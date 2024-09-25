Стоит ли доверять интуиции: простая техника для проверки

Интуиция - это не обычное физическое явление, существование которого можно научно доказать или опровергнуть. Споры вокруг данной способности человека не прекращаются. В какой мере мы можем рассчитывать на свои природные инстинкты и довериться интуитивным подсказкам?

Какую роль в нашей жизни играют инстинкты и то, что люди называют интуицией? Что это - квинтэссенция практического опыта и сверхспособностей или банальное выражение лени и стереотипов, гнездящихся в подсознательной области? Не «подгоняем» ли мы окружающий мир под своё ограниченное восприятие? Или все-таки интуиция помогает избегать опасности раньше, чем сознание распознает её?

Проверяем силу своей интуиции

Подобные вопросы долгое время вызывают бурные споры в среде специалистов. Как же быть? Игнорировать своё так называемое «шестое чувство» или позволить себе довериться интуиции? На данный вопрос нет однозначного ответа, ведь очень многое связано с контекстом определённой ситуации.

На чём основано недоверие к интуитивному мышлению? На том, что оно базируется на неочевидных правилах, которые могут стать абсолютно ошибочными или неподходящими к заданной ситуации.

Вот пример. Интуиция пытается определить, насколько часта та или другая жизненная ситуация, полагаясь на нашу память. Но загвоздка в том, что этот подход приводит к сильному переоцениванию возможности того, что с нами произойдёт что-то яркое, запоминающееся, но в реальности очень редкое. Представьте, что самолёт, на котором мы планируем совершить перелёт, разобьется (спасибо репортажам об авиакатастрофах, которые производят на нас неизгладимое впечатление, и может показаться, что чуть ли не каждый 5-й авиалайнер терпит крушение). Интуиция человека совершает подобные ошибки часто, и это говорит о том, что было бы неправильно доверять ей безоговорочно.

Рассмотрим проблему с иной стороны, когда интуиция действительно может сослужить хорошую службу. Например, если по тону голоса и сухим СМС-сообщениям вы чувствуете, что ваша жена явно за что-то дуется, то именно интуиция толкает вас в конце рабочего дня бежать в магазин за букетом цветов и экстренно устраивать романтический ужин.

Можно ли распознать, когда интуиция старается спасти нам жизнь (или наш семейный союз), а когда она - просто проявление лени головного мозга, оберегающего нас от лишних энергозатрат на размышления, даже если это заведет вовсе не туда, куда следует?

Вот довольно простое решение данной проблемы. Оно представляет собой 3 вопроса. Если вы можете уверенно и твёрдо сказать «Да» на все три, то вам можно довериться тому, что нашептывает ваша интуиция в данной ситуации. Если нет, то имеет смысл лучше присмотреться к предложенным советам и испытать их на прочность через осмысление дополнительных данных и обычную логику.

Вот эти вопросы.

№1. Имеет ли ситуация, в которой вы должны принять решение, какими-либо закономерностями, которые выделяются из общего хаоса и на которых есть возможность чему-то научиться?

Интуиция базируется на жизненном опыте, и чтобы она могла «ссылаться» на шаблоны и тенденции, они должны реально существовать. Какие именно области нашей жизни могут быть настолько упорядоченными, чтоб мозг имел возможность разработать достойные доверия подсказки?

Профессиональные шахматисты могут полагаться на свою интуицию (речь идёт непосредственно о игре в шахматы). Люди, состоящие в браке долго и счастливо, тоже могут полагаться на интуицию в вопросах семьи. В противоположность этому финансовая сфера не даёт оснований доверять своей интуиции. Например, фондовый рынок достаточно сложен и хаотичен, чтобы можно было воспринимать его на интуитивном уровне.

№2. Достаточный ли у вас опыт в этой сфере?

Ещё раз скажем, что удачные интуитивные озарения связаны с продолжительными наблюдениями за более или менее однотипными ситуациями, которые позволяют вычленить из них определенные шаблоны и закономерности. Иначе говоря, для того, чтоб интуиция вызывала доверие, потребуется много практики в области, к которой её собираются применить. Речь идёт по меньшей мере о нескольких годах практического опыта.

№3. Есть ли немедленная «обратная связь» в этой сфере деятельности?

Практиковаться в каком-то деле – это вовсе не означает проделывать одно и то же изо дня в день, из месяца в месяц. Можно годами жутко пиликать на скрипке, так и не сумев сыграть что-то из Моцарта. Чтоб практика приносила пользу вам и вашей интуиции, необходима обратная связь, и не любая.

Лучшая обратная связь немедленная и конкретная. Если у вас есть желание натренировать свою интуицию, вы должны иметь возможность мгновенно узнавать, получилось у вас то, в чём вы практикуетесь, или нет.

Подведём итоги. Когда ваша замечательная интуиция станет подталкивать вас к какому-либо действию (или бездействию), не спешите. Посвятите пару минут тому, чтоб ответить на предложенные вопросы. Имеются ли в данной области определенные шаблоны, которые интуиция может выделить? Хватает ли вашего опыта для того, чтоб действительно довериться интуиции? Выдерживают ли ваши знания критику?

Если вам сложно ответить уверенное «Да» на эти 3 вопроса, лучше отступите и постарайтесь подойти к делу с более практичной стороны.опубликовано econet

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