении человека, чем сознание. Еще шире понятие бессознательного - возможно, оно вообще безгранично. Подсознание во многом влияет на наше поведение и мышление. И в этом нет никакой магии.

Нам часто говорят «Прислушайтесь к интуиции». Но вы легко вспомните случай, когда вроде бы прислушались к интуиции или внутреннему голосу, но решение оказалось ошибочным. Получается, интуиция врет? Все чуть сложнее. Мы можем легко спутать послание от интуиции с голосом глубокого страха, ограничивающих убеждений, деструктивных сценариев. В нашем сознании все это сливается в гул, за которым мы можем не услышать верного ответа от внутреннего голоса.

Подсознание подскажет ответ

То, что считается интуицией, прозрением, наитием, подсказкой Вселенной, на самом деле – наше бессознательное. Это часть айсберга, спрятанная под водой. В то время как сознание представляет собой лишь крошечную часть этой громадины.

Именно в бессознательном хранится весь опыт предыдущих поколений, анализ и выводы из всей вашей жизни, алгоритмы действий и расчетов, как лучше поступить.

Но все это так сложно и крепко зашифровано, что прорывается на уровень сознания только в виде как будто бы случайных озарений и подсказок интуиции.

Подсознание мгновенно анализирует и просчитывает лучшие варианты. Все, что нам остается – найти способ узнать у него ответ.

Но чем сильнее нас волнует ответ на вопрос, чем более судьбоносное решение мы хотим принять, тем труднее услышать ответ подсознания. Из-за того, что активизируются эмоции, психотравмы, ограничивающие убеждения.

Благодаря современным техникам мы можем обойти этот момент. И обратиться напрямую к подсознанию.

Делюсь с вами простой техникой, которая поможет получить у подсознания ответ на вопрос ДА/НЕТ в судьбоносном вопросе.

Важное условие! Перед практикой нужно остаться в одиночестве, чтобы вас ничто не отвлекало. И сделать дыхательные или любые другие упражнения, чтобы гармонизировать физическое и эмоциональное состояние. Проще говоря, у вас не должны дрожать руки и сбиваться дыхание.

Если у вас есть амулет (подвеска, кольцо, серьга), который вызывает позитивные эмоции, то возьмите его. Если нет, то подойдет обычная игла.

Проденьте нитку в иголку . Длина нитки примерно 20 сантиметров. Возьмитесь за кончик нитки, чтобы игла висела вниз, как маятник.

. Длина нитки примерно 20 сантиметров. Возьмитесь за кончик нитки, чтобы игла висела вниз, как маятник. На выдохе вытяните руку вперед. Дождитесь момента, когда маятник перестанет колебаться.

Вслух скажите «Это будет ДА» – запомните, как двигается маятник. Дождитесь, пока он остановится и скажите «Это будет НЕТ» – отметьте различие в движении.

Закройте глаза, мысленно погрузитесь в ситуацию, по которой хотите получить ответ. Вслух обратитесь к своему подсознанию. Важно говорить уважительно и с благодарностью. Например, «Благодарю за помощь, мудрое подсознание и прошу дать ответ на вопрос...»

Вслух обратитесь к своему подсознанию. Важно говорить уважительно и с благодарностью. Например, «Благодарю за помощь, мудрое подсознание и прошу дать ответ на вопрос...» Откройте глаза и взгляните на маятник.

Получив ответ, поблагодарите еще раз подсознание.

Помните о двух главных условиях:

Даже если ответ вас не удовлетворил (хотели ДА, а получили НЕТ и наоборот) не забывайте, что подсознание всегда на вашей стороне. Прислушайтесь к этому совету.

Не задавайте подсознанию мелкие вопросы, вроде «Позвонит он сегодня или нет».

В этой технике нет ничего от эзотерики и магии. Вы используете микродвижения тела, чтобы вступить в контакт с подсознанием.

А оно способно на невероятные вещи, нужно лишь попросить у него ресурса и быть готовым получить ответ.опубликовано econet

Автор Наумов Виталий

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