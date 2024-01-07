Танец на граблях: 4 женские ошибки, которые не дают построить отношения

Люди мечтают, чтобы найти тех, кто любил бы их искренне, преданно и верно. Но редко думают о том, какие чувства на самом деле испытывают они сами, и не скрывают ли за маской страстной любви зависимые отношения. Есть несколько признаков, которые помогут распознать невротические привязанности.

Это особенно часто случается с женщинами, когда они так сильно хотят испытать большую любовь, что сами себе ее придумывают, затем искренне в нее верят, а потом не понимают, почему не получается построить крепкие и длительные отношения и раз за разом «танцуют на граблях». На самом деле, эти женщины принимают за страстную любовь совсем другие чувства: страх одиночества, невротические комплексы, нездоровые зависимости.

Ошибки, которые мешают обрести женское счастье

1. Леди совершенство

Такое нередко случается после череды неудачных отношений, когда встречаешь идеального для себя партнера. Кажется, что вся жизнь была подготовкой к этому событию и остается только одно желание – как бы все опять не испортить. Начинается тяжкий труд, чтобы доказать, что вы – то, что надо! Прекрасный кулинар на кухне, внимательный слушатель и постоянная поддержка днем, неистовая тигрица ночью.

Партнер просто не верит, что обрел такое счастье и искренне восторгается… какое-то время. Затем привычка берет свое, и все воспринимается как само собой разумеющееся. Девушка постепенно устает играть несвойственную ей роль, начинает испытывать раздражение. Затем срывается на партнере, а он чувствует, что его жестоко обманули.

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Любовь невозможно «заслужить». Она либо есть, либо ее нет. Уверенная в себе женщина не боится быть отвергнутой, она хочет сама испытывать радость от отношений, быть самой собой, проявлять свои истинные чувства.

2. Мы ответственны за тех, кого приручили

Таким женщинам нравится чувствовать себя нужными. Как сказала одна героиня: «Да он без меня и солонку найти не в состоянии!» Это вечные секретарши для своих мужей – разбудить, накормить, напомнить, позвонить, проследить, поругать и пожалеть. Своей гиперопекой они крепко привязывают к себе партнеров.

Но любовь ли это? Нет, конечно. Объект такой заботы считается слегка бестолковым, к нему относятся немного свысока. А стремление быть самой необходимой и всегда помогать, является маскировкой настоящей цели – постоянно контролировать.

Такие отношения рано или поздно прекращают устраивать обоих. Женщина понимает, что у нее не осталось своих желаний и интересов, а мужчина – что его «душат» опекой и он стремится от нее избавиться.

3. Все понять – все простить

Эти девушки готовы заранее подготовить оправдательную речь для любого поведения партнера. Недостойные поступки объясняют тяжелым детством, плохими друзьями, сложным характером, разными обстоятельствами. Даже когда они оскорбляют и унижают слабых, в том числе и свою защитницу, этому тоже стараются придумать приемлемое объяснение.

А то, вдруг партнер подумает, что девушка является неуравновешенной истеричкой и не умеет все прощать и безропотно терпеть. А потом разлюбит и бросит. На самом деле, любят других, а таких терпят, ими пользуются. Ведь, как можно любить и уважать того, кто сам себя не любит и не ценит?

4. Скромнее надо быть!

В скромном поведении есть много «плюсов». Особенно по сравнению со многими женщинами, которые были у партнера до того, как он встретил ее – мягкую и тихую. Если девушка действительно такая по своей натуре, то это прекрасно. Каждый человек имеет право быть таким, какой он есть. Но часто за маской скромности прячется боязнь идти на конфликт, желание защиты от окружающего мира, вознаграждения за поведение.

Стремление остаться в тени мужа возникает у женщин, которые не хотят показывать мужьям свой ум или интеллект. Многие отказываются от учебы или карьеры, чтобы не «раскачивать лодку» и не провоцировать зависть мужей. А потом жалеют об этом всю оставшуюся жизнь и чувствуют себя несчастными.

Чтобы быть счастливой, нужно осознавать свои желания, быть уверенной в себе и естественной в отношениях. И обязательно найдется тот самый единственный, кто полюбит вас всей душой. опубликовано econet

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