Стратегии нарцисса в отношениях

Нарцисс скрытен, он не показывает окружающим своих мотивов, целей. И жертва просто не заметит, как окажется в его власти. Нарциссичный партнер использует манипуляции, чтобы подавить волю своей жертвы, заставить поступать по его указке. При этом он любит власть, но всегда перекладывает ответственность на других.

Нарцисс никогда не афиширует собственные мотивы, стремления и цели. Его стратегия - скрывать свои стратегии. Нарциссичный человек действует во многом интуитивно. Он понимает, что не должен показывать свой внутренний мир – это отпугнет окружающих.

Стратегия нарциссичной личности - скрывать свои стратегии

Нарцисс, скорее всего, понимает, почему скрывает свои мысли, мотивы. Ведь, если бы он раскрыл их перед любым человеком, тот попросту бы испугался.

Нарциссу нужна власть

Для нарцисса характерны мечты о власти - над окружающим миром, над обществом, над членами его семьи. Нарциссичная личность стремится к власти, но любыми путями избегает ответственности. Это действительно его слабое место.

Подобный конфликт способствует развитию шизофренических признаков. Любая власть предполагает ответственность. Эти очевидные вещи не доступны его пониманию.

Жертва нарциссичного партнера не имеет никакой власти (он этого успешно добился), а несёт на своих плечах всю ответственность. Нарцисс всеми способами расширяет зону этой ответственности: он жестко контролирует любое действие и инициативу жертвы. В результате несчастный партнер отвечает и за отношения, и за окружающий комфорт, и за эмоциональное благополучие нарцисса и тех, кого он притянет в этот порочный круг. Жить в подобных противоречивых, стрессовых условиях крайне сложно. Человек не может действовать по своему разумению, но при этом его наказывают за чьи-то неверные решения.

Итогом такого положения вещей станет то, что жертва нарциссичного партнера получит одну губительную галлюцинацию. Она убеждена, что именно в ней заключается проблема, что по ее вине все вокруг разрушается, страдает семья, и нарцисс ведет себя невозможным образом.

Нарцисс манипулирует жертвой

Пострадавшему долгое время внушается, что он недостойный, эгоистичный, имеет проблемы с коммуникацией и явно не в себе.

Жертва помнит, что до отношений с нарциссичным партнером она была другим человеком, не имела тех негативных качеств, в которых тот ее теперь обвиняет.

Если адекватный человек любит своих близких, делает все возможное для их благополучия, он не сможет дарить душевное тепло и заботу и, с другой стороны, калечить их, причинять моральный вред, доводить до исступления, заставлять быть агрессивными и безответственными.

Жертва опрометчиво пропускает момент, когда в нарциссичном партнере нарастает напряжение и он переходит к активным провокациям на конкретные действия. Ему важно вывести жертву из равновесия, расстроить. Нарцисс может делать назло, игнорировать, прикидываться идиотом, устраивать дома беспорядок, нарушать договорённости, критиковать, обвинять. Это всё яркие признаки пассивной скрытой агрессии, которые вызывают жертву на конфликт.

Если применить такую стратегию поведения по отношения к самому нарциссу, то он «закипит» уже через два часа. Ведь этот человек не терпит неповиновения.

Он осознанно изводит своего партнера, провоцирует его на бурные эмоциональные реакции для того, чтобы потом обвинить в этом жертву.опубликовано econet

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