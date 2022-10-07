Тайный смысл слов "благодарю" и "спасибо" 

Когда мы хотим выразить кому-либо свою благодарность, то чаще всего говорим "спасибо". Это означает "Спаси, Боже". Но есть еще одно слово: "благодарю". Почему предпочтительнее использовать именно его в нужных ситуациях?

Почему так важно говорить именно "Благодарю", а не просто "Спасибо", когда вас поздравляют, что-то дарят Вам и вообще делают для вас что-то важное и приятное? Давайте разбираться.

Как слова "Благодарю" и "Спасибо" напрямую повязаны с изоблием и бедностью

Итак, когда Вы говорите именно "Благодарю" - это означает, что вы даете и дарите благо, а это значит, что потом Вселенная "пополнит" ваши запасы, ведь Она не любит оставаться в долгу перед кем бы то ни было. Ведь все должно быть в балансе.

Когда же Вы говорите просто "Спасибо" - это значит "Спаси, Боже", то есть здесь Вы как будто уже сами в долгу и постоянно просите о помощи, просите, чтобы вас спасли, ведь вам кажется, что сами Вы уж точно не справитесь и поэтому вам нужно, чтобы Вам все помогали.

То есть, вы постоянно находитесь в позиции "жертвы" обстоятельств, которая сама ничего не может сделать со своей жизнью и проблемами. А к такому человеку очень редко приходит изобилие, счастье и радость с удовольствием от своей жизни. Если вообще приходит.

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Именно поэтому так важно чаще всего говорить именно «Благодарю», а не только «Спасибо» тем самым, не нарушая баланс и давать на то, что уже дали Вам свое благо и благодарность от себя уже. Поверьте, это еще и очень тесно связано в первую очередь с изобилием и бедностью человека. Как в духовном плане, так и материальном мире.

Ведь "изобилие" идет от слов "из обилия", то есть вы отдаете благо и благодарность от избытка, ведь вас оно прямо как будто переполняет. Вы щедрый душой и не только душой человек. Вам не жалко проявить искреннюю благодарность и поэтому Вам и у Вас будет за что благодарить и в дальнейшем. Ведь вы не скупы на слова благодарности.

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Вы не постоянно в дефиците и сами его везде ищете, нет, это уже точно не про Вас история. И поэтому, Вы тем самым, как будто умножаете свое изобилие. А вот «бедность» идет от слов "неси беды", то есть Вы как будто несете на себе постоянно свои беды, несчастье и грусть-печаль - вот в чем дело.

Поэтому нужно так очень внимательно следить за своими словами и мыслями, ведь они ведут вас по жизни и создают качество этой вашей жизни. Всегда помните об этом. Удачи!опубликовано econet.ru

Автор Виктория Кирста

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