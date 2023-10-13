Стать счастливее: Телесно-ориентированная психотерапия: упражнение «Семечко»

С помощью телесно-ориентированной психотерапии мы сможем измениться к лучшему, стать счастливее. Для выполнения этого упражнения Вам не нужен ни партнёр, ни группа. Это - индивидуальное упражнение.

Регулярное выполнение упражнения телесно-ориентированной психотерапии «Семечко» имеет свою главную функцию - функцию трансформации, а это означает, что с помощью телесно-ориентированной психотерапии мы сможем измениться к лучшему, стать счастливее. Многие упражнения по телесно-ориентированной психотерапии представляют собой ... телесную метафору. Я уже говорила о том, что телесная метафора - это способ решить на языке тела проблемы ума и души, обнулить прошлое и повернуть в будущее.

Телесно-ориентированная терапия: трансформация человека через телесные метафоры

Всё это называется трансформацией. То есть практически любое упражнение из телесно-ориентированной психотерапии имеет свою главную функцию - функцию трансформации.

И если это упражнение телесно-ориентированной психотерапии выполнять правильно и регулярно (не каждый день, так как для некоторых упражнений достаточно - время от времени), то трансформация состоится. А это означает, что с помощью телесно-ориентированной психотерапии мы сможем измениться к лучшему, стать счастливее.

Мы сможем стать истинно гармоничными людьми, как учит психология. Мы можем стать человеком аутентичным и человеком адаптивным.

Итак, упражнение телесно-ориентированной психотерапии «Семечко».

Для выполнения этого упражнения телесно-ориентированной психотерапии Вам не нужен ни партнёр, ни группа. Это - индивидуальное упражнение - самое ценное в нашем мире, где так трудно попасть в хороший психологический групповой семинар.

Вам нужно пустое помещение (чтобы никто не мешал и не гремел), приглушённый свет и музыка.

К музыке требования особые, внимание! Музыка должна быть:

негромкая,

медленная,

без слов,

желательно незнакомая, чтобы не вызывала уводящих в сторону ассоциаций.

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Ещё раз прошу Вашего внимания.

Вы привыкли читать об упражнениях телесно-ориентированной психотерапии, которые требуют визуализации. Это тот случай, когда визуализировать нежелательно. Вместо того, чтобы отправлять свой ум путешествовать куда-то в воображаемую страну, Вам нужно всего лишь быть внимательными к своему телу...

Это не поймешь сразу, а поймёшь только попробовав выполнить упражнение на практике.

Телесно-ориентированные психотерапевты настоятельно просят ничего не «выдумывать», а работать - телом. Это и есть построение телесной метафоры.

Пример

Можно представить себе в уме - как Вы купаетесь в пальто под струёй ледяного душа, в квартире у Нади.

Это будет - визуализация.

А можно разыграть эту сценку в виде театральной эстрадной пантомимы.

Это будет - телесная метафора.

Всё понятно?

Упражнение телесно-ориентированной психотерапии, о котором пойдёт речь сейчас, очень похоже на то, что предлагается в упражнении символдрамы. Однако, в символдраме Вы выполняете всё в уме, а в данном упражнении Вы стараетесь выполнить то же самое, но... только при помощи своего тела, сначала только робко подключая его к визуализации, а затем перенося именно на тело весь «центр тяжести» Вашей психотерапевтической работы.

А теперь к самому упражнению телесно-ориентированной психотерапии.

Вы представляете себе, что Вы и Ваше тело это - косточка, семечко, зёрнышко.

А затем Вы вспоминаете всё, что знаете о ботанике и... проникаетесь «философией растущего зерна», для адекватного выполнения упражнения телесно-ориентированной психотерапии. Ну а я Вам помогу.

Вы есть то, из чего может вырасти НЕЧТО.

Для этого: примите любую позу, которая УДОБНА ИМЕННО ВАМ В ДАННЫЙ МОМЕНТ и прислушайтесь к себе и своим ощущениям.

А дальше - главная заповедь как визуализации, так и работы с любыми телесными метафорами (с подсознанием вообще):

Следуйте за тем, что будет с Вами происходить

Какова же философия зерна? Косточки? Семечка?

Семечко НИЧЕГО НЕ ПЛАНИРУЕТ

Оно не планирует свой рост, оно вообще не знает, не волнуется и не думает - ЧТО из него вырастет.

С семечком, однако, всегда происходит ТО, ЧТО ДОЛЖНО ПРОИЗОЙТИ!

Что может получиться у Вас в ходе упражнения телесно-ориентированной психотерапии?

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Помните завет: следуйте за тем, что будет с Вами происходить и ничего не бойтесь.

Вы можете почувствовать, что «из Вас выросло» то, чего Вы никак не ожидали,

Может быть, в ходе упражнения Вы вообще и не прорастёте - значит, не время.

Что бы из Вас не выросло в ходе телесно-ориентированной психотерапии, примите это со вниманием и любовью.

В ходе упражнения телесно-ориентированной психотерапии Вы можете пройти следующие стадии:

полежать семечком долго-долго,

пустить росток,

зацвести цветком,

в путь тронуться,

дать плод или колос,

засохнуть и полететь по ветру сухой былинкой.

В какой-то момент к процессу Вашего роста станет подключаться и тело... Это означает, что Вы смогли перекинуть мостик от обычной визуализации к построению телесной метафоры!

Вы можете принимать диковинные позы, танцевать ведомый Вам одному танец - и хорошо подобранная музыка этому танцу только поспособствует.

Ваша задача (как и задача любого, практикующего телесно-ориентированную психотерапию) - быть ПРЕДЕЛЬНО внимательными к своим ощущениям и переживаниям, а особенно к ощущениям и «переживаниям» своего тела.

Наконец, Вы должны почувствовать, когда Ваше упражнение, опыт завершится.

Постарайтесь в конце всего этого понять, что с Вами происходило и какое это имело для Вас значение.

Может быть, Вы не поймёте всего и сразу. Перенесите свои соображения на бумагу, поймёте позже, когда «распишетесь», написав эссе.

Телесная метафора в телесно-ориентированной психотерапии - это та же визуализация в символдраме, но визуализация, в которой участвует всё тело и участвует как главный ценный персонаж.

В символдраме участник психотерапевтической сессии лежит на кушетке, расслабившись, его тело - пассивно. Ум парит над телом.

С этой точки зрения, телесная метафора - это ещё более «высший» пилотаж по сравнению с просто визуализацией.опубликовано econet

Автор Елена Назаренко

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