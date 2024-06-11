Техника, которая поможет избавиться от ЛИШНЕГО веса

Выполнение этих заданий даст ключ к пониманию ваших бессознательных скрытых выгод и смыслов лишнего веса.

Устали от неудачных попыток похудеть? Что вам мешает? Слабая сила воли, вредные привычки, окружающие? А может быть, дело совсем в другом? Вам просто выгодно иметь лишний вес! Психологи давно изучают этот вопрос. Оказывается, у вас может быть целый перечень бонусов, которые дает лишний вес. И вы можете этого даже не осознавать. Эти бонусы называются вторичными выгодами. Материал данной публикации можно использовать в качестве рабочей тетради для самостоятельной работы. Рекомендую распечатать и заполнять от руки.

Психологическая техника « Для чего мне нужен лишний вес?»

Шаг 1. Техника «Список того, что я терплю»

Подумайте о проблеме – о вашем лишнем весе.

В течение 10 минут напишите список всего того, что вам приходится терпеть в жизни: дождь (или солнце), прохладное (или жаркое) помещение, не тот цвет носков, маленький (или высокий) рост партнера по браку, отсутствие денег, плохое место службы (плохое необходимо уточнить: далеко от дома, напряженный рабочий день, вредный начальник и т. д.), собственная лень, муж-алкоголик, проблемы в правительстве, пожары в Африке и Сибири, перхоть в волосах и т. д. Ограничений нет.

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Шаг 2

Разделите все написанное на 2 группы. При написании проговаривайте, про себя или вслух, каждую фразу и завершайте ее.

Это я терплю и буду терпеть, потому что…

Это я терплю и не хочу терпеть, потому что…

Шаг 3

Продолжите работу со списком того, что вы терпеть не хотите. Ее также предлагается разделить на 2 группы:

Это я терплю, не хочу терпеть и знаю, как изменить.

Это я терплю, не хочу терпеть и не знаю, что делать.

Шаг 4

Возьмите второй список (Это я терплю, не хочу терпеть и не знаю, что делать ) и ответьте на вопросы:

1. Каким образом лишний вес помогает вам терпеть то, что вы не хотите терпеть и не знаете, как изменить?­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­___________________________________________________________________

2. Почему вы выбрали именно лишний вес себе в помощь — от кого вы этому научились?_______________________________________________________

Шаг 5. Техника «Определение смыслов выгод лишнего веса»

Максимально честно ответьте на вопросы относительно вашего лишнего веса, «разворачивающие» психические аспекты этого явления в плоскость «смысл и потребности»:

1. Что лишний вес значит для вас?_____________________________________________________________

2. Что означает для вас избавиться от лишнего веса?

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3. Как лишний вес помогает вам, какие выгоды вы от него получаете?

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4. Каким образом лишний вес придает вам силу и уверенность?

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5. Как лишний вес помогает вам чувствовать себя в безопасности?

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6. Чего лишний вес помогает вам избежать?

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7. Каким образом лишний вес дает вам возможность получать больше внимания и любви?________________________________________________________________

8. Какие чувства помогает вам выразить лишний вес?

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9. Каким вы были до того, как появился лишний вес?

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10. Что происходило в вашей жизни, когда появился лишний вес?

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11. Как все изменилось после того, как появился лишний вес?

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12. Что с вами произойдет, когда лишнего веса не будет?

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13. Какой будет ваша жизнь через год (через 5, 10, 20 лет) после исчезновения лишнего веса?_______________________________________________________________

14. У кого еще из значимых для вас людей когда-нибудь был или есть сейчас лишний вес?

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Шаг 6

Теперь перечислите семь главных преимуществ, которые вам дает лишний вес (преимуществ может быть и больше).

Преимущества от моего лишнего веса:

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Шаг 7

Просмотрите составленный вами список и подумайте, какие потребности лежат в основе преимуществ, которые предоставил вам лишний вес: ослабление стресса, любовь и внимание, возможность высвободить свою энергию и т. д.

Затем попытайтесь определить то (правила, представления, убеждения, фиксированные идеи), что мешает вам удовлетворить эти потребности, не прибегая к увеличению массы тела.

Потом подумайте о том, как это «хорошее» можно получить другим способом. Речь идет о подсознательных мотивах набора массы тела, которые при волевом усилии становятся доступными для сознания.

Именно это усилие и желательно сделать, заполнив следующую таблицу:

В чем плюсы моего лишнего веса? Чем это можно заменить?

Успешной работы!опубликовано econet

Текст упражнений взят из книг И.Г. Малкиной-Пых

Автор Елена Силич

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