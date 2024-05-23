Техника для избавления от апатии и уныния

Интересная технология работы с унынием. Существует способ воспринимать жизнь, исходя из так называемого «принципа относительности». Иначе говоря, вам становится легче, если вы сравниваете происходящее с вами сейчас с тем, что происходило с вами или другими людьми в другое время.

Есть у нашей психики интересный механизм саморегуляции, обратный мотивации. Называется «обесценивание». Нагляднее всего он описан в известной басне Крылова «Лисица и виноград». Ну помните, в винограднике лисица хотела полакомиться ягодками, но они висели на недоступной высоте. И чтобы отступить от задуманного и не потерять лицо, в конце басни Лисица говорит: "Не так уж он хорош". Классик иронизирует над Лисицей, и во многом справедливо. Но неужели обесценивание нельзя использовать себе на пользу? Да можно конечно!Ведь если представить, что героиня басни не умеет снижать привлекательность цели, то что тогда получится? В самой крайней версии – умрёт от голода под сенью сочного, сладкого, но невозможно далёкого винограда. И поставят ей памятник рядом с могилкой Буриданова осла, который попался на похожую удочку.

Драма — техника самоисцеления от уныния

То есть неумение отказаться от соблазнительной, но завышенной цели ведёт к банальному разбиванию лба. К трате значительного количества ресурсов там, где можно обойтись «малой кровью».

И да, я понимаю что Крылов высмеивал другое (скорее грубость Лисицы и её неготовность признать свою слабость). Но дайте мне шанс развить мысль! Ведь обесценивание может пригодиться не только применительно к целям. Я не против упорства и настойчивости, я за умелое сочетание лени и фанатизма!

Но ведь бывает и так, что мы начинаем высоко оценивать чьё-то мнение, какие-то события, факты, фрагменты жизни, чувства или мысли.

Простой пример: молодой человек идёт на собеседование. И очень волнуется, ведь на кону его карьера. Ему кажется, что от успешности на собеседовании зависит вся жизнь, уважение родителей, привлекательность у женщин… И он очень волнуется, руки его дрожат, мысли путаются, и показывает себя он не лучшим образом. И ему бы расслабиться, успокоиться. Но ведь это такой важный день в его жизни – твердят друзья.

Вот тут-то ему и пригодилось бы умение снизить ценность происходящего. Признать, что мир не стоит на грани катастрофы, что одно проваленное собеседование – это не приговор, не уничтожение самооценки, не конец карьеры.

Параллель с ЕГЭ легко проводится, правда? И с первым сексом, и многими другими событиями.

Одна из причин уныния – неумение обесценивать происходящие в жизни неприятности. Одна из причин фобий – неумение обесценить странные звуки в шуме самолётных двигателей.

Сегодня одна клиентка спонтанно придумала интересный способ повышения качества жизни, борьбы с отчаянием и тревогами. Интересно? Давайте пробовать вместе.

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Если вам кажется что в жизни всё идёт «не так», если много проблем и просвета нет даже на горизонте, возьмите лист бумаги.

Шаг 1. Выпишите подробно все свои горести.

Например:

Мало платят.

Ребёнок не ест мясо и постоянно крутит спиннер.

Жена поправилась на пять килограмм и просит сильнее её любить.

Пятый день идёт дождь.

И так далее. Искренне и подробно.

Шаг 2. Непосредственно обесценивание написанных проблем.

Встаньте у зеркала и голосом плохого трагического актёра начните читать получившийся список. Преувеличение должно быть максимальным. С обязательным заламыванием рук!

Как-то так: О Боги! За что вы прогневались на меня и лишили достойной зарплаты! Мой начальник бесчеловечен! Мой ребёнок решил загнать меня в гроб своим поведением! Жена располнела чудовищно и эксплуатирует меня в постели, как плантатор негра! В жизни нет места свету! Ужасен мир!

И далее по списку.

Фокус в том, чтобы довести страдание до абсурда, и тем снизить силу его влияние на настроение и жизненный настрой. Вы же не верите плохим актёрам? Вот и себе не поверите!

В первый раз, скорее всего, получится не очень. Но с практикой возможно достигнуть невероятных высот! Регулярное выполнение такого упражнения наверняка повышает стрессоустойчивость, оптимизм и развивает мимические мышцы лица. Конечно же, использования данного упражнения показано лицам с чувством юмора и готовностью к изменениям. Или тем, кто хочет развить чувство юмора и готовность к изменениям.

Зная теперь всю логику такого упражнения для самопомощи, Вы сможете составить список для гротеска обдуманно. Наверное иронизировать над свежей потерей будет неуместно и сложно. С другой стороны, лёгкое отношение к горестям может дать ресурс для выхода даже из самого сложного кризиса.

Ну и в завершении, чтобы вдохновить читателя литературным сюжетом, приведу цитату из волшебной серии книг "33 несчастья":

Существует способ воспринимать жизнь, исходя из так называемого «принципа относительности». Иначе говоря, вам становится легче, если вы сравниваете происходящее с вами сейчас с тем, что происходило с вами или другими людьми в другое время. Например, если вас беспокоит безобразный прыщ, вскочивший у вас на кончике носа, постарайтесь посмотреть на прыщик с точки зрения относительности. Сравните вашу прыщиковую ситуацию с той, в которую попал человек, которого съел медведь, и тогда, взглянув в зеркало на свой обезображенный нос, вы сможете сказать: «А зато меня не съел медведь». (с) Л.Сникет "Огромное окно". опубликовано econet

Автор Сергей Гоглев

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