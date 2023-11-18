Страхи у детей: откуда берутся и что делать?

Ребенок может испытывать страх по отношению к самым разным явлениям, предметам, фантазиям. И родителям в таком случае важно отнестить к детским фобиям с вниманием и деликатностью. Как помочь малышу преодолеть возрастные страхи? Вот несколько практических советов.

Страх – довольно неоднозначная эмоция. На заре человечества и позже страх служил своеобразным щитом между людьми и опасным миром. Данное чувство развивается с опытом: однажды испытав страх, человек будет постоянно переживать его в аналогичных ситуациях. Наиболее важны детские страхи детей, так как, наряду с познанием окружающего мира у ребёнка может идти формирование страхов, в перспективе отрицательно отразившихся на его взрослой жизни.

Детские страхи и как с ними бороться

Страхи у детей - не такое уж редкое явление. Что делать, если ребенка мучат страхи?

Виды детских страхов

1. Навязчивые. Ребёнок испытывает конкретном случае, они могут сформировать страх высоты, замкнутого помещения, скопления людей.

2. Бредовые. Наиболее сложная форма, когда ребёнок по своим соображениям боится надевать конкретную одежду, играть с игрушкой. Их происхождение довольно сложно установить, они даже могут свидетельствовать о проблемах с психикой.

3. Сверхценные. Встречаются наиболее часто, они провоцируются детской фантазией.

Что пугает ребёнка?

1. Определенная ситуация

Укус собаки, сломался лифт, оказался в темноте… Подобные страхи также связаны с замкнутостью, тревожностью и прочими психологическими качествами ребенка. Данные проявления могут развиться и дальше, если мама и папа бездумно запугивают малыша словами: «Не уснешь – унесет бабайка».

2. Систематические запреты, раздражение и угрозы старших.

Внушаемые страхи встречаются часто, так как дети склонны «впитывать» выражения типа: «Не иди – ударишься», «Не трогай – обожжешься».

3. Фантазии

Нередко ребенок сам выдумывают предмет своего страха. К примеру, в темноте перед его взором возникают разные монстры и чудища.

4. Проблемы в семье

Ребенок склонен ощущать вину из-за конфликтов мамы и папы. Также он боится стать причиной ссор.

5. Отношения с ровесниками

Не исключено, что ребенка обижают, притесняют в коллективе, тогда малыш, конечно, не хочет идти в детский сад.

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Возрастные страхи

До 6 месяцев младенца может напугать внезапный шум, чьи-то активные движения, падение с малой высоты.

От 7 месяцев и до 1 года детки восприимчивы к специфическим звукам, (шуму пылесоса), к незнакомым людям, перемене обстановки.

От 1 до 2 лет ребенок страшится расставаться с мамой и папой, травм и сна из-за вероятных кошмаров.

Страхи ребенка до 3 лет основаны на отвержении родителей , его пугают крупные, предметы (автомашины) и новый график жизни (посещение детского сада).

, его пугают крупные, предметы (автомашины) и новый график жизни (посещение детского сада). С 3 до 4 лет ребенок может начать страшиться темноты, одиночества, закрытых помещений. В данный период родители начинают укладывать детей спать отдельно и, потушив освещение в их спальне, прикрывают дверь. Однако, именно этот возраст сложен для ребенка, ведь в темноте все страхи усугубляются.

В 6-7 лет у детей развивается ощущение времени и пространства, он может понять, что любая жизнь конечна, и у него вероятно появление страха смерти.

он может понять, что любая жизнь конечна, и у него вероятно появление страха смерти. Дети 7 - 8 лет, как правило, опасаются не оправдать ожидания, недовольства родителей.

В 8 лет дети боятся потерять маму и папу.

Если мать беспокойна, то своим поведением она еще больше волнует своего ребенка, к примеру, боязнью упасть, удариться, пораниться. Возможное происхождение страха - угрозы старших (поставить в угол, отдать «сердитому дядьке» и проч.).

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Как побороть детские страхи

Родителям рекомендуется всегда быть внимательными и понимать переживания ребенка. Хорошо бы отыскать равновесие между безразличием и излишней тревожностью.

Можно обсудить с ребенком его страхи, постараться переубедить его, но ни в коем случае не смеяться над его переживаниями. Можно вместе сочинить сказку, в которой малыш победит страх; полезно работать над его самооценкой; ценить его результаты в победе над разными фобиями.

Хороший метод снятия страха - рисование - снов и всего, что страшит малыша. Можно в конце дать ему разорвать, сжечь, уничтожить физически этот страх.

Мамы и папы должны понимать, что ни в коем случае нельзя оставлять без внимания состояние ребенка, не относиться презрительно или равнодушно к его фобиям, не ругать за беспокойное поведение. Малыш должен осознавать, что самые близкие люди его поддерживают, что он в безопасности и его защитят в любой момент.опубликовано econet

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