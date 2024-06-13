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Там, где тебе было плохо, ничего не надо брать...

Источник: vk.com 13 июня 2024 6560
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✅А ведь всегда можно сесть в скорый поезд и поехать в другую сторону... И в прямом, и в переносном смысле... В другую сторону отовсюду, где тебя принуждают вечно что-то доказывать, оправдываться, соответствовать...

Там, где тебе было плохо, ничего не надо брать...

Знаете, далеко не все человеческие отношения стоят того, чтобы убивать время на их превращение в здоровые... И я не только любовь имею в виду... Любые отношения, начиная с родственных... Не во все двери надо стучаться... Не всё надо прощать... Не со всеми пытаться договориться...

Вам просто в другую сторону

Всё это актуально там, где обе стороны признают свои негативные проявления и берут на себя ответственность за свои слова, поступки, действия... Берут ответственность и за вложения в мир...

Но там, где одного и того же человека стабильно и односторонне назначают виноватым, ответственным, и обязанным меняться - хорошим ему не стать...

Никогда не стать...

Потому что не на роль хорошего брали...

Брали, как второстепенное лицо при премьере... Как эмоциональную обслугу, если хотите... А где-то ещё и физическую, и материальную...

Жить на территории унижения - это попасть под такую степень психологической радиации, при которой не выжить...

Там, где тебе было плохо, ничего не надо брать...

А значит, надо в другую сторону... Просто в другую сторону...

Не активируя опций мести, обиды, озлобленности...

Они ни к чему, потому что ТАМ, ГДЕ ТЕБЕ БЫЛО ПЛОХО, НИЧЕГО НЕ НАДО БРАТЬ...

Надо просто оказаться в другой стороне, сохранив себя для того, что твоё... опубликовано econet

Автор Лиля Град

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.kz/

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Лиля Град психология жизнь выбор ответственность чувства

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